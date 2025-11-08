НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +6

0 м/c,

 749мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Когда откроют новую поликлинику
«Умные решения» в недвижимости
Умер известный профессор
Где лечиться этой осенью
Сгорел дом многодетных
Построят новую трассу к аэропорту
Построят офисный центр
Нашелся музейный кот Василий
Происшествия БПЛА атаковали регионы России. Предварительно, есть раненый, повреждены дома

БПЛА атаковали регионы России. Предварительно, есть раненый, повреждены дома

Под удар попала Саратовская область

66
На фото&nbsp;— не сегодняшняя атака, а архивный кадр из Санкт-Петербурга | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНа фото&nbsp;— не сегодняшняя атака, а архивный кадр из Санкт-Петербурга | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

На фото — не сегодняшняя атака, а архивный кадр из Санкт-Петербурга

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В ночь на 8 ноября в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Как подчеркнул губернатор Роман Бусаргин, информация поступила от Минобороны. Все экстренные службы привели в полную готовность.

Затем Бусаргин сообщил: по предварительной информации, один человек пострадал, также есть повреждения в жилом секторе.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском. Там зафиксированы повреждения частных домов.

«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники. Есть повреждения частных домов в ЖД округе. Информация уточняется. Прошу всех жителей не пренебрегать мерами безопасности!» — написал в телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свое имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Саратов БПЛА Беспилотник Атака ПВО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление