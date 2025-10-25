«Жуткий запах нефти, как прошлой зимой». Что происходит в Анапе после нового выброса мазута

Спасатели и волонтеры вновь активно убирают побережье Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сделал тревожное заявление, что 900 тонн нефтепродуктов приближаются к берегу Темрюкского района и Анапы.

«Можно говорить по-разному, можно искать крайних, виноватых… Можно. Но не нужно. <…> Нужно просто убирать», — заявил глава региона, добавив, что нас ждет «вторая серия эпопеи с танкерами».

На побережье вновь стали возводить защитные песчаные валы, которые только недавно разбирали. Вновь сотни людей в белых защитных костюмах убирают мазут в мешки. Пока выбросов не так много, но в выходные синоптики обещают шторм, и ситуация может ухудшиться в разы.

Рядом с песчаным валом вырыли ров Источник: Никита Зырянов / 93.RU

24 октября больше всего мазутных сгустков нашли в районе станицы Благовещенской. Это примерно в 30 километрах от центра Анапы. Журналисты 93.RU Валерия Дульская и Никита Зырянов передают с места, что в курортную станицу в пятницу стянулось много сотрудников «Кубань-Спаса», МЧС России. Кроме того, замечены машины властей. По официальным данным, на курорт приехал глава МЧС России Александр Куренков и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По данным оперштаба, к работам привлечено около 500 человек Источник: Никита Зырянов / 93.RU

«Когда мы подошли к берегу, то ощутили этот жуткий запах нефти, мазута, похожий на бензин, последний раз такой чувствовали здесь же в декабре 2024-го. Вокруг работает техника, всё перепахано, уже создали огромный песчаный вал, обтянули его сверху сеткой, делают ров. Море сильно волнуется, но в воде больших следов мазута не наблюдаем. На песке встречаются сгустки мазута, но точечно, многое уже убрали», — рассказали журналисты 93.RU.

Волонтеры ожидают, что ситуация станет хуже. По их словам, полдня приходится работать на одном месте. Только уберешь мазут — через несколько минут волной выбрасывает новый сгусток.

«Небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружены в станице Благовещенской в районе пансионата "Малахит" и гостиницы "Жара" — в основном это небольшие фрагменты мазута вперемешку с водорослями. Небольшие свежие выбросы зафиксированы также на Бугазской косе. На косе между Витязево и Благовещенской есть отдельные вкрапления свежих капель мазута. В акватории моря вблизи берега мазутных пятен не зафиксировано», — заявили в оперативном штабе Краснодарского края. То есть пока в Витязево, Джемете и центре Анапы новых массовых выбросов не наблюдалось.

На побережье усиленно работает техника. Всего задействовано около 60 единиц Источник: Никита Зырянов / 93.RU

При этом всё еще нет официальных комментариев, откуда появились эти 900 тонн мазута в море. Ведь еще недавно, 10 октября, на заседании Правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС говорилось, что утечек с затонувших частей танкера нет. Местные предполагают, что могло что-то пойти не так во время установки защитных коффердамов, которые изолируют оставшийся в судах мазут. Их монтаж на танкеры собирались завершить к 30 октября.

В Анапе и Темрюкском районе продолжает действовать федеральный режим ЧС, и средства на ликвидацию последствий катастрофы выделяются в том числе из федерального бюджета.