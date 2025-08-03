Черный дым висит над Адлером: что происходит на месте падения БПЛА в Сочи

Огонь разгорелся с новой силой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Справиться с огнем на нефтебазе на улице Авиационной не удается. Напомним, сегодня ночью после массированной атки БПЛА в Адлерском районе Сочи вспыхнула нефтебаза, также пострадал гаражный кооператив.

Огонь разгорается

В первой половине дня черный дым над Адлером начал рассеиваться, власти отчитались о локализации возгорания. Однако позже огонь вспыхнул с новой силой.

Находиться рядом невозможно из-за сильного жара Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

По информации пресс-службы администрации Сочи, на тушении задействовано порядка 90 человек личного состава оперативных служб и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Пожарные льют очень много воды, задействованы все гидранты в округе Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Улица полностью перекрыта для проезда. Рядом с местом пожара находиться нельзя — сильный жар. Прохожие разгоняют мальчишек, которые пришли посмотреть на пожар. Находиться рядом опасно. Во время падения беспилотника на нефтебазу пострадали несколько магазинов авторынка.

Инфраструктура авторынка пострадала Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Особенно досталось недавно открытой точке, где продавали межкомнатные двери, напольные покрытия, керамику, плитку.

Магазин только открылся Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В соседних магазинах выбиты окна, стены прошиты осколками, от них же пострадал припаркованный возле павильона Toyota Land Cruiser. Торговля всего рынка остановлена, все магазины обесточены. Предприниматели подсчитывают ущерб.

Осколки прошили автомобиль Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Два раза в одну воронку

От падения беспилотника пострадал жилой гаражный кооператив на улице Авиационной. Это уже второй прилет. Первый произошел в ночь на 24 июля. Жилой массив соседствует с нефтебазой.

Везде осколки беспилотника Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Полностью разрушено два жилых гаража, еще три пострадали частично. Только в одном во время прилета оказалась женщина, соседей не было дома.

— Это моя теща. Она пострадала от осколков БПЛА. Всё ими прошито, везде обломки беспилотника. Состояние тещи стабильное, ее готовят к операции, — рассказал молодой человек, который разбирал завалы своего гаража.

От двух жилых гаражей реально остались только гаражи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

По его словам, с раннего утра в гаражный кооператив пригнали технику, которая разбирает завалы. Владельцев пострадавших гаражей попросили собрать пакет документов на единовременную помощь. Жители первых двух линий кооператива, которые примыкают непосредственно к нефтебазе, заявили, что не будут восстанавливать помещения. Те, кто не пострадал, планируют переехать подальше отсюда. Практически у всех есть другое жилье.

— Если будет еще один прилет и всё взорвется, нас просто снесет. Спасибо пожарным, что они борются с огнем столько времени и не допускают взрывов, — отметил житель кооператива.

Восстанавливать гаражи владельцы не намерены Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что мониторинговые группы администрации Адлерского района опрашивают собственников гаражного кооператива, чтобы оперативно оказать им необходимую помощь. С применением спецтехники ведется расчистка территории. Глава города Сочи Андрей Прошунин контролирует ситуацию и докладывает губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Нефтебаза полыхает Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Сидели в подвалах и в подъездах

Жители Адлера уже более спокойно пережили атаку дронов. Кто-то даже не проснулся, а кто-то бежал в подвалы и подъезды. Сирены и голосовые оповещения разбудили людей.

— У нас ожил чат дома, и нас всех призвали выйти в подъезды, где соседи просидели три часа. Никакой паники не было, как 24 июля. Мы никуда не пошли, посидели в ванной немного и легли спать, — рассказала жительница Сириуса Софья Ивлеева.

Жители другого ЖК в Сириусе рассказали, что накануне управляющая компания очистила подвалы, где люди переждали атаку беспилотников.

— Уже спокойнее всё происходило. Были, конечно, паникеры. Но мы их быстро успокоили. Сидели в подвале и разговаривали. Хоть перезнакомились. Но жутковато, конечно, взрывы были очень сильные и их было много, — сообщил житель Сириуса Никита Малинин.

Отели также оперативно отреагировали на сообщения об угрозе атаки дронов. Администраторы оповестили своих постояльцев о необходимости отправится в укрытие.

— Мы пережидали атаку в лобби отеля. Ночью к нам в номер постучался администратор и спокойно попросил пройти вниз. Паники у гостей не было особой. Сидели три часа, нам дали воды, чай, кофе. Неприятно, но уезжать мы точно не будем, — рассказала туристка из Москвы Наталья Федорова.

Повторим, как действовать при атаке БПЛА:

Если вы находитесь дома:

не подходите к окнам;

укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Если вы находитесь на улице:

укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания;

используйте для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Опасно:

использовать автомобиль в качестве укрытия;

прятаться у стен многоквартирных домов.

Важно:

Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях:

работы ПВО;

БПЛА и их обломков;

работы специальных и оперативных служб;

средств защиты объектов атаки.

Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!