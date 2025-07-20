НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

3 м/c,

вос.

 753мм 73%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Закрыли аэропорт
Лотерейный эксперимент
Продают квартиру за 34 млн
Где приятно наслаждаться летом
Погода резко изменится
Мор рыбы в реке
Афиша на выходные
Куда бюджетно съездить в отпуск
Где искать грибы
Ярославцы — о стадионе «Шинник»
Происшествия На пляжи Краснодарского края снова выбросило нефть: что происходит на курорте

На пляжи Краснодарского края снова выбросило нефть: что происходит на курорте

Протяженность загрязненного участка — более 15 километров

226
1 комментарий
Более сотни человек заняты в работах | Источник: Оперштаб Кубани / T.meБолее сотни человек заняты в работах | Источник: Оперштаб Кубани / T.me

Более сотни человек заняты в работах

Источник:

Оперштаб Кубани / T.me

В Темрюкском районе Краснодарского края устраняют локальные выбросы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

На берегу от поселка Волна до Веселовки по состоянию на 18 июля протяженность загрязнения участка составила свыше 15 километров. Там обнаружили пятна нефтепродуктов диаметром до 10 сантиметров.

Для очистки побережья работают 70 сотрудников МЧС, 48 специалистов «Кубань-СПАС» и 12 волонтеров. Задействована тяжелая техника.

Это первый серьезный выброс нефти за долгое время

Источник:

Оперштаб Кубани / T.me

Ранее краевой Роспотребнадзор заявил, что эпидемиологическая ситуация на побережье стабильна. А в оперштабе Кубани сообщали, что с 27 июня по 11 июля был зафиксирован лишь один случай небольших выбросов мазута.

В Сочи тоже продолжают ликвидировать загрязнение нефтепродуктами прибрежной полосы. Однако поток туристов на этот курорт продолжает расти. В июне отдыхающие обнаружили пятна нефтепродуктов на пляже в Мацесте в районе вокзала. По словам очевидцев, в районе нахождения нефтепродуктов стоял характерный запах. Подробнее о ситуации мы рассказывали здесь.

ПО ТЕМЕ
Максим ДмитриевМаксим Дмитриев
Максим Дмитриев
Журналист
Разлив мазута в Анапе Темрюкский район Нефть в море Краснодарский край Черное море
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
Спасибо работникам порта. Они не работают, но дают возможность другим поработать.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление