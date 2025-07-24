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Происшествия О проблемах не сообщали. Что известно о самолете, разбившемся в Амурской области

О проблемах не сообщали. Что известно о самолете, разбившемся в Амурской области

Борту было почти 50 лет

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8 комментариев
О проблемах не сообщали. Что известно о самолете «Ангары», разбившемся в Амурской области | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUО проблемах не сообщали. Что известно о самолете «Ангары», разбившемся в Амурской области | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

О проблемах не сообщали. Что известно о самолете «Ангары», разбившемся в Амурской области

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Экипаж самолета Ан-24, который летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и упал неподалеку от конечного пункта назначения, не сообщал ни о каких проблемах с бортом перед тем, как пропал с радаров. Об этом пишет портал «Авиа.про» со ссылкой на собственные источники.

Поэтому случившееся расценивается как внезапный и непредвиденный инцидент. При этом, как сообщает ТАСС, пропавшему самолету было почти 50 лет.

«Самолет был изготовлен в 1976 году на киевском авиационном заводе „Авиант“. В том же году он совершил первый полет. В 2021 году сертификат летной годности борта был продлен до 2036 года», — пишет ТАСС.

За все это время борт эксплуатировали несколько региональных авиакомпаний, он летал почти по всей стране.

Напомним, борт вылетел из Благовещенска в Тынду в 11:21 по местному времени. В 12:58 после ухода на второй круг при посадке в Тынде связь с экипажем самолета пропала. На борту самолета находилось 43 пассажира, из них пятеро детей, и шесть членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Днем вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж пропавшего с радаров самолета АН-24 авиакомпании «Ангара».

Авиакомпания «Ангара» входит в группу компаний «Истлэнд», которая принадлежит семье бывшего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. В пресс-службе перевозчика «ИрСити» сообщили, что информации о случившемся пока нет.

Мы рассказываем все, что известно о крушении самолета, в онлайн-трансляции.

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Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Авиакомпания Ангара Самолет Крушение
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Комментарии
8
Гость
49 минут
Самолет был изготовлен в 1976 году """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Надо было ещё потерпеть и отнестись с пониманием, и в 2030 году было бы 1000 новых отечественных самолётов.
Гость
50 минут
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