Похитителя кенгурят освободили от уголовного преследования. Причина

Что сейчас с похитителем кенгурят Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, пресс-служба Ярославского зоопарка

32-летнего похитителя кенгурят в Ярославской и Калужской областях освободили от уголовного преследования. Как сообщили в прокуратуре Калужской области 3 сентября, жителя Вологодской области признали невменяемым.

«Суд признал доказанным, что деяния, запрещенные уголовным законом, совершены лицом в состоянии невменяемости, в связи с чем освободил его от уголовной ответственности и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в пресс-службе калужской прокуратуры.

В сентябре 2024 года вологжанин похитил кенгуренка Кроша из Ярославского зоопарка, затем продал его в подмосковный частный питомник за 120 тысяч рублей. Через несколько дней он выкрал еще двух детенышей кенгуру из зоопарка Жуковского района Калужской области. Один из малышей умер во время перемещений — похититель перевозил животных в клетчатой дорожной сумке. Мужчину задержали на вокзале во Владимирской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением.

В прокуратуре указали, что у обвиняемого выявили тяжелое хроническое психическое расстройство, из-за которого он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

Постановление суда в законную силу не вступило.