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Происшествия Стало известно о состоянии пострадавших ярославцев в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти. Видео

Стало известно о состоянии пострадавших ярославцев в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти. Видео

В больницах находятся 14 пассажиров

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1 комментарий
Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с поездом и автобусом в Ленобласти | Источник: ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиСтало известно о состоянии пострадавших в аварии с поездом и автобусом в Ленобласти | Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с поездом и автобусом в Ленобласти

Источник:

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков днем 4 августа рассказал журналистам о состоянии пострадавших в утреннем ДТП в Лодейнопольском районе.

В больницах Ленобласти сейчас находятся 14 пострадавших. Всего в автобусе, попавшем в ДТП, как уточнил Жарков, ехали 36 пассажиров.

Пострадавших в ДТП с автобусом паломников разместили в больницах Ленобласти

Источник:

Анастасия Голубева / «Фонтанка.ру»

11 пациентов привезли в Лодейнопольскую межрайонную больницу. Двоих на вертолетах санитарной авиации доставят в Ленинградскую областную клиническую больницу. Один пострадавший — под наблюдением врачей Волховской межрайонной больницы.

Пострадавших госпитализировали на вертолете санавиации

Источник:

пресс-служба Лодейнопольской больницы

«Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом. Остальные пациенты — средней степени тяжести», — сказал Жарков.

Среди травм у пострадавших — переломы ног и рук, таза, ребер, костей лицевого черепа и разрыв селезенки.

Не обошлось без жертв. В аварии погибла 68-летняя женщина. Подробности о смертельном ДТП мы собираем в онлайн-репортаже.

В автобусе, который столкнулся с поездом на переезде в Лодейнопольском районе Ленобласти, были паломники из Тутаева. По данным полиции, водитель выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора. В результате состав врезался в заднюю часть автобуса.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Голубева
корреспондент
Состояние пострадавших ДТП с паломниками Авария с поездом
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Комментарии
1
Гость
37 минут
Водятел должен сидеть!
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