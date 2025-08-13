Аляска ждет не только переговоров: столице угрожает катастрофическое наводнение, а западной части — облако пепла

Вода прорывается из тающего ледника Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На столицу американского штата Аляска Джуно надвигается паводок из-за прорыва воды от тающего ледника Менденхолл, сообщает 13 августа Alaska Beacon. По прогнозам, уровень воды может достичь 5 метров и нанести рекордный ущерб.

«Давно ожидаемый паводок из-за таяния ледника обрушивается на столицу Аляски… Ожидается, что пик придется на день среды и достигнет отметки 16,6 фута (около 5 метров), вероятно, поставив рекорд и нанеся больший урон, чем в предыдущем году, когда были повреждены более 290 домов», — уточняет портал.

Ледник Менденхолл находится в 19 км от Джуно, его протяженность составляет почти 20 км. В воскресенье, 10 августа, специалисты обнаружили, что вода в приледниковом озере начала превышать уровень ледяной дамбы. Местные власти призвали жителей близлежащих районов к эвакуации.

«Не нужно срочно покидать районы, но мы призываем людей остановиться, сделать глубокий вдох и вспомнить, что у них есть план <…> Соберите вещи, сообщите родным и друзьям, куда вы направляетесь, а затем действуйте», — заявил директор по чрезвычайным ситуациям в округе Джуно Райан О’Шонесси.

В понедельник, 11 августа, губернатор Аляски Майк Данливи объявил в штате режим чрезвычайной ситуации в связи с неминуемой угрозой катастрофического наводнения. Решение о введении ЧС он объяснил необходимостью заранее направить государственные ресурсы и персонал на поддержку местных органов власти и правительств коренных народов в их усилиях по защите населения.

Кроме надвигающейся угрозы паводка жителям Аляски не дает покоя еще одно природное явление — облако пепла, которое образовалось в результате извержения Ключевского вулкана на Камчатке. Из-за этого 13 августа авиакомпании Alaska Airlines пришлось отменить пять рейсов в населенные пункты западной части штата.