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Происшествия Поезд снес автобус паломников Подробности «Есть погибшая»: что известно о пострадавших в ДТП с поездом ярославских паломниках

«Есть погибшая»: что известно о пострадавших в ДТП с поездом ярославских паломниках

Глава Тутаевского округа рассказала подробности инцидента

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2 комментария
Что с пострадавшими в ДТП с поездом паломниками | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramЧто с пострадавшими в ДТП с поездом паломниками | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Что с пострадавшими в ДТП с поездом паломниками

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Глава Тутаевского муниципального округа Ольга Низова рассказала подробности о ДТП с поездом в Ленинградской области, в котором пострадали ярославские паломники. По ее данным тех, кто получил легкие травмы, отправили в гостиницу.

«В настоящее время всем пострадавшим пассажирам оказывается необходимая медицинская помощь. Пассажиры с лёгкими травмами размещены в гостинице, те, кому требуется лечение, находятся в медицинских учреждениях. Сотрудник паломнической службы, занимавшийся организацией этой поездки, также госпитализирован», — рассказала Ольга Низова.

Как сообщила Ольга Низова, в аварии погибла 68-летняя жительница Тутаева Ольга Лапшина.

«Выражаю семье искренние соболезнования. Коллегам даны поручения, семью в беде не оставим. Ситуация находится на моем личном контроле», — рассказала Ольга Низова.

Перевозчик отправил резервный автобус. Он должен приехать к 18:00.

Известно, что поездку организовывала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния. Там не стали отвечать на вопросы корреспондента 76.RU об инциденте.

Как рассказали в Воскресенском соборе, пострадавшие отправились в тур из Тутаева, но приехали из разных городов Ярославской области.

— Это были паломники из Ярославской области, поехавшие в тур от Воскресенского собора. Информация о пострадавших есть, но делиться я ей пока не готов, — рассказал протоиерей Василий Мозяков.

Самую оперативную информацию об аварии с поездом и автобусом в Ленинградской области мы публикуем в онлайн-трансляции.

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Алина Сардекова
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ДТП Поезд Паломники
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Комментарии
2
Гость
1 час
Пролистав все новости,обрадовалась хоть одна хорошая - Дуров счастлив.Заработал три млрд долларов и все хорошо молодец!
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