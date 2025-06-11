Беспробочному движению конец? Раскрыли нюансы укладки трамвайных рельсов в Ярославле

На Пятерке трамвайные рельсы хотят положить вровень с дорогой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новые трамвайные рельсы на улице Чкалова в Ленинском районе Ярославля хотят сделать вровень с дорожным полотном. Об этом 11 июня на заседании комиссии муниципалитета сообщил генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

«Барьерный подъем будет только на остановках», — уточнил он.

Между тем, представитель ГИБДД, который присутствовал на заседании, высказал опасения, что это может привести к ухудшению безопасности дорожного движения, так как водители смогут переезжать рельсы там, где это не положено. Еще одну негативную сторону решения озвучила депутат Евгения Овод.

«Одно из преимуществ трамвая — отсутствие пробок на пути. Если мы опустим рельсы на уровень асфальта, то гарантия беспробочного движения резко снижается», — отметила она.

Впрочем, были и те, кто поддержал идею и даже предложил разрешить движение автомобилей по трамвайному полотну, предоставляя преимущества трамваям, чтобы сократить пробки.

Вопрос еще раз решили обсудить отдельно с участием всех заинтересованных сторон.