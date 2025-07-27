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Происшествия Более 100 рейсов задержано. В небе издаются звуки взрывов: что происходит в Ленобласти

Более 100 рейсов задержано. В небе издаются звуки взрывов: что происходит в Ленобласти

В Пулково объявлен план «Ковер»

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Для обеспечения безопасности полетов аэропорт не принимает и не отправляет рейсы | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUДля обеспечения безопасности полетов аэропорт не принимает и не отправляет рейсы | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Для обеспечения безопасности полетов аэропорт не принимает и не отправляет рейсы

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В воздушном пространстве Ленинградской области утром в воскресенье была объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом 27 июля сообщается в Telegram-канале главы региона Александра Дрозденко.

«Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета», — отмечается в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространили некоторые из мобильных операторов Ленобласти. Каким районам грозит атака БПЛА, не уточняется.

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на работу. Для обеспечения безопасности полетов аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Из информации табло воздушно гавани следует, что задержаны уже более десятка рейсов.

Telegram-канал Shot сообщает о задержании более 100 рейсов из-за введенных ограничений. Ограничения введены на вылет 49 рейсов и ещё 62 самолёта задержаны на прилёт.

Жители Ленобласти сообщают о звуках взрывов в небе над регионом. Предположительно, около часа назад сработала система ПВО по украинским беспилотникам.

По информации Shot, в Ленобласти было уничтожено более десятка дронов. Обломки сбитого БПЛА стали причиной пожара в Ломоносовском районе. В Гатчине и Войсковицком поселении обошлось без пострадавших и возгораний.

О введении плана «Ковер» в Пулково Росавиация и пресс-служба воздушной гавани отчитались через полчаса после объявления воздушной опасности.

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания», — предупредили в Пулково. Следить за информацией можно на онлайн-табло аэропорта.

Три дня назад в Федеральной пассажирской компании сообщили, что в эти выходные на маршрут между Петербургом и Москвой выйдут дополнительные поезда.

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Женя Авербах
корреспондент
Опасность БПЛА Воздушная опасность Ленобласть Александр Дрозденко
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