Происшествия Переговоры России и США Аляска ждет не только переговоров: столице угрожает катастрофическое наводнение, а западной части — облако пепла

Аляска ждет не только переговоров: столице угрожает катастрофическое наводнение, а западной части — облако пепла

Жителей призывают к эвакуации

Вода прорывается из тающего ледника

Вода прорывается из тающего ледника

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На столицу американского штата Аляска Джуно надвигается паводок из-за прорыва воды от тающего ледника Менденхолл, сообщает 13 августа Alaska Beacon. По прогнозам, уровень воды может достичь 5 метров и нанести рекордный ущерб.

«Давно ожидаемый паводок из-за таяния ледника обрушивается на столицу Аляски… Ожидается, что пик придется на день среды и достигнет отметки 16,6 фута (около 5 метров), вероятно, поставив рекорд и нанеся больший урон, чем в предыдущем году, когда были повреждены более 290 домов», — уточняет портал.

Ледник Менденхолл находится в 19 км от Джуно, его протяженность составляет почти 20 км. В воскресенье, 10 августа, специалисты обнаружили, что вода в приледниковом озере начала превышать уровень ледяной дамбы. Местные власти призвали жителей близлежащих районов к эвакуации.

«Не нужно срочно покидать районы, но мы призываем людей остановиться, сделать глубокий вдох и вспомнить, что у них есть план <…> Соберите вещи, сообщите родным и друзьям, куда вы направляетесь, а затем действуйте», — заявил директор по чрезвычайным ситуациям в округе Джуно Райан О’Шонесси.

В понедельник, 11 августа, губернатор Аляски Майк Данливи объявил в штате режим чрезвычайной ситуации в связи с неминуемой угрозой катастрофического наводнения. Решение о введении ЧС он объяснил необходимостью заранее направить государственные ресурсы и персонал на поддержку местных органов власти и правительств коренных народов в их усилиях по защите населения.

Кроме надвигающейся угрозы паводка жителям Аляски не дает покоя еще одно природное явление — облако пепла, которое образовалось в результате извержения Ключевского вулкана на Камчатке. Из-за этого 13 августа авиакомпании Alaska Airlines пришлось отменить пять рейсов в населенные пункты западной части штата.

15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее решено провести в городе Анкоридж, на военной базе.

ПО ТЕМЕ
Евгений Соркин
Аляска Паводок Наводнение Ледник Переговоры Путина и Трампа Россия США Владимир Путин Дональд Трамп Переговоры по Украине
Комментарии
Гость
Извержение вулкана и таяние ледника бесследно не пройдут. Давно говорили что Америку смоет.
Гость
пхахахах
