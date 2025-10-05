На Эвересте разом застряла 1000 туристов. Они замерзают насмерть, им не могут помочь

Спасатели пока не смогли пробиться к туристам Источник: sxdsb.voc.com.cn

5 октября около тысячи человек застряли на Эвересте. Они попали в ловушку из-за снежной бури, почти никто не смог выбраться сам. При этом спасатели не способны добраться до них из-за всё того же снегопада.

Об опасной ситуации рассказали китайские СМИ. Дело в том, что большинство туристов — китайцы. Сейчас в Китае восьмидневные каникулы в честь национального праздника, Дня образования КНР. Так что многие поставили поездку именно на эти даты.

Часть туристов заблокирована в своих лагерях, они укрылись в палатках. Местами палатки полностью засыпаны снегом. Видимость из-за метели сократилась менее чем до метра. О ситуации заблокированные туристы рассказывают спасателям во время просьб о помощи. Они находятся на высоте около 4900 метров. При этом опасной считается высота от 3000 метров: уже тогда у человека может развиться горная болезнь.

Видео с Эвереста Источник: sxdsb.voc.com.cn

«Ключевые участки маршрута замело снегом. Некоторые туристы смогли связаться со спасателями с просьбой о помощи. Многие тургруппы застряли в лагерях, сообщается, что у нескольких человек переохлаждение», — пишет телеграм-канал SHOT.

Известно, что метель началась вечером 4 октября. Новых туристов уже прекратили пускать на гору.