Люди борятся за свою жизнь: в Израиле открыли стрельбу по людям в автобусе

В Иерусалиме произошла стрельба в автобусе. По предварительным данным, ранены не менее 15 человек, пишет Reuters. Известно о четырех погибших.
«Некоторое время назад поступило сообщение о стрельбе на перекрестке Рамот в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте происшествия есть несколько раненых», — говорится в сообщении полиции.
Как сообщает Newsru Israel, многие пострадавшие — пешеходы и ожидавшие автобуса на остановке пассажиры. Шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Власти Израиля квалифицировали происшествие на перекрестке Рамот и улицы Игаль Ядин как теракт, передают местные СМИ. Двоих нападавших ликвидировали на месте. Подъездные пути к месту происшествия перекрыты.