В Ярославле трамвай сошел с рельсов и развернулся. Первые подробности происшествия

В Ярославле трамвай сошел с рельсов Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Ранним утром 13 августа в Ярославле в районе остановки «Улица Юности» на Чкалова трамвай сошел с рельсов. Это произошло в районе восьми утра.

«Пострадавших нет. Причина схода — уширение рельсов на данном участке. Оперативные службы уже на месте, поднимают трамвай и устраняют причину схода», — сообщил 76.RU директор ЯрГЭТ Денис Пырлог.

Трамвай повреждений не получил. Как сообщил Денис Пырлог, его проверяли перед выездом на маршрут, неисправностей выявлено не было. В 08:50 движение было восстановлено.

В социальных сетях поделились скрином карты Источник: «Яндекс Карты»

Ранее сообщалось, что новые трамвайные рельсы на улице Чкалова в Ленинском районе Ярославля хотели сделать вровень с дорожным полотном.