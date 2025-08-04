Потопы, смерчи и эвакуация. Показываем последствия непогоды в Краснодарском крае

Собрали всё, что известно о ситуации в Туапсинском районе Источник: Мой Туапсе / Telegram

В ночь на 3 августа в Краснодарском крае прошли сильные дожди. На фоне этого на побережье Черного моря реки местами вышли из берегов. Сильнее всего пострадал Туапсинский район. Там ввели режим ЧС. Что известно о ситуации к этой минуте — в материале наших коллег из 93.RU.

Потопы

Утром 3 августа в экстренные службы начали поступать сообщения о сложной ситуации в Туапсинском районе. Там из берегов вышла река Дефань.

В поселке Новомихайловском во время разгула стихии затопило квартиру Источник: Мой Туапсе / Telegram

В результате частично затопленными оказались три населенных пункта: село Молдавановка, поселок Новомихайловский и село Дефановка.

Село Новомихайловское затопило после ливней Источник: Мой Туапсе / Telegram

По прогнозам синоптиков, обильные осадки сохранятся и 4 августа.

В селе Новомихайловском вода затопила подъезд многоквартирного дома Источник: Мой Туапсе / Telegram

В селе Лермонтово смыло аварийный металлический мост, который связывал с населенным пунктом целый микрорайон. В результате отрезанными по ту сторону реки Шапсухо оказались около 300 человек. В селе поврежден водовод.

В селе под Туапсе во время ливней смыло металлический мост Источник: Мой Туапсе / Telegram

В селе Дефановка в реку с моста смыло автобус, который перевозил рабочих местного КФХ. Внутри находились 25 человек. Всех пассажиров и водителя удалось спасти. Также там затопило 25 домов.

Автобус с людьми смыло в Туапсинском районе Источник: Мой Туапсе / Telegram

В селе Широкая Щель спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхающие в районе.

В Молдавановке стихией разрушены два автомобильных и один пешеходный мост. Затопило девять домов, в которых проживают 27 человек, в том числе 8 детей.

«Погода пока не налаживается. Об этом население информируют при помощи СМС, сирен и путем подворовых обходов, где это возможно. В ходе них также оценивается ущерб, нанесенный стихией», — сообщают в администрации Туапсинского района.

Резкий подъем воды также произошел в районе Горячего Ключа. В селе Фанагорийском из берегов вышла река Чепси (уровень воды там начал падать). В ГО и ЧС региона это связывают со смерчем, пришедшим со стороны моря.

По данным администрации Горячего Ключа, там затопило первый брод на пути в урочище Поднависло. В этом месте находилась группа туристов — от 15 до 20 человек. Туда отправили спасательный отряд.

Обстановка в селе Фанагорийском Источник: пресс-служба администрации Горячего Ключа Обстановка в селе Фанагорийском Источник: пресс-служба администрации Горячего Ключа

Пробки в Краснодарском крае

Из-за дождей на участке трассы М-4 «Дон» в районе Молдавановского перевала сошел оползень. С самого утра там образовалась 17-километровая пробка.

Оползень сошел на 1414-м километре трассы М-4 «Дон» Источник: Госавтоинспекция Кубани

Сначала сотрудники ГИБДД организовали там реверс, ближе к 13:00 движение по трудному участку открыли полностью. Однако, по данным на 13:30, сложная дорожная обстановка сохраняется на участке от Горячего Ключа до Джубги и от Джубги до Туапсе.

Дорогу на море сковали пробки Источник: «Яндекс Пробки»

Заторы также наблюдались и в районе Горячего Ключа. В районе села Хребтового (между Горячим Ключом и Дефановкой) по ходу движения в сторону Джубги выставлен пост скорой помощи. В ближайшее время там планируют поставить водовозку.

Пробка растет и на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани. По данным на 13:00, там скопилось более 2 тысяч автомобилей. Своей очереди к пунктам досмотра водители ждут по пять часов.

Со стороны Керчи в пробке находятся 163 авто.

Где на Черном море прошли смерчи

В курортном поселке Агой в Туапсинском районе смерч вышел на сушу и повредил пляжную инфраструктуру. Порывами ветра в воздух подняло катамаран. Он едва не упал на людей. Этот момент попал на видео.

Смерч вышел на берег в поселке Агой Источник: Геленджик Происшествия / Telegram