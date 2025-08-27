НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +13

5 м/c,

зап.

 748мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,53
EUR 93,37
Погибла в тройном ДТП с фурой
Вернется летнее тепло
Сколько нужно отдавать за ипотеку
Ярославский бренд покорил Россию
Где остались места в 10-е классы
Какие обследования пройти осенью
Концерт секс-символа молодежи
Нехватка мест в школах
Как легально увеличить пенсию
Лучшие ярославские школы
Происшествия Связь с кладбищенской ОПГ и мошенничество: во Владимире задержали мэра города

Связь с кладбищенской ОПГ и мошенничество: во Владимире задержали мэра города

Сотрудники правоохранительных органов дожидались его на работе

246
4 комментария
Задержание может быть связано с делом о махинациях | Источник: Дмитрий Наумов. Официально / Telegram Задержание может быть связано с делом о махинациях | Источник: Дмитрий Наумов. Официально / Telegram

Задержание может быть связано с делом о махинациях

Источник:

Дмитрий Наумов. Официально / Telegram

Во Владимире задержали мэра города Дмитрия Наумова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Дмитрий Наумов задержан сегодня утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. 

По информации «АиФ», сотрудники ФСБ вскрыли приемную мэрии и ожидали прихода градоначальника. В администрации города пока не подтвердили информацию.

По сведениям редакции «Зебра-ТВ», его подозревают в связях с членами задержанной ранее преступной группировки, известной как «кладбищенская мафия». Как уточняет Mash, задержание главы города связано с делом о махинациях с землями на кладбище. По месту жительства и работы градоначальника проводятся оперативно-следственные мероприятия. 

Наумов возглавил Владимир в ноябре 2022 года. До этого он в течение трех лет руководил администрацией Гороховецкого района.

В мае этого года глава города отправил в отставку своего заместителя Глеба Серегина. Вместе с ним уволили начальника управления ЖКХ Алексея Шумника. Администрация объяснила это решение «сложившейся ситуацией в сфере оказания ритуальных услуг в городе». Данные увольнения произошли через четыре дня после ареста банды, орудовавшей на кладбище, поясняет «Зебра-ТВ».

 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Мошенничество Кладбище Владимир
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
39 минут
Вот таких вам ставят назначенцев. А выбирать себе мэров вы больше имеете права.
Гость
38 минут
В гости к Урлашову поедет.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление