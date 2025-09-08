НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

сев.

 763мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Что за компания будет строить новый мост
Работа на WB и «Озон» в Ярославле
Годовщина трагедии «Локо»
Ярославский бренд покорил Россию
Чебатков в Ярославле
Бьют хлыстом лошадей
Контрактные роды в Ярославле
Как спасают выпавших из окон детей
Афиша на сентябрь
Происшествия Люди борятся за свою жизнь: в Израиле открыли стрельбу по людям в автобусе

Люди борятся за свою жизнь: в Израиле открыли стрельбу по людям в автобусе

Власти признали произошедшее терактом

48
На месте работает полиция | Источник: Ceanpolitics / XНа месте работает полиция | Источник: Ceanpolitics / X

На месте работает полиция

Источник:

Ceanpolitics / X

В Иерусалиме произошла стрельба в автобусе. По предварительным данным, ранены не менее 15 человек, пишет Reuters. Известно о четырех погибших.

«Некоторое время назад поступило сообщение о стрельбе на перекрестке Рамот в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте происшествия есть несколько раненых», — говорится в сообщении полиции.

Было множество свидетелей | Источник: Israil Hayom English / XБыло множество свидетелей | Источник: Israil Hayom English / X

Было множество свидетелей

Источник:

Israil Hayom English / X

Как сообщает Newsru Israel, многие пострадавшие — пешеходы и ожидавшие автобуса на остановке пассажиры. Шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Власти Израиля квалифицировали происшествие на перекрестке Рамот и улицы Игаль Ядин как теракт, передают местные СМИ. Двоих нападавших ликвидировали на месте. Подъездные пути к месту происшествия перекрыты.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Теракт в автобусе Израиль Иерусалим
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине
Павел Красоткин
журналист
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление