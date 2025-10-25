НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «Жуткий запах нефти, как прошлой зимой». Что происходит в Анапе после нового выброса мазута

«Жуткий запах нефти, как прошлой зимой». Что происходит в Анапе после нового выброса мазута

На курорт надвигается около 900 тонн нефтепродуктов

178
Спасатели и волонтеры вновь активно убирают побережье | Источник: Валерия Дульская / 93.RUСпасатели и волонтеры вновь активно убирают побережье | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Спасатели и волонтеры вновь активно убирают побережье

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сделал тревожное заявление, что 900 тонн нефтепродуктов приближаются к берегу Темрюкского района и Анапы.

«Можно говорить по-разному, можно искать крайних, виноватых… Можно. Но не нужно. <…> Нужно просто убирать», — заявил глава региона, добавив, что нас ждет «вторая серия эпопеи с танкерами».

На побережье вновь стали возводить защитные песчаные валы, которые только недавно разбирали. Вновь сотни людей в белых защитных костюмах убирают мазут в мешки. Пока выбросов не так много, но в выходные синоптики обещают шторм, и ситуация может ухудшиться в разы.

Рядом с песчаным валом вырыли ров | Источник: Никита Зырянов / 93.RUРядом с песчаным валом вырыли ров | Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Рядом с песчаным валом вырыли ров

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

24 октября больше всего мазутных сгустков нашли в районе станицы Благовещенской. Это примерно в 30 километрах от центра Анапы. Журналисты 93.RU Валерия Дульская и Никита Зырянов передают с места, что в курортную станицу в пятницу стянулось много сотрудников «Кубань-Спаса», МЧС России. Кроме того, замечены машины властей. По официальным данным, на курорт приехал глава МЧС России Александр Куренков и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По данным оперштаба, к работам привлечено около 500 человек | Источник: Никита Зырянов / 93.RUПо данным оперштаба, к работам привлечено около 500 человек | Источник: Никита Зырянов / 93.RU

По данным оперштаба, к работам привлечено около 500 человек

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

«Когда мы подошли к берегу, то ощутили этот жуткий запах нефти, мазута, похожий на бензин, последний раз такой чувствовали здесь же в декабре 2024-го. Вокруг работает техника, всё перепахано, уже создали огромный песчаный вал, обтянули его сверху сеткой, делают ров. Море сильно волнуется, но в воде больших следов мазута не наблюдаем. На песке встречаются сгустки мазута, но точечно, многое уже убрали», — рассказали журналисты 93.RU.

Следы нефтепродуктов на песчаных валах | Источник: Валерия Дульская / 93.RUСледы нефтепродуктов на песчаных валах | Источник: Валерия Дульская / 93.RU
Мешки с мазутом | Источник: Валерия Дульская / 93.RUМешки с мазутом | Источник: Валерия Дульская / 93.RU
Мазут в перемешку с водорослями | Источник: Валерия Дульская / 93.RUМазут в перемешку с водорослями | Источник: Валерия Дульская / 93.RU
+2
Пока выбросы небольшие | Источник: Валерия Дульская / 93.RUПока выбросы небольшие | Источник: Валерия Дульская / 93.RU
Мазутная пленка | Источник: Валерия Дульская / 93.RUМазутная пленка | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Волонтеры ожидают, что ситуация станет хуже. По их словам, полдня приходится работать на одном месте. Только уберешь мазут — через несколько минут волной выбрасывает новый сгусток.

«Небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружены в станице Благовещенской в районе пансионата "Малахит" и гостиницы "Жара" — в основном это небольшие фрагменты мазута вперемешку с водорослями. Небольшие свежие выбросы зафиксированы также на Бугазской косе. На косе между Витязево и Благовещенской есть отдельные вкрапления свежих капель мазута. В акватории моря вблизи берега мазутных пятен не зафиксировано», — заявили в оперативном штабе Краснодарского края. То есть пока в Витязево, Джемете и центре Анапы новых массовых выбросов не наблюдалось.

На побережье усиленно работает техника. Всего задействовано около 60 единиц

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

При этом всё еще нет официальных комментариев, откуда появились эти 900 тонн мазута в море. Ведь еще недавно, 10 октября, на заседании Правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС говорилось, что утечек с затонувших частей танкера нет. Местные предполагают, что могло что-то пойти не так во время установки защитных коффердамов, которые изолируют оставшийся в судах мазут. Их монтаж на танкеры собирались завершить к 30 октября.

В Анапе и Темрюкском районе продолжает действовать федеральный режим ЧС, и средства на ликвидацию последствий катастрофы выделяются в том числе из федерального бюджета.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Уже через пару дней мазут добрался до побережья Анапы и Темрюкского района. Всего в море оказалось около 3 тысяч тонн мазута. Первые месяцы берег очищали тысячи волонтеров со всей страны. В том числе спасали птиц, испачканных в мазуте. На ликвидацию ЧС уже выделены миллиарды рублей. По данным Росприроднадзора, экологический ущерб от разлива нефтепродуктов составил 84,9 миллиарда рублей. Летом пляжи Анапы так и не открылись для отдыхающих, до сих пор сохраняется официальный запрет на купание. В сентябре 2025 года власти Краснодарского края заявили, что завершилась очистка дна в районе курортов, при этом мазут всё еще остается в частях затонувших танкеров, которые до сих пор полностью не накрыли защитными коффердамами.

Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Никита ЗыряновНикита Зырянов
Никита Зырянов
Журналист
Разлив мазута в Анапе Нефтепродукты в море Станица Благовещенская Экологическая катастрофа
