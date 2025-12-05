Приехала на свидание и оказалась похороненной заживо: романтическая встреча в Марокко обернулась трагедией. Новости 5 декабря

Кавалер закопал спутницу в собственном саду Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 декабря.

Россия переходит к новому этапу внедрения цифрового паспорта

С 29 декабря 2025 года в России стартует второй этап внедрения цифрового паспорта — электронного аналога удостоверения личности в формате QR-кода. Он упростит повторные визиты в банки, страховые компании и МФЦ, минимизируя необходимость носить с собой бумажный документ.

Цифровой паспорт — это QR-код, генерируемый в приложении «Госуслуги», который содержит основные данные гражданина: ФИО, дату рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и биометрию. Он является добровольной альтернативой бумажному паспорту для подтверждения личности в определенных ситуациях. Код защищен криптографией и отображает только нужную информацию в зависимости от контекста использования.

Предъявлять QR-код вместо удостоверения личности могут граждане РФ, достигшие 14 лет и зарегистрированные в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Также необходимо, чтобы данные человека были в единой биометрической системе. Просто сохранить код на телефоне не получится.

Внедрение нового формата происходит поэтапно, и с сентября 2024 года его уже применяли для:

входа в кинотеатры, музеи, офисные центры с пропускной системой;

покупки товаров 18+ (алкоголя и табака);

отправки или получения посылок и заказных писем на почте.

С 29 декабря 2025 года цифровой паспорт начнут принимать и в более серьезных организациях:

в банках и страховых компаниях для повторных визитов и операций, если закон не требует оригинал бумажного паспорта;

в МФЦ для некоторых услуг.

О перспективах данного документа и о том, как его оформить — читайте в материале.

Пенсионеров ждет двойная индексация выплат в 2026 году

Правительство скорректировало порядок повышения пенсий на 2026 год. Вместо повышений в феврале и апреле неработающие пенсионеры получат одну, но более весомую прибавку уже в начале января.

1 января пенсии повышают на размер предполагаемой инфляции за 2025 год. Сейчас по прогнозам это порядка 6,5–7%. Выплаты пожилым при этом поднимут даже значительнее — на 7,6%. Однако, если в январе, посчитав фактический рост цен в 2025 году, он окажется выше 7,6%, то пенсии пересчитают еще раз.

Например, 1 января пенсии вырастут на 7,6%. Затем в январе посчитают, что фактическая инфляция в 2025 году оказалась на уровне 8,6%, то в этом случае пенсионеров ждет второе повышение — еще на 1%. Но если фактическая инфляция окажется не выше 7,6%, то второго повышения не будет, пишут «Известия».

В Госдуме предложили поднять пенсии

Минимальный размер страховой пенсии по старости предложили поднять до 50 тысяч рублей. Депутаты Госдумы отправили соответствующее обращение председателю Социального фонда России Сергею Чиркову.

«Повышение минимальной пенсии до 50 тысяч рублей позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения», — заявил один из авторов инициативы депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.

Сейчас минимальный размер страховой пенсии по старости составляет порядка 13,3 тысячи рублей. При этом федеральный прожиточный минимум для пенсионеров равен 15 250 рублей. Средний размер пенсии по старости в РФ на 1 октября 2025 года достиг 25 198,92 рубля в месяц. В январе этого года он составлял 24 979,27 рубля.

В школьную программу хотят включить еще один предмет

В российские школы необходимо вернуть предмет «Логика». Таким мнением поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, эти знания помогли бы детям в изучении других дисциплин.

«Это должен быть обязательный предмет, а не факультатив. Так раньше и было в школах. Учебники по „Логике“ у нас есть, они вполне актуальны. Это один из важнейших предметов для школьников», — сказал Вассерман.

По его словам, отмена «Логики» подразумевала получение большего времени на другие дисциплины, но именно она облегчает изучение любого предмета.

Россию ждет аномально теплый декабрь

Россию захватили массы теплого воздуха из незамерзающего Атлантического океана. В итоге в Центральной России и даже в Сибири сложился слишком мягкий для декабря климат. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это тепло перешло с ноября. Это не просто чисто декабрьское тепло. Циркуляция [атмосферы] сейчас сформирована таким образом, что воздушная масса переносится до Атлантического океана. Если воздух переносится с запада, из Атлантики, в течение месяцев холодного полугодия, а ноябрь–декабрь — это месяцы холодные, то это означает, что температурные аномалии положительные», — объяснил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Часть тепла приходит в Россию аж с севера Африки. Потепление затронуло страну вплоть до Сибири, где сейчас на восемь-десять градусов выше нормы. На юге Красноярского края, в Омской области и Алтайском крае сейчас наблюдается оттепель. Дневные температуры там держатся около нуля.

Сколько денег можно снять в банкомате после ужесточения правил

Закон, по которому банк обязан проверять каждую выдачу наличных через банкомат, вступил в силу 1 сентября. Это должно защитить россиян от мошенников.

По словам адвоката Дмитрия Пашина, общего лимита на снятие наличных в России нет. Каждый банк определяет свои собственные. Как правило, они составляют 100–300 тысяч рублей в день и 1–3 миллиона рублей в месяц. Суммы можно повысить, если стать премиальным клиентом банка, пишет агентство «Прайм».

Однако отныне банк перед выдачей денег проводит анализ и сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента:

нетипичные действия человека, которые не вписываются в его обычные операции. Например, новый банкомат или необычайно крупная сумма;

попытка снять наличные в течение суток после оформления кредита (или досрочного прекращения крупного вклада);

оператор связи может передать банку, что клиенту необычайно много и долго звонят — это тоже будет считаться подозрительным.

Минцифры отменяет вход на «Госуслуги» через СМС

Минцифры России приняло решение постепенно отказываться от подтверждения входа на портал «Госуслуги» через СМС. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи " Госуслуг " непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что пока это решение касается только входа на портал через мобильные устройства. Если россияне решат воспользоваться десктопной версией «Госуслуг», то они смогут получить код доступа через СМС.

Ранее у пользователей «Госуслуг» при авторизации пропала возможность пропустить скачивание мессенджера MAX. При входе в аккаунт через мобильную версию браузера сервис требует установить приложение, и избежать этого больше нельзя.

За покупку елки грозит штраф

За покупку живой ели с рук может грозить административная ответственность и штраф. О наказании предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, покупка елок недалеко от леса и на стихийных точках серьезно повышает вероятность того, что дерево срубили незаконно.

«Могут быть риски для самого покупателя по статье 8.28 КоАП РФ. За приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины штраф для граждан составляет до 5000 рублей», — сказал эксперт.

Бондарь отметил, что речь идет именно о случаях, когда покупатель знает, что приобретает спиленную без разрешения елку. Во избежание проблем специалист рекомендовал покупать елки на официальных базарах или в крупных торговых точках, где продавец имеет при себе документы о происхождении товара, пишет NEWS.ru.

Маргарита Симоньян вошла в список самых влиятельных людей мира

Британская газета Financial Times включила в список самых влиятельных людей мира в категории «Лидеры» главного редактора RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян.

Также издание внесло в перечень наиболее влиятельных персон гендиректора и основателя ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсена Хуанга, главу аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, исполнительного вице-председателя американской технологической компании Oracle Сафру Кац, главу службы внешней разведки Британии MI-6 Блейз Метревели и исполнительного вице-президента китайского производителя авто BYD Стеллу Ли.

Отчим в Белоруссии засыпал пасынку жгучий перец под веки

В Гомельской области (Белоруссия) мужчина истязал пасынка, чтобы он сознался в краже. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «БелТа».

По данным следствия, житель Жлобина заподозрил пасынка в краже кошелька у матери, повалил его на кровать и заставил старшего брата удерживать его. Сначала он засыпал мальчику в рот острый красный перец, а затем продолжил пытку, засыпав перец под веки обоих глаз ребенка.

Мама мальчика, находившаяся в соседней комнате, не отреагировала на истязание. Ребенка изъяли из семьи.

Девушку похоронили заживо в Марокко на первом свидании

25-летняя француженка отправилась в Марокко, чтобы встретиться с мужчиной, с которым она познакомилась в соцсетях. Девушка была уверена, что встретила любовь своей жизни, и забронировала номер для двоих в пятизвездочном отеле в Фесе, пишет Mirror.

Однако свидание обернулась трагедией. Мужчина рассказал, что девушка неожиданно потеряла сознание. Он подумал, что у нее остановилось сердце, и запаниковал. Марокканец решил избавиться от тела и закопал ее в саду возле своего дома.

Позже выяснилось, что девушка страдала от недиагностированного диабета и впала в кому, а потом медленно задыхалась, лежа в неглубокой могиле.