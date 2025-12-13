«Третьей шестерки не хватает!» В пострадавшем от атаки БПЛА доме под Волгоградом взорвался газ: репортаж с места трагедии

Рассказываем всё, что известно о ЧП Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В Петров Вал, город железнодорожников в Камышинском районе Волгоградской области, стягиваются полицейские, спасатели и сотрудники газовой службы. Все они едут к стоящему рядом с вокзалом дому № 66 на улице Ленина, где прогремел оглушительный взрыв, уничтоживший верхний этаж углового подъезда. Официальная версия — взрыв газа, однако между жителями вовсю ходят слухи как о покушении, так и о попытке умышленного уничтожения дома, ранее пострадавшего от атаки БПЛА.

Из-под обломков при взрыве достали четырех человек, в том числе пожилую женщину и ребенка. Это семья, которая жила этажом ниже и присматривала за полностью уничтоженной ныне жилплощадью, пока хозяев не было. И именно в этой квартире за несколько минут до взрыва, по словам соседей, они услышали странный шум. А среди жителей дома ходят слухи о неких «газовщиках», обследовавших дом за час до трагедии, которых, как оказалось, никто не вызывал.

Почему жители боятся возвращаться в свои квартиры, какая судьба ждет пострадавший дом и что там после взрыва делал участник СВО? Обо всём этом — в материале волгоградских коллег из V1.RU.

«Газ, похоже, надо людей выводить»

Звук оглушительного взрыва раскатился по всему Петрову Валу 11 декабря примерно в 14:30. Некоторые из очевидцев сначала приняли его за падение какого-либо летающего предмета, но тут же пошел другой слух: в доме у вокзала взорвался газ.

«Я на работе сидел, и тут — бабах. Стены, провода на улице затряслись. Вышел на улицу, смотрю: дым откуда-то из-за домов идет, — рассказывает житель. — Думал сначала, что котельная взорвалась, а люди в один голос говорили, что это был газ. Чуть прошел, а туда уже летят пожарные, скорая, полиция… всё вокруг оцепили».

Всё внимание приковал к себе дом № 66 на улице Ленина: взрыв полностью уничтожил угловую квартиру на четвертом этаже. Очевидцы видели, как разлетаются во все стороны кирпичи стен, а заодно оконные стекла, мебель и предметы домашнего обихода.

«Я в коридоре как раз стояла, у меня дверь входная как бумажка согнулась, — рассказывает жительница четвертого этажа. — Думать некогда было. В чем дома была одета, в том и выбежала. Слава богу не горело ничего, только закоптилось всё».

Сотрясение от взрыва ощутили и те, кто был на первом этаже. Работавший в тот день провизор аптеки вспоминает, как на нее сыпалась штукатурка и падали лекарства с полок. Куда меньше повезло ее соседям — строительному магазину «Домовой», вход в который завалило обломками кирпичной стены.

«Магазином супруги владеют, они только-только окна поменяли после атаки беспилотника, — рассказывают соседи. — Оба в тот день на работе были. Машина мужа стояла около магазина, где сейчас кирпичи лежат. Он секунд за тридцать до взрыва на ней уехал по делам: только тронулся и… чудом живой остался».

«Бабушка, выходи скорее! Газом воняет»

Первыми на помощь жильцам в поврежденный подъезд забежали оказавшиеся неподалеку участковый Сергей Хрущев и военнослужащий Никита Потехин.

Никита, который в тот день встречался с работавшей неподалеку супругой, в разговоре с V1.RU вспоминает, как вместе с оперуполномоченным помогал вытаскивать людей.

«У меня с ногой просто проблемы, боевое ранение. Я туда потихоньку дошел. Смотрю: полдома обрушено, а все стоят, снимают на телефоны. Я сразу в подъезд, вдруг кому помочь надо», — рассказывает Никита.

Первое, что он почувствовал, когда зашел внутрь, — запах бытового газа. Вместе с участковым они бросились на второй этаж, откуда из квартиры чуть ли не силой вытащили первую пенсионерку.

«Я когда первую дверь выбил, внутри бабушка была. Она была напугана: не понимала, что происходит. Я говорю: „Бабуля, газом воняет! На улицу надо“. Она начала: „Ой, мне надо собраться“. Ну куда собираться? Мало ли, что дальше могло быть».

Следом за этим он бросился на следующий пролет, где встретил, предположительно, одну из четырех пострадавших, оказавшихся ближе всего к эпицентру, Светлану.

«Она сидела голая, вся обгорела. Я посмотрел на нее, хотел медпомощь оказать, а у нее кровотечения не было. Начал дверь рядом с ней открывать, а ее, видимо, взрывной волной повредило — я два-три раза дернул, и та распахнулась. Там бабушка стояла, хотела ключом открыть, да говорю ей, что поздно уже, мы дверь выбили».

«За стеной кричит кто-то, голос мужской»

Дом тем временем уже окружили спасатели. На глазах ошеломленной толпы зевак они пытались вытащить из-под обломков уничтоженной угловой квартиры второго пострадавшего — Владимира.

«Из той квартиры всё вылетело, плиты висят железобетонные, которые, не знаю, за что там держатся. И туда лезут сотрудники МЧС, — пересказывал очевидец картину первых минут. — Они, как я понял, пробивают стенку в другую комнату, потому что отчетливо слышно, что там кто-то сильно кричит. Голос мужской».

Две последние пострадавшие — 80-летняя лежачая пенсионерка и девочка детсадовского возраста. И если ребенок, по рассказам свидетелей, был почти не ранен, то пожилую женщину вытаскивали из квартиры, где обвалился потолок.

Остальных жителей дома, а именно 48 человек, эвакуировали. Часть из них приютили в пункте временного размещения, открытом при гостинице «Солнечная». На территории дома, по словам чиновников администрации Камышинского района, был введен режим ЧС.

Как семья оказалась в центре трагедии?

Все четверо пострадавших, как позже рассказали жильцы дома, — это члены одной семьи: лежачая 80-летняя бабушка, ее сын и дочь и маленькая внучка. Вот в каком состоянии, по данным облздрава, они были после ЧП.

Женщина, 80 лет — в реанимации Камышинской ЦГБ, состояние тяжелое;

женщина, 60 лет — в травматологии, состояние средней тяжести;

мужчина, 58 лет — переведен в реанимацию для наблюдения, состояние средней тяжести;

девочка, 6 лет — в детской хирургии Камышина, состояние средней тяжести.

Все четверо жили в квартире этажом ниже той, которую уничтожило взрывом. Соседи отзываются о них положительно: Надежда до пенсии работала воспитателем в детсаду, Светлана — продавщицей в продуктовом, а Владимир — в психоневрологическом интернате.

В момент трагедии квартира на четвертом этаже пустовала уже несколько месяцев: ее хозяин, по словам местных, переехал в Москву. За жилплощадью следили соседи — та самая семья, которая, как рассказал с их слов один из жильцов дома, за несколько минут до взрыва услышала из квартиры выше странный звук, похожий на свист.

«Брат, как я поняла, самый первый на четвертый этаж поднялся, а девочка с женщиной на третьем всё еще были, — рассказывает соседка. — Он как дверь, видимо, открыл, так и рвануло там всё. Эти двое на нижнем марше были, поэтому меньше пострадали».

Официальный комментарий СК по поводу происшествия 11 декабря Узнать Сегодня около 15 часов в одной из квартир дома № 66 по улице Ленина в городе Петров Вал произошел хлопок, предположительно связанный с разгерметизацией бытового газа. Взрывной волной частично обрушены межквартирные перекрытия. В результате инцидента имеются пострадавшие, их точное количество устанавливается. Все они получили различные травмы и доставлены в Камышинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, в квартире, где произошел хлопок, на момент происшествия никто не проживал. Среди пострадавших — соседи, которые открыли помещение запасным ключом, после чего и произошел резкий выброс газа.

«Номеру дома не хватает шестерки»

Заселяться обратно жителям разрешили в тот же день. Как сообщали в пресс-службе аппарата губернатора, во все подъезды, кроме третьего, продолжают поступать коммунальные ресурсы — свет, вода и тепло. Но многие искренне признаются, что вернулись в дом с неохотой.

«У нас и так половина квартир в подъезде пустует, так после взрыва еще и соседи по „клетке“ кто куда сбежали. Страшно было, конечно, сюда возвращаться, ну а куда деваться-то? Всю жизнь здесь прожили, — рассказывает жительница первого подъезда. — Домик, конечно, прям „везучий“: то беспилотник, теперь газ… ему в номере третьей шестерки не хватает».

Напомним, в ночь на 23 августа Волгоградская область подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов. Как говорилось в опубликованном сообщении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова один из БПЛА упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. Тогда пострадали три человека, в том числе ребенок.

Сейчас третий подъезд опечатали следователи: он пострадал от взрыва сильнее всего. Особенно досталось квартирам на последних двух этажах, именно там выбивало двери и оконные рамы. Территорию вокруг частично перекрыли, а на местах дежурят наряды полиции и газовой службы. Внутрь не пускают даже собственников, которые на сутки остались почти без вещей, а некоторые и без документов.

Жильцам пострадавших квартир во дворе дома назначили собрание: на разговор туда приехали главы города и района, административная комиссия, районный прокурор и директор строительной фирмы, который возьмется за ремонт дома.

Больше всего людей тревожил вопрос о компенсациях и восстановлении жилья.

— Я после дрона только-только ремонт за свой счет сделал весь. Нам, конечно, компенсировали 15 тысяч рублей, но это копейки: оконные рамы только поставить 50 тысяч стоит.

— Там потолок на честном слове держится. Они его сносить начнут, и он мне прямо на квартиру упадет. И всё.

А вот что людям и корреспондентам V1.RU ответили представители власти, надзорных органов и руководитель фирмы, осуществляющей ремонт.

Михаил Андреев, прокурор города Камышина Узнать По поводу дрона. После него были частично повреждены двери и окна. Выплаты жильцам на данный момент пришли из бюджета Камышинского района. В случае, если он не покрывает ущерб, вопрос решается через федеральный бюджет. Жильцы могут обратиться к нам в прокуратуру в любое время, написать заявление, и мы будем разбираться. Здесь ситуация другая: имущество утрачено полностью. Вопрос о возмещении стоимости утраченного имущества пройдет после оценки повреждений. После этого также будет решаться вопрос о выдаче жилищного сертификата, но это уже будет финансироваться областным бюджетом. В подъезде сейчас проводятся следственные действия, и по их завершении будет обеспечен доступ, чтобы граждане смогли забрать имущество, которое у них сохранилось.

Елена Береговая, глава Камышинского муниципального района Узнать Для начала мы проведем обследование, чтобы у нас было понимание, в каком состоянии находится дом. Строительные компании, которые согласны нам помочь, уже наготове. Как только Следственный комитет разрешит нам зайти туда, мы начинаем разбор завала и проведение экспертизы. Далее мы в режиме ЧС, который объявлен в рамках дома, будем производить выплаты и выполнять ремонт. Обеспечивать ремонт я предлагаю двумя путями. Первый — это, конечно, в рамках режима ЧС брать из резервного фонда. Сейчас думаем, насколько это возможно. И второй — фонд капремонта. Дом стоит на очереди, поэтому будем рассматривать возможность изменения сроков. По поводу угрозы дальнейшего обрушения мы сказать ничего не можем, так как ждем разрешения Следственного комитета для проведения экспертизы. На данный момент мы контролируем всю ситуацию, в том числе касательно пострадавших.

Алексей Кузнецов, руководитель ООО «Трест 7» Узнать В подъезде ничего секретного нет. Просто на данный момент это объект повышенной опасности. Проход может быть осуществлен после того, как мы с главой следственной группы обеспечим безопасность. Тем более доступ в квартиры сейчас открыт: не дай бог у кого-то что-то пропадет. Подъезд практически не пострадал. Комментарий по характеру повреждений, к сожалению, дать не могу ввиду следственных мероприятий.

Так что же это было: газ или нет?

Официальная версия следователей — взрыв газа. По факту ЧП в первые 15 минут возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ответить наверняка следователи на месте ЧП не смогли, сославшись на необходимость обследования дома для восстановления картины событий.

Один из очевидцев сразу после взрыва говорил, что за час до ЧП в подъезде якобы ощущался запах газа: на место происшествия, по его версии, приезжала газовая служба, однако не успела ничего сделать: им вроде как не открыли дверь в пустующей квартире. При этом в ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на официальный запрос V1.RU ответили, что не получали оттуда вызовов в течение всего года. Директор отделения газовой службы в Петровом Валу ответил аналогично.

Версию о газе ставят под сомнение и некоторые из горожан. Так, например, о последствиях взрыва из-за утечки рассуждает один из сотрудников газовой службы, с которым удалось поговорить V1.RU на месте инцидента.

«Во-первых, такую квартиру нужно месяц заполнять для нужной концентрации. Во-вторых, в таком случае газ по-любому в вытяжку заходит, если она нормальная, и во время взрыва вытяжка разлетается в куски, — рассуждает газовщик. — А здесь вытяжка целая, зато несущая стена в два кирпича разлетелась… а тем более потолочные плиты».

