Похитителя кенгурят освободили от уголовного преследования. Причина

32-летнего похитителя кенгурят в Ярославской и Калужской областях освободили от уголовного преследования. Как сообщили в прокуратуре Калужской области 3 сентября, жителя Вологодской области признали невменяемым.
«Суд признал доказанным, что деяния, запрещенные уголовным законом, совершены лицом в состоянии невменяемости, в связи с чем освободил его от уголовной ответственности и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в пресс-службе калужской прокуратуры.
В сентябре 2024 года вологжанин похитил кенгуренка Кроша из Ярославского зоопарка, затем продал его в подмосковный частный питомник за 120 тысяч рублей. Через несколько дней он выкрал еще двух детенышей кенгуру из зоопарка Жуковского района Калужской области. Один из малышей умер во время перемещений — похититель перевозил животных в клетчатой дорожной сумке. Мужчину задержали на вокзале во Владимирской области.
Было возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением.
В прокуратуре указали, что у обвиняемого выявили тяжелое хроническое психическое расстройство, из-за которого он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.
Постановление суда в законную силу не вступило.
История о похищении животных разлетелась по соцсетям. Мы публиковали полную хронологию событий. На одном из заседаний похититель признался, что хотел обменять кенгуру на обезьянку. Также стало известно, что несколько лет назад он похищал крокодила.