В Ярославле трамвай сошел с рельсов и развернулся. Первые подробности происшествия

Ранним утром 13 августа в Ярославле в районе остановки «Улица Юности» на Чкалова трамвай сошел с рельсов. Это произошло в районе восьми утра.
«Пострадавших нет. Причина схода — уширение рельсов на данном участке. Оперативные службы уже на месте, поднимают трамвай и устраняют причину схода», — сообщил 76.RU директор ЯрГЭТ Денис Пырлог.
Трамвай повреждений не получил. Как сообщил Денис Пырлог, его проверяли перед выездом на маршрут, неисправностей выявлено не было. В 08:50 движение было восстановлено.
Ранее сообщалось, что новые трамвайные рельсы на улице Чкалова в Ленинском районе Ярославля хотели сделать вровень с дорожным полотном.
Масштабная модернизация трамвайного хозяйства в Ярославле стартовала с 2023 года по концессионному соглашению между правительством региона и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Инвестор должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.