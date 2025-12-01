Три дня не было вестей: в Ярославле пропал 11-летний мальчик

В Ярославле пропал 11-летний мальчик. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЯрСпас» вечером 1 декабря.

В ориентировке указано, что 11-летний школьник ушел из дома во Фрунзенском районе еще в субботу, 29 ноября, и с тех пор не возвращался и не выходил на связь. Родные не знают, где он может быть.

«Приметы: на вид 11 лет, рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза», — рассказали в «ЯрСпасе».

Мальчик был одет в светло-коричневую парку с черными надписями на спине, серую толстовку, черные штаны с надписью «Kappa» по бокам и в белые кроссовки с логотипом «Nike».

Среди особых примет — ямочка на подбородке.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьника, или тех, кто видел его с момента пропажи, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 или 112. Или на горячую линию «ЯрСпаса»: 8(910)-964-08-38.

Обновление на 1 декабря 21:42

В «ЯрСпасе» сообщили, что мальчика нашли живым. Он в безопасности.