Связь с кладбищенской ОПГ и мошенничество: во Владимире задержали мэра города

Задержание может быть связано с делом о махинациях Источник: Дмитрий Наумов. Официально / Telegram

Во Владимире задержали мэра города Дмитрия Наумова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Дмитрий Наумов задержан сегодня утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По информации «АиФ», сотрудники ФСБ вскрыли приемную мэрии и ожидали прихода градоначальника. В администрации города пока не подтвердили информацию.

По сведениям редакции «Зебра-ТВ», его подозревают в связях с членами задержанной ранее преступной группировки, известной как «кладбищенская мафия». Как уточняет Mash, задержание главы города связано с делом о махинациях с землями на кладбище. По месту жительства и работы градоначальника проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Наумов возглавил Владимир в ноябре 2022 года. До этого он в течение трех лет руководил администрацией Гороховецкого района.