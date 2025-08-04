Стало известно о состоянии пострадавших ярославцев в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти. Видео

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с поездом и автобусом в Ленобласти Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков днем 4 августа рассказал журналистам о состоянии пострадавших в утреннем ДТП в Лодейнопольском районе.

В больницах Ленобласти сейчас находятся 14 пострадавших. Всего в автобусе, попавшем в ДТП, как уточнил Жарков, ехали 36 пассажиров.

Пострадавших в ДТП с автобусом паломников разместили в больницах Ленобласти Источник: Анастасия Голубева / «Фонтанка.ру»

11 пациентов привезли в Лодейнопольскую межрайонную больницу. Двоих на вертолетах санитарной авиации доставят в Ленинградскую областную клиническую больницу. Один пострадавший — под наблюдением врачей Волховской межрайонной больницы.

Пострадавших госпитализировали на вертолете санавиации Источник: пресс-служба Лодейнопольской больницы

«Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом. Остальные пациенты — средней степени тяжести», — сказал Жарков.

Среди травм у пострадавших — переломы ног и рук, таза, ребер, костей лицевого черепа и разрыв селезенки.

Не обошлось без жертв. В аварии погибла 68-летняя женщина. Подробности о смертельном ДТП мы собираем в онлайн-репортаже.