17-летнюю велогонщицу сбили две машины на соревнованиях в Сочи — она третий год борется за здоровье и правду

Виктория Кирдина перенесла несколько операций и долго была прикована к постели. Ей также пришлось остричь волосы Источник: семья Кирдиных

Третий год 19-летняя Виктория Кирдина из Самары справляется с последствиями тяжелых травм спины и ноги. В конце 2022 года юная велосипедистка попала в ДТП во время поездки на соревнования в Сочи. С тех пор одна серьезная проблема со здоровьем сменяет другую. А мама Вики беспокоится, что по факту аварии так и не возбудили уголовное дело. При этом есть две противоположные версии аварии. Подробности — в материале наших коллег из 63.RU.

Вставили 10 винтов и 37-сантиметровый стержень

4 декабря 2022 года 17-летняя Виктория Кирдина во время тренировки ехала вместе с группой велосипедистов и тренером по трассе в направлении Сочи. Она выехала на поворот с резким спуском, где и произошла авария. В ДТП участвовали легковушка «Нива» и «Мицубиси-Фусо» с манипулятором. Так получилось, что спортсменку зажало между этими машинами.

Велосипедистка оказалась между легковушкой и грузовиком Источник: ОГИБДД Сочи

Сразу после аварии Вику госпитализировали в местную клинику. Из-за тяжести травм велосипедистку пришлось ввести в искусственную кому, чтобы стабилизировать ее состояние.

— Мы поехали сразу в Сочи, как только узнали. Муж взял отпуск за свой счет, завод пошел ему навстречу, — рассказывает мама спортсменки Ольга Кирдина. — Но нас к ней не пускали сначала: ее держали в седативной коме, чтобы ей не было больно. Мы попали к ней только после двух операций, когда ее вывели в сознание. Конечно, мы пришли к ней с позитивом, не унывали. А потом меня накрыло, пока дочка не видела. Это очень тяжело для матери, я никому не желаю испытать такое.

6 декабря по решению врачей Викторию отправили на вертолете МЧС в Краснодар.

— У дочки были сложные переломы двух позвонков в грудном и поясничном отделах, а также открытый оскольчатый перелом бедренной кости со смещением отломков. Врачи выполнили сложную операцию по фиксации позвонков десятью винтами, а отломки бедренной кости скрепили 37-сантиметровым металлическим стержнем, — рассказала 63.RU Ольга Кирдина.

Вика в больнице Краснодара перед тем, как отправиться поездом домой — в Самару Источник: семья Кирдиных

После операций в Краснодаре семья на поезде отправилась в Самару.

— Заносить дочь в вагон нам помогали краснодарские медики. А в Самаре вытаскивать ее мужу пришлось самому: он крепил ее фиксаторами к себе и так отнес к врачам, — рассказывала Ольга.

Лечение и восстановление спортсменки оказались весьма затратными. Родителям пришлось просить помощи у знакомых и в соцсетях. Долгое время Вика лежала, потом начала самостоятельно вставать, заново учиться ходить. А в середине ноября 2023-го Вике пришлось срочно вызывать скорую из-за внезапных и сильных болей в спине.

Девушка занималась велоспортом с 11 лет Источник: семья Кирдиных

Медики пришли к выводу, что металлоконструкции надо снимать как можно быстрее. Но поскольку штыри ставили в Краснодаре, то и снимать их должны были там же и те же медики. В итоге сняли только металлоконструкцию со спины: операция прошла тяжело, и врачи решили не рисковать с ногой. Однако и на этом проблемы не закончились.

— Когда сняли железку в спине, у Вики резко поехал позвоночник — кифосколиоз. Когда ей ставили фиксатор, у нее шел самый рост — семнадцать лет. И позвоночник начал выдавливать металл. Почему его и начали снимать так быстро, хотя должны были еще полтора года держать, — рассказала Ольга.

Кифосколиоз — искривление позвоночника одновременно в двух плоскостях: боковой (сколиоз) и передне-задней (кифоз).

«Причинен тяжкий вред, опасный для жизни»

Маму Вики очень беспокоит, что до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту аварии, которая искалечила ее дочь. Ольга Кирдина негодует, что виновники могут остаться безнаказанными.

В прокуратуре Адлерского района Сочи ей ответили, что 20 марта 2023 года старший следователь отдела полиции Адлерского района вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия признаков преступления в действиях участников ДТП. 15 мая руководитель следственного органа отменил это решение, назначили автотехническую судебную экспертизу.

Сначала в возбуждении отказали, потом это решение отменили Источник: семья Кирдиных

Осенью того же года Ольга отправила еще одно обращение. Ответ пришел точно такой же: 25 сентября тот же самый следователь отказался возбуждать дело по той же причине. 5 октября это решение отменила прокуратура. И вновь назначили автотехническую судебную экспертизу.

Спустя время ситуация повторилась Источник: семья Кирдиных

— Когда мы готовились улетать уже после операции, я встречалась со следователем. Я оставила Вику в квартире, которую мы снимали, и поехала в РОВД Адлерского района. Думала, ну-ка попробую без звонка, без предупреждения, — рассказывает Ольга.

На месте оказалось, что материалов о ДТП в отделе уже нет. Все документы передали для разбирательств в УВД Сочи. Туда на разговор со следователем Ольга приехала уже вместе с Викой:

— Я спрашивала, почему нас не опросили, когда ребенок пришел в сознание после комы. Почему не разыскали свидетеля — женщину, которая вызвала скорую помощь. Он говорит, мол, да ладно, это типа неважно, — вспоминает Ольга Кирдина.

Копии каких-либо материалов проверки женщине выдать отказались. Разрешили только сфотографировать заключение медэкспертизы, датированное февралем 2023 года. В нем говорится, что здоровью Вики причинен тяжкий вред, опасный для жизни и вызвавший стойкую утрату общей трудоспособности не меньше чем на треть. Кроме того, в заключении указали обстоятельства получения травмы:

«Автомобиль Mitsubishi Fuso Fighter допустил выезд задней части автомобиля на полосу встречного движения, создал опасность для движения Кирдиной В., которая двигалась слева в попутном направлении на велосипеде, и для автомобиля „Лада-212140“, который двигался во встречном направлении».

Выехала на встречную полосу?

Редакция 63.RU направила свой запрос в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. И в присланном ответе указана иная версия ДТП:

«4 декабря 2022 года велосипедистка 2005 года рождения, двигаясь по улице Батайской села Галицыно Адлерского района города Сочи, на закруглении проезжей части при обгоне Mitsubishi Fuso Fighter выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем „Лада-212140“, в результате чего велосипедистку отбросило на Mitsubishi».

Виктория выехала немного вперед группы спортсменов и попала в аварию Источник: семья Кирдиных

Также в полиции сообщили, что водитель «Нивы» не имел возможности экстренно затормозить. Поэтому в возбуждении уголовного дела отказали, и прокуратура Краснодарского края признала это решение законным.

— Вот и кому верить теперь? — сказала мама Виктории, увидев ответ на наш запрос. — Мы писали президенту, писали в прокуратуру, и везде отписки. То есть они запрос спускают ниже и ниже, и оттуда опять приходит, что по инструкции со стороны сотрудников полиции нарушений нет. И на этом всё остановилось.

По словам Ольги, во время происшествия у Вики был на теле пульсометр, синхронизированный с телефоном. Гаджет зафиксировал картину пути велосипедистки: ее скорость, время, место на карте.

— Вика в спорте много лет, ПДД сдавала каждые полгода, она никогда не выходила на встречку. И на том спуске у Вики была очень низкая скорость. А следователь утверждал, что «Нива» ехала на скорости 40 км/ч. Но если бы это было правдой, то таких тяжелых травм бы не было, — говорит Ольга.

Металл в ноге Вике решили оставить Источник: семья Кирдиных

К сожалению, сама Вика плохо помнит тот день. Со слов ее мамы, когда дочь поступила в реанимацию, она успела только попросить как можно осторожнее сообщить обо всём матери и не разрезать пульсометр под грудью, а снять его, так как он дорого стоит.

«Ребенку всю жизнь с этими травмами жить»

Сейчас Вика находится на реабилитации в Санкт-Петербурге. У нее боли в спине, сидит на обезболивающих. Тяжести поднимать нельзя. Недавно семья пыталась оформить для Вики инвалидность:

— Мы собрали все документы по всем больницам, по всем поликлиникам. Но нам отказали. Сказали, что она может сама в туалет ходить, сама одеваться, сама обуваться без помощи посторонних. А то, что ребенку всю жизнь с этими травмами жить и нужно будет учиться как-то себя поддерживать постоянно, — это не показатель, — говорит мама спортсменки.

Металлоконструкции из позвоночника пришлось вынимать досрочно Источник: семья Кирдиных

Официальное оформление инвалидности могло бы не только облегчить финансовое положение семьи. Это могло бы стать поводом, чтобы добиваться возбуждения уголовного дела через суд.

Вике уже 19 лет. Дальнейшее ее будущее туманно. Для нее теперь подойдет далеко не любая работа.