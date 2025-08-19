«С ней связи нет»: российская альпинистка неделю выживает в горах Киргизии — ее никак не могут спасти

Сможет ли Наталья еще публиковать фотографии с горных вершин, не может ответить никто Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бесстрашная альпинистка Наталья Наговицина год от года покоряет горы, взбираясь на самые высокие вершины, но пик Победы в Киргизии оказался для нее испытанием, которое ей не приходилось преодолевать раньше. Во время спуска на высоте семь тысяч метров спортсменка сломала ногу и попала в снежную ловушку.

«Напарник оказал первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день Наталью попытались вытащить два иностранца, но не вышло: помешали усталость и плохая погода. Туристку укутали в спальный мешок и оставили на горе», — пишет телеграм-канал Mash.

Наталья провела на горе целую неделю. Она измучена, у нее нет еды и остались последние капли воды, а от снежной бури и шквалов ветра ее защищает лишь разорванная палатка и спальный мешок.

17 августа у Наговициной появился шанс: за ней вылетел вертолет со спасательной бригадой, но та сама чуть не оказалась в плену горы. Из-за практически нулевой видимости команда попала в зону турбулентности, и в результате пилот и один из спасателей сильно пострадали. Экипаж вынужденно вернулся назад ни с чем.

МЧС Киргизии готовит вторую спасательную операцию, назначенную на 20 августа, до этого времени Наталье придется надеяться только на себя.

— С ней связи нет. Данных о ее состоянии не имеется. Вчера был облет дрона, она, предположительно, была жива и находилась в спальном мешке, — комментируют в пресс-службе МЧС Киргизии.