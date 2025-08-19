НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

5 м/c,

с-з.

 745мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Галкин в Ярославле. Видео
Оштрафовали многодетную маму
Куда отправят жителей аварийного дома
Бренды из регионов дают жару
Ремонт за 65 млн
Гид по бесплатным ярким событиям в Москве
Продлили время работы больницы
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Происшествия Обзор «С ней связи нет»: российская альпинистка неделю выживает в горах Киргизии — ее никак не могут спасти

«С ней связи нет»: российская альпинистка неделю выживает в горах Киргизии — ее никак не могут спасти

Несколько лет назад она потеряла в этой же местности своего мужа

226
2 комментария
Сможет ли Наталья еще публиковать фотографии с горных вершин, не может ответить никто | Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сможет ли Наталья еще публиковать фотографии с горных вершин, не может ответить никто | Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сможет ли Наталья еще публиковать фотографии с горных вершин, не может ответить никто

Источник:

natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бесстрашная альпинистка Наталья Наговицина год от года покоряет горы, взбираясь на самые высокие вершины, но пик Победы в Киргизии оказался для нее испытанием, которое ей не приходилось преодолевать раньше. Во время спуска на высоте семь тысяч метров спортсменка сломала ногу и попала в снежную ловушку.

«Напарник оказал первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день Наталью попытались вытащить два иностранца, но не вышло: помешали усталость и плохая погода. Туристку укутали в спальный мешок и оставили на горе», — пишет телеграм-канал Mash.

Наталья провела на горе целую неделю. Она измучена, у нее нет еды и остались последние капли воды, а от снежной бури и шквалов ветра ее защищает лишь разорванная палатка и спальный мешок.

17 августа у Наговициной появился шанс: за ней вылетел вертолет со спасательной бригадой, но та сама чуть не оказалась в плену горы. Из-за практически нулевой видимости команда попала в зону турбулентности, и в результате пилот и один из спасателей сильно пострадали. Экипаж вынужденно вернулся назад ни с чем.

МЧС Киргизии готовит вторую спасательную операцию, назначенную на 20 августа, до этого времени Наталье придется надеяться только на себя.

Источник:

Mash / T.me

— С ней связи нет. Данных о ее состоянии не имеется. Вчера был облет дрона, она, предположительно, была жива и находилась в спальном мешке, — комментируют в пресс-службе МЧС Киргизии.

Наталья не в первый раз оказывается в подобной ситуации. В 2021 году она вместе со своим мужем Сергеем уже застревала в тех краях в 16 километрах от нынешнего места, на горе Хан-Тенгри. На высоте 6900 метров у мужчины случился инсульт, альпинистка отказалась уходить за помощью одна. Ее не испугали стремительно заканчивающиеся запасы и опасность снежной лавины, и она просидела с мужем до самой его смерти. В 2022 году Наговицина возвращалась на гору, чтобы установить памятную плиту о своем муже.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Гора Происшествие Альпинизм Киргизия Китай
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
41 минута
Бабы не понимают, куда лезут..
Гость
8 минут
Имхо... какая-то дура рискует своей жизнью ради кайфа, но каждый раз приходится её спасать с привлечением спасателей (которые может нужны в более нужных ситуациях)... И после спасения опять лезет на те же "грабли"?... Может ну её нафиг?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление