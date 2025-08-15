Дроны ударили по нескольким многоэтажкам, автомобили сгорели дотла: главное об СВО за неделю

Регионы каждый день подвергаются атакам Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Россия и США готовятся к переговорам по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Москва и Киев продолжают обмен пленными в рамках уже достигнутых договоренностей. Несмотря на подвижки к миру, боевые действия и обстрелы территорий не остановились. Расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Взаимные атаки

Атаки на российские регионы усиливаются по мере приближения к переговорам между Россией и США. Больше всего достается приграничным регионам, но БПЛА долетают и дальше.

В Саратовской области один из дронов попал в предприятие, а другой — в жилой двор, рассказал губернатор региона Роман Бусаргин.

В Туле два человека погибли в результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий. Трое получили ранения различной степени тяжести.

В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома. Жителей экстренно эвакуировали на время работы саперов.

В результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону повреждения получили 20 жилых домов и припаркованные автомобили. Пострадали 13 человек, среди которых двое детей. Из поврежденных зданий эвакуировали 212 человек, для которых организовали пункт временного размещения.

Место взрыва в Ростове видно издалека Источник: Сергей Деркачев / 161.RU

Белгород подвергся атакам, каких еще не было в современной истории. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мы второй день проживаем то, что пока еще не проживали в нашей с вами современной истории», — сказал Гладков.

Последствия ударов по Белгороду Источник: Настоящий Гладков / Telegram

По его словам, 13 августа город атаковало большое количество БПЛА. Например, под удар попало здание Октябрьского районного суда. В связи с этим заседания пришлось перенести. На следующий день Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по административному центру региона. Погиб один мирный житель, еще трое получили ранения. Атака коснулась даже здания правительства.

Дрон влетел в здание на глазах у губернатора Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В селе Пристень беспилотники ударили по двум легковым автомобилям. В результате погиб мужчина, скончавшийся на месте до прибытия медиков. Во второй машине, которая полностью сгорела, пострадали двое местных жителей.

В селе Болдыревка мужчина получил травмы при атаке дрона на автомобиль. Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной и баротравмой.

Губернатор Белгородской области рассказал о принимаемых мерах Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Во время заседания оперативного штаба в регионе приняли усиленные меры по защите граждан. Госучреждения перевели максимально на дистанционную работу. Для кого это невозможно, Гладков поручил обеспечить безопасность. Частным предприятиям также рекомендовали перевести работу на дистант. Общепиту запретили предоставлять услуги на открытых площадках.

Торговые центры закрыли, а мероприятия на улице запретили проводить до конца недели. Парки, скверы, пляжи, учреждения, где большое количество людей, работать пока не будут.

В селе Заолешенка Курской области украинский FPV-дрон атаковал частный жилой дом, рассказал врио главы региона Александр Хинштейн. Внутри был мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног.

В Курске беспилотник влетел в многоэтажку. Погибла женщина, еще шесть человек получили ранения, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Под атаку попал дом в Курске Источник: Shot / Telegram

Атаки не утихают и по сей день. Над регионами РФ и акваторией Азовского моря в ночь на 15 августа сбили 53 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве также предупредили о подготовке провокаций со стороны Украины для срыва российско-американских переговоров.

Россия в свою очередь атакует предприятия военно-промышленного комплекса Украины. ВС РФ ударами ракет и планирующих авиабомб уничтожили пункты временной дислокации ВСУ у Красноармейска и Федоровки в ДНР. Армия России также нанесла ракетный удар из РСЗО по целям в Изюме в Харьковской области

Также российские войска продвигаются вперед в зоне спецоперации. Им удалось освободить населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР.

Несмотря на продолжение боевых действий, гуманитарные договоренности с Украиной сохраняются. Как сообщили в Минобороны РФ, обмен пленными между Москвой и Киевом прошел по формуле «84 на 84». Перед отправкой в Россию освобожденные военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии, где получили первую психологическую и медицинскую помощь. Посредническую роль в гуманитарной операции взяли на себя Объединенные Арабские Эмираты.

Однако Украина отказалась принять большинство пленных, просивших о возвращении, сказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Наши ребята дома. А вот из 1000 пленных ВСУ, которые обращались к Зеленскому, украинская сторона приняла лишь два человека», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Переговоры

Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске поздно вечером 15 августа.

Саммит начнется встречей лидеров тет-а-тет. Потом присоединятся участники делегаций. С нашей стороны это сам Ушаков, главы Минобороны Андрей Белоусов и МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По итогам запланирована пресс-конференция президентов.

Помощник Путина анонсировал программу переговоров Источник: Кремль. Новости / Telegram

А вот подписания документов не ожидается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, пока речь идет об обсуждении мирных инициатив в контексте украинского урегулирования.

Лидер США назвал переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским своей конечной целью. По его мнению, такая встреча станет финальным этапом в решении украинского конфликта. Чего ожидают в мире от предстоящей встречи Путина и Трампа, читайте в этом материале.

Главное о предстоящей встрече Источник: Городские медиа

В ходе разговора с европейскими союзниками Киева Трамп сказал, что будет добиваться на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным прекращения огня на Украине в качестве «жеста доброй воли» со стороны Москвы, утверждает телеканал CNN.

Президент Украины заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина на Аляске будет иметь значение исключительно для двусторонних отношений между Штатами и РФ. На переговорах не будут приниматься решения, затрагивающие Киев, без непосредственного участия его представителей. Сам же Зеленский не поедет на Аляску.

Отступать в зоне СВО Киев тоже пока не планирует. Украинские войска не покинут территорию Донбасса, заявил президент Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев открыт к мирным решениям, но «дарить свою землю» не будет.

Он добавил, что любые решения, принимаемые без учета интересов Украины, являются «одновременно с решениями против мира».

Вероятно, что Зеленский может быть не столь категоричным. По данным The Daily Telegraph, украинский президент допустил, что контролируемая Россией территория в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, а также Крым могут стать предметом обсуждения. В обмен на отказ от территорий Киев рассчитывает получить «надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО».

Действия Европы

Британские власти отказались от ранее намеченного плана размещения своих миротворцев на Украине в рамках инициативы «коалиции желающих». Об этом сообщили в газете The Times со ссылкой на собственные источники. Сейчас премьер-министр Кир Стармер изучает альтернативные варианты участия армии страны в конфликте.

Однако к помощи подключилась Латвия. Она займется закупками оружия для Украины в рамках новой инициативы Североатлантического альянса (НАТО).