Мордор в огне: в национальном парке Новой Зеландии вспыхнул крупный пожар — здесь снимали трилогию «Властелин колец»

В Новой Зеландии вспыхнул крупный лесной пожар в национальном парке Тонгариро. Именно здесь снимали некоторые сцены трилогии «Властелин колец» (12+) Питера Джексона. Об этом сообщает местная газета New Zealand Herald.

По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 2,5 тысячи гектаров, лишь 20 процентов пожара удалось взять под контроль. Из-за возгорания были эвакуированы жители поселка Вакапапа и около 50 туристов.

«Это крупнейшая воздушная противопожарная операция за последнее время», — заявил представитель пожарной службы Крэйг Голд.

По его словам, для тушения привлечено около полутора десятков вертолетов и пять самолетов. Работы приостановлены на ночь, но с рассветом пожарные снова выйдут на линию. Причины возгорания пока неизвестны.

Голд отметил, что ущерб пока не подсчитан, однако пожар «станет большим ударом» для региона, который активно привлекает туристов со всего мира.

Тонгариро — один из самых старых в мире национальных парков, он создан еще в XIX веке. Парк является объектом природного и культурного наследия ЮНЕСКО.