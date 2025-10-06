«Всё включено»: леопард забрался в отель в Индонезии и поджидал туристов у двери. Новости 6 октября

Незадолго до происшествия хищник сбежал из зоопарка Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 6 октября.

Насколько подорожают авиабилеты

Цены на авиабилеты во втором полугодии будут дорожать темпами, близкими к текущему уровню инфляции, то есть 8,01% в годовом выражении. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Она уточнила, что в итоговую цену билета входят сам тариф, аэропортовые сборы вылета/прилета, обслуживание, аэронавигация. Дальнейшую динамику определяют соотношение спроса и предложения по датам и направлениям. То есть на стоимость влияют сезон, праздники, события. Далее подключается конкуренция перевозчиков, цены на авиатопливо, расходы на ремонт и обслуживание флота, курс рубля и инфляция, отметила Долгова в беседе с «Газета.Ru».

Мужчина в Сиднее открыл беспорядочную стрельбу по людям

Около двадцати человек пострадали в результате стрельбы в западной части Сиднея, которую открыл 60-летний мужчина, сообщает News.com.au.

По данным полиции, мужчина произвел от 50 до 100 выстрелов по прохожим и проезжающим автомобилям. Его удалось задержать.

После стрельбы трех человек доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим с легкими травмами помощь была оказана на месте.

В России хотят ограничить продажу конфет

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил усилить контроль за продажей кондитерских изделий, содержащих алкоголь, через маркетплейсы. Он направил свое обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Сейчас на российских маркетплейсах свободно продаются сладкие кондитерские изделия с алкогольными начинками. В карточках товаров таких конфет информация о наличии спиртного часто указывается нечетко — где-то есть пометка «18+», а где-то лишь указан вид начинки без возрастных ограничений.

По мнению депутата, это создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет несовершеннолетними. А легкая доступность такой продукции может способствовать формированию привычки у молодежи.

В Индонезии упал метеорит

Крупный метеорит упал в Яванском море на побережье Индонезии, что привело к яркой вспышке и громкому взрыву. Об этом сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN).

Метеорит пролетел в небе над городами Кунинган и Чиребон. В местном метеорологическом агентстве отметили, что после падения специалисты зафиксировали сильные толчки.

Мошенники придумали, как обманывать клиентов маркетплейсов

Мошенники придумали новую схему по обману россиян. На этот раз они прицельно бьют по клиентам маркетплейсов.

Злоумышленники звонят и говорят человеку, что того ждет посылка, — и спрашивают, как ее будет удобно получить. Когда он отвечает, что ничего не заказывал, то предлагают проверить. Для этого мошенники просит назвать код из СМС. С его помощью аферист может войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и получить доступ к ее банковским данным.

В России вырастут страховые выплаты

В России максимальный размер ежемесячных страховых выплат превысит 127 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета Социального фонда России.

Ежемесячные страховые выплаты — это компенсация, которая начисляется при тяжелых травмах в течение реабилитационного периода с целью компенсации утраченного заработка.

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составит:

с 1 февраля 2026 года — 127 218 рублей;

с 1 февраля 2027 года — 132 307 рублей;

с 1 февраля 2028 года — 137 599 рублей.

Претендовать на эту выплату могут работники, которые получили травму на производстве. Несчастный случай является страховым, если он произошел с застрахованным лицом и подтвержден документально.

Величина выплат зависит от трех факторов:

степень ограничения трудоспособности;

средний заработок;

районные коэффициенты.

За соцсети и мессенджеры на работе могут уволить

За переписку в мессенджере и скроллинг соцсетей могут уволить. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Запрет устанавливается локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены в момент заключения трудового договора. При этом если работодатель пропишет, что служебный интернет предназначен только для рабочих целей, то просмотр на рабочем месте соцсетей будет считаться дисциплинарным проступком. К увольнению же могут перейти, если сотрудника уже привлекали к дисциплинарной ответственности по этому поводу.

В Минфине предупредили о грядущем росте цен

Повышение НДС до 22% в 2026 году поднимет уровень инфляции на 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Он сообщил, что риски уже минимизировали. Это учли в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению. Пока же в России не наблюдается значительных скачков цен на продукты питания, рассказал президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В России изменят семейную ипотеку

В России работают над совершенствованием механизма семейной ипотеки. Однако в дальнейшем стоит перейти на ставки, которые будут снижаться в зависимости от количества детей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, скоро состоится заседание президентского Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Там прорабатывают целый ряд предложений, которые позволят донастроить действующие подходы. В частности, речь идет об усовершенствовании субсидирования льготной семейной ипотеки.

При этом субсидии должны быть адресными, отметила глава Совфеда. Предлагается диверсификация ставки в зависимости от количества детей.

Леопард поджидал туристов у входа в номер

Леопард забрался в гостиницу в Индонезии и напугал туристов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Источник: SHOT / Telegram

Хищника заметили возле одного из номеров на втором этаже отеля в Бандунге. Менеджер отеля обратился за помощью к пожарным, которые затем вызвали на место сотрудников агентства по охране природы.

Им пришлось использовать транквилизаторы, чтобы усыпить леопарда и вывести его из отеля. Животное поместили в центр по охране дикой природы.