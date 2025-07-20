На пляжи Краснодарского края снова выбросило нефть: что происходит на курорте

Более сотни человек заняты в работах Источник: Оперштаб Кубани / T.me

В Темрюкском районе Краснодарского края устраняют локальные выбросы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

На берегу от поселка Волна до Веселовки по состоянию на 18 июля протяженность загрязнения участка составила свыше 15 километров. Там обнаружили пятна нефтепродуктов диаметром до 10 сантиметров.

Для очистки побережья работают 70 сотрудников МЧС, 48 специалистов «Кубань-СПАС» и 12 волонтеров. Задействована тяжелая техника.

Это первый серьезный выброс нефти за долгое время Источник: Оперштаб Кубани / T.me

Ранее краевой Роспотребнадзор заявил, что эпидемиологическая ситуация на побережье стабильна. А в оперштабе Кубани сообщали, что с 27 июня по 11 июля был зафиксирован лишь один случай небольших выбросов мазута.