В общежитии Ярославля найдена мертвой студентка-медик. Первые подробности

6 октября в общежитии в Ярославле обнаружена мертвой 25-летняя студентка. По данным источника 76.RU, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно, девушка совершила суицид.
Трагедия произошла в общежитии ЯГМУ в Ленинском районе. В СК по Ярославской области начали процессуальную проверку.
Ректор ЯГМУ Александр Хохлов в разговоре с 76.RU, отказался комментировать происшествие.
«Я не хочу комментировать, тут даже не по-человечески такие вещи обсуждать», — сказал ректор университета.
Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8 800 200-00-122. По этому номеру каждый может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь.
Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким девушки.