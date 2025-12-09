«Была как кукла». Что известно о пропавшей модели Тартановой, найденной в реанимации после жестокого избиения в Москве

Девушка называла себя самой красивой Источник: acmodasi.pro

В Москве завершились поиски 33-летней модели Анжелики Тартановой, которая не выходила на связь с конца ноября. Тартанова родом из Мостовского района Кубани была найдена 9 декабря в одной из столичных больниц.

По данным Telegram-каналов Baza и Shot, Анжелика поступила в реанимацию в тяжелом состоянии и была без сознания, а позже пришла в себя. У нее диагностированы серьезные травмы и ссадины, предварительно — в результате жестокого избиения. Подробности — в материале 93.RU.

Переезд, сын и карьера

Анжелика Тартанова несколько лет назад переехала из Краснодара, где она работала, в Москву после развода с мужем. На Кубани остались ее родители и 16-летний сын, который сейчас живет с отцом. В столице она активно занималась модельным бизнесом и участвовала в показах и кастингах.

Родные отмечают, что Анжелика не выпускала телефон из рук и всегда была на связи, однако в последнее время связь с близкими почти не поддерживала.

Анжелика оставила своего сына на родине ради карьеры Источник: Анжелика Тартанова/ Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Что известно про таинственного ухажера?

Примерно полгода назад Анжелика начала встречаться с 40-летним Дмитрием. Она уверяла знакомых и родных, что у ее нового избранника собственный строительный бизнес в Москве, а еще он очень щедр к ней.

Известно, что Дмитрий был дважды женат, у него трое детей. Сейчас он строит дом в Подмосковье, куда он периодически возил Анжелику.

По словам подруги, новый ухажер покупал Анжелике роскошные подарки и она для него была «как кукла». При этом Анжелика ни разу не показывала его фотографий и не знакомила с ним семью.

В то же время модель жаловалась, что Дмитрий был абьюзером, сильно ревновал и запрещал ей общаться с родными и летать к ним. Из-за его запретов она даже не смогла летом прилететь в Краснодар к сестрам.

В личном дневнике, который Анжелика вела, она оставила упоминания об их отношениях, называя себя самой красивой девушкой и отмечая, что Дмитрий «не может есть, спать, дышать» без нее.

Хронология исчезновения и находки

21 ноября: Тартанова в последний раз выходит на связь с тренером. Она сообщает, что сильно поругалась с парнем и съехала от него.

28 ноября: сестры утверждают, что в этот день Анжелика перестала выходить на связь.

После 30 ноября: подруга, с которой Анжелика постоянно общалась, перестала получать сообщения, а телефон отключился.

Друзья и родные, обеспокоенные молчанием (Анжелика всегда звонила сыну), подали заявление в полицию. Московский знакомый подтвердил, что ее нет по месту жительства.

Квартира Анжелики Источник: Shot / T.me

В съемной квартире Анжелики найдены все личные вещи: телефон, документы, дневник и наполовину собранные чемоданы. При этом следов борьбы не было. Самая странная деталь — ключи от квартиры лежали в почтовом ящике. Также кто-то читал входящие сообщения на телефоне Анжелики, но не отвечал.

Родственники и близкие сразу же заподозрили бывшего парня Дмитрия, так как он был единственным, кто не искал модель.

9 декабря, в тот же день, когда поднялся ажиотаж в соцсетях, Анжелику нашли в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии. Она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии без сознания. У нее отек головного мозга, для удаления одной из гематом Анжелике провели трепанацию черепа.

Девушка не могла бросить парня, несмотря на абьюз Источник: Анжелика Тартанова/ Instagram (деятельность запрещена в РФ)