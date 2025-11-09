НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 751мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Продают квартиру за 120 млн. Фото
«Умные решения» в недвижимости
Приедет поезд Деда Мороза
Где лечиться этой осенью
Погода на неделю
Чем опасны капли для носа
ДТП на мосту
Отзыв на путешествие по Африке
Происшествия Мордор в огне: в национальном парке Новой Зеландии вспыхнул крупный пожар — здесь снимали трилогию «Властелин колец»

Мордор в огне: в национальном парке Новой Зеландии вспыхнул крупный пожар — здесь снимали трилогию «Властелин колец»

Тонгариро — один из самых старых в мире национальных парков

65
Огонь уничтожил около 2,5 тысячи гектаров | Источник: Stuff.co.nzОгонь уничтожил около 2,5 тысячи гектаров | Источник: Stuff.co.nz

Огонь уничтожил около 2,5 тысячи гектаров

Источник:

Stuff.co.nz

В Новой Зеландии вспыхнул крупный лесной пожар в национальном парке Тонгариро. Именно здесь снимали некоторые сцены трилогии «Властелин колец» (12+) Питера Джексона. Об этом сообщает местная газета New Zealand Herald.

По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 2,5 тысячи гектаров, лишь 20 процентов пожара удалось взять под контроль. Из-за возгорания были эвакуированы жители поселка Вакапапа и около 50 туристов.

«Это крупнейшая воздушная противопожарная операция за последнее время», — заявил представитель пожарной службы Крэйг Голд.

По его словам, для тушения привлечено около полутора десятков вертолетов и пять самолетов. Работы приостановлены на ночь, но с рассветом пожарные снова выйдут на линию. Причины возгорания пока неизвестны.

Источник:

Stuff.co.nz

Голд отметил, что ущерб пока не подсчитан, однако пожар «станет большим ударом» для региона, который активно привлекает туристов со всего мира.

Тонгариро — один из самых старых в мире национальных парков, он создан еще в XIX веке. Парк является объектом природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Горный массив парка известен как вулкан Ородруин посреди страны Мордор, в жерле которого герои экранизации произведения Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» должны были уничтожить Кольцо всевластия. Большая часть пейзажных съемок трилогии проходила именно в Новой Зеландии.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Пожар Парк Кино Новая Зеландия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление