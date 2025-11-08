БПЛА атаковали регионы России. Предварительно, есть раненый, повреждены дома

На фото — не сегодняшняя атака, а архивный кадр из Санкт-Петербурга Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В ночь на 8 ноября в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Как подчеркнул губернатор Роман Бусаргин, информация поступила от Минобороны. Все экстренные службы привели в полную готовность.

Затем Бусаргин сообщил: по предварительной информации, один человек пострадал, также есть повреждения в жилом секторе.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском. Там зафиксированы повреждения частных домов.

«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники. Есть повреждения частных домов в ЖД округе. Информация уточняется. Прошу всех жителей не пренебрегать мерами безопасности!» — написал в телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свое имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.