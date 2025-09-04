Умер модельер Джорджо Армани

Армани был 91 год Источник: Reuters.com

Скончался итальянский модельер Джорджо Армани. Ему был 91 год. Об этом сообщает издание La Republica.

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани. Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям», — сообщили в Armani.

Отмечается, что он умер в окружении близких людей. Незадолго до кончины его состояние здоровья начало ухудшаться. Причина смерти не раскрывается.

Прощание с модельером пройдет в Милане в Teatro Armani 6 и 7 сентября. Похороны пройдут в частном формате, как того желал сам Армани.