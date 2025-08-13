НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

с-з.

 752мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,87
EUR 92,86
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Происшествия В Ярославле трамвай сошел с рельсов и развернулся. Первые подробности происшествия

В Ярославле трамвай сошел с рельсов и развернулся. Первые подробности происшествия

ДТП случилось на Пятерке

847
2 комментария
В Ярославле трамвай сошел с рельсов | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramВ Ярославле трамвай сошел с рельсов | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

В Ярославле трамвай сошел с рельсов

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Ранним утром 13 августа в Ярославле в районе остановки «Улица Юности» на Чкалова трамвай сошел с рельсов. Это произошло в районе восьми утра.

«Пострадавших нет. Причина схода — уширение рельсов на данном участке. Оперативные службы уже на месте, поднимают трамвай и устраняют причину схода», — сообщил 76.RU директор ЯрГЭТ Денис Пырлог.

Трамвай повреждений не получил. Как сообщил Денис Пырлог, его проверяли перед выездом на маршрут, неисправностей выявлено не было. В 08:50 движение было восстановлено.

В социальных сетях поделились скрином карты | Источник: «Яндекс Карты»В социальных сетях поделились скрином карты | Источник: «Яндекс Карты»

В социальных сетях поделились скрином карты

Источник:

«Яндекс Карты»

Ранее сообщалось, что новые трамвайные рельсы на улице Чкалова в Ленинском районе Ярославля хотели сделать вровень с дорожным полотном.

Масштабная модернизация трамвайного хозяйства в Ярославле стартовала с 2023 года по концессионному соглашению между правительством региона и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Инвестор должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Трамвай ДТП
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
8 минут
в том состоянии в каком они есть трамвайные пути на пятерке и трамваи надо признать негодными к эксплуатации здесь и сейчас. Вне зависимости от того сколько осталось до ремонта. И запретить эксплуатацию. Пусть бы прокурор проехал внутри трамвая с конечной до проспекта Октября, особенно вдоль рынка на Белинского, когда трамвай есть сфера которая вращается вокруг тебя а ты внутри. Не 2025 год а 1910. И так годами. Но прокурор ехать не хочет. Всем все равно. Да наплевать. А губернатор все зовет туристов. Вместе с ним зову туристов в трамвай на пятерку - машина времени все таки, где еще найдете. Ловите идею, турбюро.
Гость
4 минуты
Ужасное состояние рельсов в районе ул.Добрынина,специально обратила внимание,когда переходила,такой впечатление,что кто то у рельсов всю землю выкопал,почему не следят за рельсами
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление