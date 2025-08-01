В США разбился самолет с российскими спортсменами: в суде объяснили, из-за чего он столкнулся с вертолетом

Диспетчер предупредил экипаж вертолета о сближении всего за 30 секунд до столкновения Источник: Andrew Harnik / Getty Images / The Washington Post

Авиадиспетчер не предупредил экипаж пассажирского самолета Bombardier авиакомпании American Airlines, что к нему приближается армейский самолет Black Hawk. Из-за этого 29 января над рекой Потомак в Вашингтоне они столкнулись.

Момент крушения попал на видео Источник: Alejandro Alvarez / X (Twitter)

«Если есть предупреждение о конфликте, авиадиспетчер должен предупредить воздушное судно, но они этого не сделали», — заявила Мэри Скьяво, авиационный адвокат и бывший генеральный инспектор Министерства транспорта на слушаниях.

Но в это время диспетчер чувствовал себя перегруженным, как заявил он сам. По словам председателя NTSB Дженнифер Хоменди, диспетчер, отвечавший за управление полетами вертолета и авиалайнера, в течение 10 минут до столкновения вертолета и самолета над рекой Потомак контактировал с 21 различным воздушным судном. Кроме того, он был задействован на двух диспетчерских пунктах одновременно — управляя движением вертолетов и местных авиалайнеров.

Согласно докладу Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в аэропорту регулярно совершалось 79 вылетов и прилетов в час. Диспетчеры работали на пределе своих возможностей, пытаясь безопасно разделить напряженный поток воздушных судов и вертолетов.

Однако, как пояснил исполняющий обязанности второго по рангу сотрудника службы управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации США, Ник Фуллер, диспетчер должен был сообщить экипажу самолета, что вертолет использует визуальное эшелонирование и что «цели, вероятно, сойдутся».

Оранжевым обозначена траектория полета самолета, желтым — вертолета Источник: Renée Rigdon and Matt Stiles, CNN

Так и случилось, самолет столкнулся с вертолетом, и они оба рухнули в воду. Однако по данным записи переговоров, диспетчер успел обратиться к экипажу вертолета, предупредив о сближении. Но в тот момент до столкновения оставалось всего 30 секунд.

СМИ публикуют кадры предположительно с радаров диспетчеров в момент столкновения Источник: CNN

— Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Ясная ночь, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать… Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. Плохо, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

На борту лайнера было 28 фигуристов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова (выходцы из Ленинграда), бронзовая медалистка чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, бывший российский фигурист Александр Кирсанов. Все они погибли. Всего было 67 жертв.