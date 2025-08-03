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Происшествия В Сочи после атаки дрона вспыхнул пожар на нефтебазе. Его тушат более 100 человек: видео

В Сочи после атаки дрона вспыхнул пожар на нефтебазе. Его тушат более 100 человек: видео

В аэропорту ввели ограничения на полеты

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2 комментария

В Адлере загорелась нефтебаза

Источник:

love_sochi / T.me

Вслед за Воронежем атакам БПЛА подвергся Краснодарский край. Как сообщают наши коллеги из SOCHI1.RU, над Адлером прогремело более 20 взрывов — и около десяти над Сочи. В местном аэропорту ввели ограничения на полеты.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале сообщил, что на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом после атаки БПЛА.

«Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших, предварительно, нет, — заявил Прошунин. — Все экстренные службы работают. Сохраняйте спокойствие».

Люди сообщают о прямом попадании

Источник:

love_sochi / T.me

На пожаре работают 127 человек и 35 единиц техники, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Сочи Краснодарский край Пожар на нефтебазе Беспилотник БПЛА Атака дронов
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Комментарии
2
Гость
1 час
Движуха продолжается. Не скучайте.
Гость
1 час
Отличная новость.
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