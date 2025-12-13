НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Подробности Не исключен криминал: следователи назвали основную версию пропажи Усольцевых

Не исключен криминал: следователи назвали основную версию пропажи Усольцевых

Поиски семьи продолжаются

370
О семье ничего не известно с 27 сентября | Источник: Ирина Усольцева / Vk.com, ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского краяО семье ничего не известно с 27 сентября | Источник: Ирина Усольцева / Vk.com, ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

О семье ничего не известно с 27 сентября

Источник:

Ирина Усольцева / Vk.com, ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Следственный комитет продолжает расследование загадочного исчезновения семьи Усольцевых, отправившейся в туристический поход в Партизанском районе Красноярского края. В СК назвали приоритетную версию случившегося — это несчастный случай.

Однако не исключается и криминальный след. Основные обстоятельства дела таковы: по мнению следователей, семья могла стать жертвой суровых условий дикой природы. Существует несколько вероятных сценариев развития трагических событий:

  • резкое изменение погодных условий;

  • переохлаждение;

  • травмы на труднопроходимых участках тайги.

Следователи отмечают, что до момента обнаружения членов семьи необходимо отрабатывать каждый возможный вариант развития событий, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.

До этого очевидцы рассказали, что семья Усольцевых шла в другую сторону от места, где ее начали искать.

Семья Усольцевых пропала в районе Кутурчинского Белогорья в конце сентября. Сообщалось, что 48-летняя Ирина Усольцева, ее 64-летний муж Сергей и 5-летняя дочь отправились с турбазы в поселке Кутурчин в поход к горе Буратинке и вскоре перестали выходить на связь.

Их искали сотни людей, беспилотники, вертолеты и спецтехника, но никаких следов обнаружить не удалось. Версий исчезновения было огромное множество — от нападения маньяка до побега за границу.

Особое внимание в этой истории привлекает поведение старшего сына Ирины — Даниила Баталова. С самого начала событий он ведет себя спокойно и даже радостно. Парень верит, что скоро мама с ним свяжется.

В начале декабря спасатель заявил, что есть только две реальные версии того, что случилось с пропавшей семьей: замерзание или встреча с дикими животными. По его мнению, при любом раскладе выжить в тайге они не могли.

Всё, что известно о поисках пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых, мы собираем в отдельном сюжете.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
