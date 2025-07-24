Ушел на второй круг при посадке: в Амурской области разбился самолет, внутри были десятки пассажиров

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту крушения Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Амурской области разбился пассажирский самолет. На борту Ан-24 находилось 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Подробности об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«По предварительным данным на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа», — сообщил глава региона.

Пассажирский самолет выполнял маршрут из Благовещенска в Тынду. После того, как борт ушел на второй круг при посадке в аэропорту Тында, он пропал с радаров. Об этом сообщила транспортная прокуратура. Также там уточнили, что самолет принадлежит иркутской авиакомпании «Ангара».

Орлов в своем Telegram-канале рассказал, что для поисков судна задействованы все необходимые силы и средства. Поиски осложняет сложная местность, основные работы спасатели ведут с воздуха.

«По информации регионального управления МЧС России в ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 обнаружен фюзеляж самолета, пропавшего рядом с Тындой», — сообщил губернатор.

По информации Амурского центра гражданской защиты, на склоне горы в 16 километрах от Тынды были обнаружены обломки самолета. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уже возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.

Тындинской транспортной прокуратурой совместно с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.