Умер модельер Джорджо Армани

Скончался итальянский модельер Джорджо Армани. Ему был 91 год. Об этом сообщает издание La Republica.
«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани. Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям», — сообщили в Armani.
Отмечается, что он умер в окружении близких людей. Незадолго до кончины его состояние здоровья начало ухудшаться. Причина смерти не раскрывается.
Прощание с модельером пройдет в Милане в Teatro Armani 6 и 7 сентября. Похороны пройдут в частном формате, как того желал сам Армани.
Армани представил первую коллекцию под собственным именем в 1974 году. Она состояла из элегантных классических мужских костюмов коричневого, серого и черного цветов. В июле 1975 года вместе с партнером Серджо Галеотти Армани открыл в Милане Дом Giorgio Armani. Армани является одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивает его состояние в 11,6 млрд долларов.