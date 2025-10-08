НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В общежитии Ярославля найдена мертвой студентка-медик. Первые подробности

В общежитии Ярославля найдена мертвой студентка-медик. Первые подробности

В СК начали проверку

3 213
Трагедия случилась в общежитии ЯГМУ на проспекте Октября, 63, корпус 2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТрагедия случилась в общежитии ЯГМУ на проспекте Октября, 63, корпус 2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Трагедия случилась в общежитии ЯГМУ на проспекте Октября, 63, корпус 2

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

6 октября в общежитии в Ярославле обнаружена мертвой 25-летняя студентка. По данным источника 76.RU, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно, девушка совершила суицид.

Трагедия произошла в общежитии ЯГМУ в Ленинском районе. В СК по Ярославской области начали процессуальную проверку.

Ректор ЯГМУ Александр Хохлов в разговоре с 76.RU, отказался комментировать происшествие.

«Я не хочу комментировать, тут даже не по-человечески такие вещи обсуждать», — сказал ректор университета.

Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8 800 200-00-122. По этому номеру каждый может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким девушки.

Комментарии
2
Гость
1 час
Согласен с ректором. Отключите комментарии.
Читать все комментарии
