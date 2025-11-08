БПЛА атаковали регионы России. Предварительно, есть раненый, повреждены дома

В ночь на 8 ноября в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Как подчеркнул губернатор Роман Бусаргин, информация поступила от Минобороны. Все экстренные службы привели в полную готовность.
Затем Бусаргин сообщил: по предварительной информации, один человек пострадал, также есть повреждения в жилом секторе.
«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Ранее силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском. Там зафиксированы повреждения частных домов.
«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники. Есть повреждения частных домов в ЖД округе. Информация уточняется. Прошу всех жителей не пренебрегать мерами безопасности!» — написал в телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свое имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.