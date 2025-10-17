Мать в Санкт-Петербурге вынесла ребенка на мусорку (но вмешалось чудо). Новости 17 октября

Девочка находится в Доме малютки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 17 октября.

В турецком отеле нашли труп российской туристки

Тело российской туристки обнаружили в отеле на турецком курорте Аланья. Об этом сообщила газета Alanya Postası.

Сотрудники отеля в районе Каргыджак заметили, что 69-летняя Ольга Шаповал не выходит из номера, и вызвали экстренные службы. Жандармы открыли дверь номера и обнаружили женщину лежащей на полу.

Врачи объявили о смерти туристки. Полиция начала расследование инцидента.

Исчезла картина Пабло Пикассо

Во время перевозки исчезла картина художника Пабло Пикассо. Правоохранительные органы Испании ведут расследование, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники.

По их информации, 57 работ различных авторов хранились в Мадриде и должны были быть представлены на выставке в культурном центре города Гренада на юге Испании. Картина Пабло Пикассо исчезла во время транспортировки. В настоящий момент неизвестно, на каком этапе могла произойти ее потеря. Национальная полиция Испании ведет расследование произошедшего.

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года

Форвард сборной Португалии и футбольного клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов. Данные опубликованы в рейтинге журнала Forbes.

Роналду зарабатывает 280 млн долларов, большую часть из которых составляют зарплата и бонусы за игры.

Второе место занял действующий чемпион мира и форвард ФК «Интер Майами» Лионель Месси, который заработал 130 млн долларов. На третьем месте оказался французский нападающий Карим Бензема из саудовского ФК «Аль-Итихада» с доходом в 104 млн долларов.

Умер сооснователь и ведущий гитарист рок-группы Kiss «Эйс» Фрейли

Скончался сооснователь, вокалист и ведущий гитарист легендарной рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли. Ему было 74 года.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его умиротворяющими словами любви и молитвами. Масштаб его ухода колоссален», — приводит сообщение близких музыканта Variety.

«Эйс» скончался в Морристауне, штат Нью-Джерси, от травм, которые он получил в прошлом месяце при падении.

Выплаты при аварии хотят повысить

Максимальная выплата по европротоколу может вырасти с 200 до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым.

«Предлагается с 200 до 300 тысяч рублей увеличить размер страхового возмещения, которое может получить потерпевший в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции и без фиксации и передачи данных о таком происшествии в автоматизированную информационную систему обязательного страхования», — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта указывают, что европротокол применяется более чем в 40% случаев ДТП. Однако недостаточный размер выплат может привести к сокращению использования упрощенного механизма из-за роста цен. О том, как оформить европротокол и на какой размер выплат можно рассчитывать сегодня — в материале.

Пенсии отстают от зарплат более чем на 10 лет

Средняя страховая пенсия в России к 2028 году вырастет примерно на четверть и достигнет 30 тысяч рублей. Это следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Соцфонда России. Однако до уровня зарплат ей еще слишком далеко, и приблизиться в ближайшей перспективе она не сможет.

К 2028 году средний размер пенсии достигнет 29,4 тысячи рублей, а для неработающих граждан — 30,7 тысячи рублей. Это, по данным Росстата, соответствует уровню средних заработных плат в 2013–2014 годах. От чего будет зависеть рост пенсий и зарплат, читайте в отдельном материале.

Черногория готовится ввести визы для россиян

Черногория в скором времени намерена привести свои визовые правила в соответствие со стандартами Евросоюза, хотя и пытается отсрочить этот момент. Об этом заявил президент страны Яков Милатович в интервью Politico 17 октября.

В настоящее время страна действует в условиях определенного «вакуума», поскольку не имеет полного доступа к фондам союза, сказал Милатович. Он также признался в обеспокоенности «притоком российских денег» в экономику. Сейчас граждане РФ могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.

Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России

Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры. Это следует из документов, размещенных на сайте дипмиссии.

Японское посольство объявило о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур. Запланированный период выполнения обязательств — с 9 января по 31 марта 2026 года.

Когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется с 1 июня, а ОГЭ — со 2 июня. Расписание экзаменов опубликовала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Сроки начала его основного периода определены с учетом окончания учебного года 26 мая. Что касается предметов:

1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию;

4 июня — русский язык;

8 июня — базовую и профильную математику;

11 июня — обществознание и физику;

15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменная часть);

18 и 19 июня — устная часть по информатике и иностранным языкам

С 22 по 25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет.

ОГЭ, который будут сдавать выпускники 9 классов, также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (со 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября).

В Бразилии арестовали студентку — серийную убийцу

В Бразилии арестовали 36-летнюю студентку юридического факультета Университета Сан-Паулу Ану Паулу Велозу Фернандес. Ее подозревают в том, что она убила четырех человек за пять месяцев, пишет New York Post.

По данным полиции, она отличается склонностью к манипуляциям, «получает удовольствие от насилия» и не проявляет никакого раскаяния в содеянном.

Первоначально студентку задержали в связи с убийством ее арендодателя. Она призналась, что заколола мужчину ножом во время ссоры, после чего специально завесила комнату простыней, чтобы тело не заметили ее сын и племянник. Женщина вызвала полицию лишь спустя пять дней, когда дети начали жаловаться на ужасный запах.

В ходе расследования выяснилось, что Фернандес причастна еще к трем убийствам, совершенным с января по май. Она отравила крысиным ядом еще трех человек. По версии следствия, мотивами служили месть и финансовая выгода.

Мать вынесла ребенка на мусорку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили детскую коляску с младенцем. Ребенка спас 18‑летний дворник из Кыргызстана Курманбек Кенешов — он заметил коляску во время утренней уборки.

Источник: «Фонтанка.ру»

После сообщение о ребенке на место сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Пятимесячную девочку временно определили в Дом малютки.