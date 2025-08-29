«Дали справку, что я не алкоголик». Бабушка попросила тысячу в долг, чтобы доехать до дома. Теперь она должна квартиру

Наталье Григорьевне 80 лет Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

— Я начну рассказывать с того момента, когда начались все несчастья. В 2018 году у меня убили дочь. Тогда я взяла свой первый кредит на ее похороны.

80-летняя пенсионерка из Первоуральска Свердловской области Наталья Киселева попала в беду в марте этого года. Наталье Григорьевне срочно нужны были деньги, чтобы добраться из Екатеринбурга до дома. Ей нужна была всего тысяча рублей. Вместо этого она подписала кредитный договор на 100 тысяч — под 60 процентов годовых по документам (в реальности — под 120 процентов) и под залог своей единственной квартиры. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, как так получилось.

Лариса умерла до приезда скорой

Мы сидим в двухкомнатной квартире Натальи Григорьевны. Сюда она когда-то въезжала вместе с мужем. Хозяйка как может следит за чистотой, но ремонта давно не было. В соседней комнате мяукают кошки — взяла их, когда осталась жить одна. Свой первый кредит Наталья Григорьевна оформила в 74 года. Говорит, что до этого они с мужем в долги не влезали, жили по средствам. По профессии Наталья Григорьевна инженер-экономист, после института до самой пенсии работала в строительном тресте. На пенсии тоже подрабатывала: сестрой-хозяйкой в больнице, сторожем. В октябре 2018 года Наталья Григорьевна потеряла единственную дочь.

Квартира оказалась в залоге за 50 тысяч рублей

— Я многое забываю из-за возраста, но тот день помню, никогда не забуду. Было около 11 часов вечера, я зашла на кухню, и только свет включила — лампочка сразу вдребезги. И почти тут же позвонили из полиции: «Ваша дочь убита».

Дочь Натальи Григорьевны Лариса работала продавцом в торговом павильоне в Первоуральске. Ее зарезал пьяный отморозок, ранее не раз судимый. Зашел в магазин, начал скандалить, требовал деньги в долг, в ответ на замечания несколько раз ударил ножом, Лариса умерла до приезда скорой. В городе это был громкий процесс — убийцу приговорили к 11 годам колонии.

— Приговорили… а мне-то что, у меня дочки не стало, ее не вернешь. Как я перенесла, я не знаю. Я плохо себя помню. Мне тогда пришлось взять кредит на 100 тысяч рублей на похороны, много народу тогда пришло проститься, — рассказывает Наталья Григорьевна.

После этого заболел и умер муж, Наталья снова обратилась в банк, взяла заем на 50 тысяч рублей (точную сумму она сейчас не помнит). Платить по кредитам пенсионерка не смогла, и банки взыскали долг через суд, вместе с пенями и штрафами. Несколько лет Наталья Григорьевна жила на 9 тысяч рублей в месяц. Половину пенсии списывали в счет погашения долга. У Натальи есть взрослая внучка — ребенок ее погибшей дочери. Но говорит, что сильно помочь та не могла, она сама одна воспитывает дочь и нуждается в помощи. Помогал племянник, он живет в другом регионе. В конце концов пенсионерка прошла процедуру банкротства.

Наталья Григорьевна — бывший инженер-экономист

— Но я должна была и родственникам, знакомым, с ними надо было расплачиваться. Мне тогда пенсию хорошую сделали, повысили до 25 тысяч. Я 10-го получу и отдаю понемногу долги. Еще подрабатывала сторожем, — рассказывает нам Наталья Григорьевна. — Но в марте мне не хватило (денег) дотянуть до пенсии.

50 тысяч взяли за услуги и договор с физлицом

Листовки с рекламой кредитного центра «Паритет» Наталья Григорьевна увидела то ли на остановке, то ли на столбе («У нас по всему городу висят эти объявления»). Предлагали помощь в оформлении кредита, «без справок о доходах, только по паспорту, с любой кредитной историей». Офис в Екатеринбурге. Она заняла у знакомой 200 рублей на билет до Екатеринбурга и поехала.

По информации из открытых источников, «Паритет» — брокерская компания. Их услуги: кредитное брокерство, микрофинансирование, юридическое сопровождение, также сказано, что компания специализируется на кредитах под залог недвижимости с гарантированным одобрением.

Наталья Григорьевна только недавно рассказала родным о случившемся

Наталья Григорьевна рассказывает:

— На обратную дорогу у меня денег уже не было. Я думала, займу эти 10 тысяч, хватит на дорогу обратно и дожить до пенсии. 27 марта было, до 10-го я бы дотянула на 10 тысяч. Приезжаю я туда, там Наталья Павловна (сотрудник). Рассказала, что мне взаймы нужно 10 тысяч, что у меня банкротство было. Она стала обзванивать все банки. Но все мне отказали.

Я тогда попросила хотя бы тысячу в кредит, чтобы доехать до дома и еще немного на продукты. Предлагала: давайте я вам паспорт оставлю, а 10-го с пенсии отдам, сколько скажете. Но мне сказали, что единственный вариант, который могут предложить: взять кредит в 100 тысяч рублей под залог квартиры. Я согласилась. В тот момент я просто растерялась — где я ночевать буду в Екатеринбурге, как домой попаду. Все знакомые говорили тогда: «Нет денег». И я все подписала. Мы съездили еще куда-то, где дали справку, что я не алкоголик, что не состою на учете.

В двухкомнатной квартире Наталья Григорьевна жила вместе с мужем, а теперь живет с кошками

Наталья Григорьевна также рассказывает, что ее свозили даже на прием к психиатру, видимо, в частный медцентр, который дал заключение, что в момент подписания договора она отдает отчет в своих действиях, находится в здравом уме.

Наталья Григорьевна в итоге подписала кредитный договор на 100 тысяч рублей. Под 60 процентов годовых — это в случае если заемщик выполняет условия соглашения и платит вовремя, при просрочке проценты увеличиваются вдвое, до 120 процентов годовых. Залоговое имущество, двухкомнатную квартиру площадью 52 квадратных метра, оценили в полтора миллиона рублей. Сама фирма «Паритет» в этой истории лишь посредник, договор оформлен на некую Наталью Романову, живущую в поселке в Пермском крае, именно она займодавец. С той, кто дал ей в долг, Наталья Григорьевна не общалась ни при заключении договора, ни после этого.

Кстати, несмотря на то, что кредитный договор был заключен на 100 тысяч (и именно с этой суммы насчитываются проценты), на руки Наталья Григорьевна получила лишь 50 тысяч рублей. Ей объяснили, что так надо. 50 тысяч с нее тут же удержали за услуги фирмы «Паритет»: справки от врачей, госпошлину, регистрацию в ЕГРН и 30 тысяч — комиссия фирме, за работу. Спорить пожилая женщина не стала, радостно поехала домой.

Двух котят пожилая женщина взяла, когда осталась одна

— С 50 тысяч я отдала часть долгов, купила продукты, котам еды, — объясняет она.

27-го числа следующего месяца пенсионерка заплатить не смогла. Когда «позвонили из конторы», наивно объяснила, что сможет заплатить только в день пенсии. Рассказывает, что, получив пенсию, тут же внесла 15 тысяч в счет долга. Но проценты за нарушение договора выросли, плюс капали пени за просрочку.

— А через месяц мне позвонили оттуда, сказали что я должна уже 200 тысяч. Я не могла понять как так, что за расчеты, — переживает Наталья Григорьевна.

Заплатить в нужный день снова не получилось, все было привязано к дню пенсии. По словам пенсионерки, в следующий звонок ей объявили, что она должна уже 300 тысяч. Предложили не копить долг, а сразу передать залоговую квартиру, а самой съехать в какую-то комнату на окраине города в общежитии, которую они ей уже, оказывается, подобрали. Наталья Григорьевна ругает себя, повторяет, что всего лишь хотела вернуться домой:

— Не дошло до меня, что можно было Диме позвонить (племяннику Натальи, он живет в другом регионе), перекинул бы он мне на карточку деньги на дорогу, он мне часто помогал.

Наша героиня до последнего скрывала от всех знакомых, в какую беду она попала, что она из-за 50 тысяч рублей теряет квартиру, в которой они много лет прожили с мужем. Потом решилась позвонить племяннику. Он помог ей с юристом, сейчас они готовятся оспорить договор через суд.

«Не является кабальной сделкой»

Юрист Владимир Бронников, комментируя эту историю, поясняет, что компания, через которую был оформлен кредит, — не микрофинансовая организация.

— Деятельность микрофинансовых организаций сейчас строго регулирует закон, они не могут брать залоговое имущество — жилье. За МФО следят, им так же, как банкам, выдают лицензии от Центробанка, их подогнали под стандарт. Но в данном случае компания, в которую обратилась Наталья Григорьевна, позиционирует себя как посредник, предоставляющий информационные услуги. Договор с залоговым имуществом оформлен на физлицо, а это по закону не запрещено, — объяснил юрист.

Эксперт отметил, что в договоре учли многие юридические нюансы и возможные спорные моменты, есть заключение психиатра, справка из МВД об отсутствии судимостей, справка, что заемщик не состоит на учете у нарколога и психиатра. А еще в договоре есть пункт: «Заемщик гарантирует, что договор заключается не вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств на крайне невыгодных для него условиях и настоящий договор не является для Заемщика кабальной сделкой». Кроме того, оговорено, что спорные ситуации должен будет рассматривать не государственный суд, а третейский судья, конкретный человек, проживающий в Перми. В общем, все продумано.

Третейский судья — это независимый специалист, который разрешает споры между сторонами вне государственных судов. Его назначают по соглашению участников конфликта. Наталья Григорьевна, подписав договор, дала согласие. При этом решения третейских судей исполняют приставы. Однако третейский судья не может решать споры, связанные с выселением. Также оспорить решение можно в государственном суде.

— На мой взгляд, в данном случае есть признаки кабальной сделки. 80-летняя женщина оказалась в бедственной ситуации, не могла вернуться домой, и ей предложили заложить квартиру. Сделка заключена с введением Натальи Григорьевны в заблуждение (обман), так как она не осознавала, что может лишиться жилья, получив 50 тысяч рублей.