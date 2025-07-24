Умер легенда рестлинга Халк Хоган

Рестлер восстанавливался после операции Источник: hulkhogan / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Легенда рестлинга, актер и телеведущий Халк Хоган скончался. Ему был 71 год. Об этом сообщает TMZ Sports.

По данным издания, у Хогана остановилось сердце. Еще неделю назад появились слухи о том, что икона WWE находится в коме, однако супруга опровергла информацию. По ее словам, Хоган восстанавливался после операции.

Рестлер скончался дома, в городе Клируотер, штат Флорида.

Настоящее имя Хогана — Терри Джин Боллеа. Он начал карьеру рестлера в 1977 году, но всемирное признание получил после подписания контракта с World Wrestling Federation (ныне WWE) в 1983 году. Его образ помог начать бум рестлинга 1980-х годов, когда он стал хедлайнером восьми из первых девяти шоу WrestleMania. Во время первой части своей карьеры он пять раз становился чемпионом, причём его первое чемпионство стало вторым по продолжительности (1474 дня) в истории компании. Хоган является первым рестлером, который выиграл две королевские битвы подряд — в 1990 и 1991 годах.

Во время и после карьеры рестлера Хоган вёл обширную актёрскую карьеру, начиная с эпизодической роли в фильме «Рокки 3» в 1982 году. Он снялся в нескольких фильмах (включая «Все захваты разрешены», «Коммандо из пригорода» и «Мистер няня») и ряде телевизионных шоу, включая «Гром в раю».

Помимо этого он снялся в фильмах «Гремлины 2» (1990), «Силач Санта-Клаус» (1996), «Клуб шпионов» (1996) и «Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега» (1998). Принял участие в сериалах «Спасатели Малибу» и «Команда „А“» (в 1985 и 1986).