На пляжи Краснодарского края снова выбросило нефть: что происходит на курорте

В Темрюкском районе Краснодарского края устраняют локальные выбросы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
На берегу от поселка Волна до Веселовки по состоянию на 18 июля протяженность загрязнения участка составила свыше 15 километров. Там обнаружили пятна нефтепродуктов диаметром до 10 сантиметров.
Для очистки побережья работают 70 сотрудников МЧС, 48 специалистов «Кубань-СПАС» и 12 волонтеров. Задействована тяжелая техника.
Ранее краевой Роспотребнадзор заявил, что эпидемиологическая ситуация на побережье стабильна. А в оперштабе Кубани сообщали, что с 27 июня по 11 июля был зафиксирован лишь один случай небольших выбросов мазута.
В Сочи тоже продолжают ликвидировать загрязнение нефтепродуктами прибрежной полосы. Однако поток туристов на этот курорт продолжает расти. В июне отдыхающие обнаружили пятна нефтепродуктов на пляже в Мацесте в районе вокзала. По словам очевидцев, в районе нахождения нефтепродуктов стоял характерный запах. Подробнее о ситуации мы рассказывали здесь.