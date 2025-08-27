Связь с кладбищенской ОПГ и мошенничество: во Владимире задержали мэра города

Во Владимире задержали мэра города Дмитрия Наумова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
«Дмитрий Наумов задержан сегодня утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
По информации «АиФ», сотрудники ФСБ вскрыли приемную мэрии и ожидали прихода градоначальника. В администрации города пока не подтвердили информацию.
По сведениям редакции «Зебра-ТВ», его подозревают в связях с членами задержанной ранее преступной группировки, известной как «кладбищенская мафия». Как уточняет Mash, задержание главы города связано с делом о махинациях с землями на кладбище. По месту жительства и работы градоначальника проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Наумов возглавил Владимир в ноябре 2022 года. До этого он в течение трех лет руководил администрацией Гороховецкого района.
В мае этого года глава города отправил в отставку своего заместителя Глеба Серегина. Вместе с ним уволили начальника управления ЖКХ Алексея Шумника. Администрация объяснила это решение «сложившейся ситуацией в сфере оказания ритуальных услуг в городе». Данные увольнения произошли через четыре дня после ареста банды, орудовавшей на кладбище, поясняет «Зебра-ТВ».