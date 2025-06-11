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Дороги и транспорт Трамвайная концессия Беспробочному движению конец? Раскрыли нюансы укладки трамвайных рельсов в Ярославле

Беспробочному движению конец? Раскрыли нюансы укладки трамвайных рельсов в Ярославле

Это вызвало споры ярославских депутатов

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20 комментариев
На Пятерке трамвайные рельсы хотят положить вровень с дорогой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Пятерке трамвайные рельсы хотят положить вровень с дорогой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Пятерке трамвайные рельсы хотят положить вровень с дорогой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новые трамвайные рельсы на улице Чкалова в Ленинском районе Ярославля хотят сделать вровень с дорожным полотном. Об этом 11 июня на заседании комиссии муниципалитета сообщил генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

«Барьерный подъем будет только на остановках», — уточнил он.

Между тем, представитель ГИБДД, который присутствовал на заседании, высказал опасения, что это может привести к ухудшению безопасности дорожного движения, так как водители смогут переезжать рельсы там, где это не положено. Еще одну негативную сторону решения озвучила депутат Евгения Овод.

«Одно из преимуществ трамвая — отсутствие пробок на пути. Если мы опустим рельсы на уровень асфальта, то гарантия беспробочного движения резко снижается», — отметила она.

Впрочем, были и те, кто поддержал идею и даже предложил разрешить движение автомобилей по трамвайному полотну, предоставляя преимущества трамваям, чтобы сократить пробки.

Вопрос еще раз решили обсудить отдельно с участием всех заинтересованных сторон.

Напомним, масштабная модернизация трамвайного хозяйства в Ярославле стартовала с 2023 года по концессионному соглашению между правительством региона и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». В целом по договору, инвестор должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. После этого компания «Мовиста Регионы Ярославль» в течение 20 лет сможет управлять трамвайным движением и получать от этого прибыль. Изначально завершить модернизацию обещали во втором квартале 2025 года. Но этого не произошло. 11 июня озвучили новые сроки ремонта трамвайных путей.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамвай Ремонт Трамвайные пути
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Комментарии
20
Гость
7 часов
Даёшь трамвай на Фрунзе!!!!
Гость
7 часов
Ярославский трамвай сейчас является одной из немногих полностью (на 100%) обособленных систем трамвая в России. Многим городам снится как бы поскорее отделить трамвай от всех пробок, многие города тратят деньги на обособление, чтобы стабилизировать движение трамваев и по-сути превратить его в метрополитен, а тут решили идти в сторону деградации и фактического уничтожения трамвайной линии на Чкалова
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