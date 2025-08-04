«Есть погибшая»: что известно о пострадавших в ДТП с поездом ярославских паломниках

Что с пострадавшими в ДТП с поездом паломниками Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Глава Тутаевского муниципального округа Ольга Низова рассказала подробности о ДТП с поездом в Ленинградской области, в котором пострадали ярославские паломники. По ее данным тех, кто получил легкие травмы, отправили в гостиницу.

«В настоящее время всем пострадавшим пассажирам оказывается необходимая медицинская помощь. Пассажиры с лёгкими травмами размещены в гостинице, те, кому требуется лечение, находятся в медицинских учреждениях. Сотрудник паломнической службы, занимавшийся организацией этой поездки, также госпитализирован», — рассказала Ольга Низова.

Как сообщила Ольга Низова, в аварии погибла 68-летняя жительница Тутаева Ольга Лапшина.

«Выражаю семье искренние соболезнования. Коллегам даны поручения, семью в беде не оставим. Ситуация находится на моем личном контроле», — рассказала Ольга Низова.

Перевозчик отправил резервный автобус. Он должен приехать к 18:00.

Известно, что поездку организовывала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния. Там не стали отвечать на вопросы корреспондента 76.RU об инциденте.

Как рассказали в Воскресенском соборе, пострадавшие отправились в тур из Тутаева, но приехали из разных городов Ярославской области.

— Это были паломники из Ярославской области, поехавшие в тур от Воскресенского собора. Информация о пострадавших есть, но делиться я ей пока не готов, — рассказал протоиерей Василий Мозяков.