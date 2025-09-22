Хирурги удалили с шеи россиянина опухоль, которая была больше его головы — и показали кадры. Новости 22 сентября

Хирурги применили ювелирную точность при удалении новообразования Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 22 сентября.

Россиянка победила в международном конкурсе красоты

Модель из Москвы Татьяна Федорищева стала Миссис Вселенная по итогам конкурса Mrs M Universe 2025, финал которого состоялся 21 сентября в Малайзии. Победа далась ей непросто: красотке пришлось пройти через конфликт и суровые условия конкурса.

«На самом деле все азиатские конкурсы для меня трудные. Они работают на износ: очень насыщенное расписание, очень поздние отбои, очень ранние подъемы. Возможно, они это считают каким-то подвигом или испытанием для девушек. Мне в силу возраста, хотя и 34 года, такой ритм немножечко тяжеловат. У нас, например, была возрастная участница, которой 69 лет, она тоже в категорию миссис попала», — рассказала Татьяна.

Источник: из личного архива Татьяны Федорищевой

Не упасть духом ей помог ее национальный директор Кевин Ли, который работает с моделями из СНГ. Во время выступления Татьяны он сам кричал «Россия», а также собрал для нее небольшую группу поддержки. Подробнее о конкурсе и российской победительнице — читайте в материале.

Россиянам рассказали, как они оставляют цифровой след

Пользователь интернета может стать жертвой мошенников после одного заказа пиццы. Об этом рассказали в МВД.

Даже если человек не публикует никакой личной информации в социальных сетях, это всё равно не гарантирует ему безопасность. Цифровой след формируют данные на любимых сервисах, пишет РИА Новости.

«Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам», — предупреждают в полиции.

В ведомстве добавили, что для мошенников интересны данные каждого пользователя, ведь с помощью них они могут обмануть и саму жертву, и ее друзей и близких.

Кто может получить две пенсии

В России при достижении определенного возраста каждый получает право на пенсию. Но есть категории граждан, которые могут рассчитывать на две выплаты одновременно. Расскажем обо всех возможностях.

«Военные пенсионеры, работавшие еще и на гражданке, при определенных условиях могут получать две пенсии сразу: одну — по линии силовых ведомств, а другую — по линии Социального фонда. Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств», — сообщается на сайте Социального фонда России.

Также по две пенсии могут получать особые категории граждан. О том, кто еще может претендовать на двойную пенсии и что нужно сделать для получения выплат — читайте в материале.

В России подорожают продукты

Цены на товары первой необходимости вырастут до 12% в октябре по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Второй месяц осени наверняка продемонстрирует ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрем, прирост составит 5–12%. Относительно августа произойдет разворот из отрицательной зоны до плюс 20%», — сказала Залина Казова в беседе с «Газета.Ru».

Какие категории продуктов подорожают и на сколько, читайте по ссылке.

Как изменится призыв этой осенью

Осенний призыв в армию стартует 1 октября и продолжится до 31 декабря в плановом порядке. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря.

Новобранцев осеннего призыва не будут привлекать к СВО. Призывников направят служить в соединения и воинские части только на территории России.

Призыв будет действовать в течение года. При неявке без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры.

Появятся и электронные повестки. Уведомления направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. Напечатанные повестки по-прежнему юридически значимы. Об этом и других особенностях осеннего призыва — в материале.

В Новосибирске раскрыли нелегальных оружейников

Силовики задержали восьмерых жителей Новосибирска, которые подозреваются в изготовлении оружия и боеприпасов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Изъяли свыше 3,4 тысячи боеприпасов, более 2 кг пороха, приборы бесшумной стрельбы, 111 ножей, детали для переделки оружия. Волк добавила, что участники криминального бизнеса принимали заказы, изготавливали криминальный товар, испытывали, хранили оружие и боеприпасы, занимались транспортировкой запасных частей и готовых изделий. Подозреваемых задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии после очередного сбыта трех единиц огнестрельного оружия.

Вдова убитого сторонника Трампа простила убийцу

Вдова погибшего политического активиста, консерватора и сторонника президента США Чарли Кирка заявила, что прощает подозреваемого в убийстве ее мужа.

«Я прощаю его, потому что Христос прощал. И так бы поступил Чарли», — сказала Эрика Кирк на церемонии прощания на стадионе State Farm Stadium.

Она добавила, что ее муж хотел «спасти молодых людей, подобных тому, кто забрал его жизнь».

Кирка убили 11 сентября в США. В него выстрелили во время встречи со студентами.

На Солнце зафиксировали интересное явление

Двойной выброс массы произошел на Солнце, одновременно с солнечным затмением звезда выбросила два гигантских протуберанца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram

«Редкое и красивое событие, синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев, был зарегистрирован сразу несколькими космическими аппаратами, следящими за Солнцем», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Приборы зарегистрировали, что размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли.

У россиянина удалили с шеи опухоль размером с голову

У 65-летнего россиянина выросла на шее огромная опухоль размером с голову. Об этом рассказали в кировском Минздраве.

Опухоль на шее росла у мужчины 16 лет. Доброкачественное новообразование состояло из жировых клеток. Это называется липома.

Источник: Минздрав Кировской области / Telegram

Операция потребовала ювелирной точности и осторожности. К счастью, опухоль не успела прорасти в соседние структуры. Размер образования врачи сравнили с трехлитровой банкой.

В России можно будет использовать QR-код вместо паспорта

Правительство РФ утвердило правила использования QR-кода с портала «Госуслуги» в качестве альтернативы бумажному паспорту. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно по мере подключения организаций к сервису «ГосДоки» — предъявить QR-код можно будет только в них.

На первом этапе QR-код можно будет использовать:

в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением;

для входа в офисные центры с пропускной системой;

в магазинах — при покупке товаров 18+;

при отправке или получении посылок и заказных писем.

На последующих этапах QR-код можно будет использовать:

в организациях финансового рынка;

в МФЦ — для получения некоторых госуслуг;

в салонах сотовых операторов:

в частных медицинских организациях;

при заселении в гостиницы.

В Шотландии шестилетний мальчик превратил дом в хаос

В Шотландии шестилетний мальчик ест песок и стены в доме. Из-за этого дом стал непригодным для жилья, об этом пишет Metro.

Как рассказала его мать, ребенок разрывает стены, поедает оголенные провода, грязь и даже глотает песок. В доме почти не осталось мебели, а все шкафы на кухне заперты. Врачи диагностировали у мальчика пикацизм.

Пикацизм — это непреодолимое желание употреблять в пищу что-либо необычное и малосъедобное.

Ситуация обострилась настолько, что семья была вынуждена временно покинуть жилье из-за «ужасных» условий. Мама не может работать уже четыре года, так как за ребенком приходится следить круглосуточно.

В России подешевела ипотека

Ипотека в России стала дешевле — с начала года средние ставки рыночных кредитов на новостройки снизились на 7,32 процентных пункта, до 21,66 процента. Такие данные приводит институт развития «Дом.РФ».

На вторичном рынке показатель уменьшился на 7,83 процентного пункта, до 21,56 процента. По данным специалистов, сейчас ставки по кредитам находятся примерно на том же уровне, что в 2024 году, пишет РИА Новости.

В Турции произошел взрыв на рынке

На рынке в турецком городе Демре провинции Анталья прогремел взрыв, из-за которого пострадало несколько человек. Об этом сообщает портал Antalya Hakkında.

К месту стянулись оперативные службы Источник: antalyahakkinda.com