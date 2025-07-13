В России произошла череда странных смертей, а в мире появится новое государство: итоги недели

Ежедневно в России и мире происходит множество событий. Знать обо всех просто невозможно. Для удобства читателей каждое воскресенье мы собираем в одном материале главное, что произошло за неделю.
В Госдуме хотят ввести новый налог для россиян
В России хотят ввести налог на «достойную старость». С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев.
Он рассуждал на тему, кто должен помогать человеку в старости, который жил для себя и не завел детей.
«Почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — возмутился депутат в беседе с «Царьградом».
Налог на бездетность существовал во времена СССР как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели с ноября 1941 года. Такое налоговое отчисление платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять государству 6% от зарплаты.
Гурулев отметил, что в России нужно провести целый комплекс мер, направленных на повышение рождаемости. Для этого требуются грамотные решения со стороны чиновников и наличие хотя бы базовых медицинских условий для женщин, которые собираются рожать.
Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с резким ростом тарифов на ЖКУ
В России проверят правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги. Такое поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.
«Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ», — говорится на сайте Генпрокуратуры.
Поводом для проверки стали публикации в СМИ и жалобы граждан. В первую очередь внимание будут обращать на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков. По выявленным нарушениям прокуроры примут меры для восстановления прав граждан.
Люди погибли при обрушении моста в Индии
В индийском штате Гуджарат обрушился автомобильный мост. По меньшей мере погибли девять человек.
Министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави, выступая перед СМИ, сообщил, что шесть человек спасли, пишет Hindustantimes.
«Девять тел были обнаружены, а шесть человек были спасены. Глава правительства направил на место происшествия утром высокопоставленную комиссию и запросил отчет в кратчайшие сроки. Учитывая серьезность ситуации, глава правительства поручил группе отправиться туда и принять конкретные меры», — заявил министр.
Очевидцы рассказали, что за несколько мгновений до происшествия раздался громкий треск. Автомобили падали прямо в реку. Местные жители помогали доставать пострадавших из воды.
Директор МХАТа связан с делом о растрате
Силовики пришли с обысками по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТа к Кехману 9 июля. Контракт на ремонт заключили в конце 2023 года, работы начались в 2024-м.
Изначально за ремонт хотели заплатить 927 миллионов рублей, но в итоге цена выросла до 938 миллионов. Подрядчик должен был обновить почти весь театр: санузлы, фойе, зрительный зал, гримерки и даже вентиляцию.
Также стало известно, что Владимир Кехман задолжал по кредитам более 17,8 миллиарда рублей.
В банке исполнительных производств в отношении Кехмана открыто восемь дел. Шесть из них касаются долгов по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — задолженности по исполнительному делу.
Владимир Кехман возглавил МХАТ в 2021 году, сменив Татьяну Доронину. Кроме того, он является руководителем Михайловского театра в Петербурге и принимает участие в его постановках. Прежде он уже становился фигурантом дела о мошенничестве.
Аэропорт Геленджика открылся
Геленджикский аэропорт вновь начал работать 10 июля после снятия ранее действовавших ограничений на осуществление полетов. Первый регулярный рейс запланирован на 18 июля. Билеты уже есть в продаже.
Аэропорт был закрыт с 2022 года. Как напомнили в Минтрансе, он находится в числе 11 авиагаваней юга России, которые с 2022 года не принимали воздушные суда из соображений безопасности.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
Тем не менее в сезон авиабилеты могут оказаться дорогими. Как сэкономить на перелетах, рассказали в отдельном материале.
Путин подписал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат при переезде
За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать на 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.
Согласно новым правилам, несообщение в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее штраф составлял от 1000 до 5000 рублей. В пояснительной записке авторы проекта указывали, что этот размер незначителен и не способствует законопослушному поведению.
Трампа хотели убить
Житель Сан-Антонио Роберт Эрреру написал в соцсети Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) о намерении расправиться с президентом США Дональдом Трампом. Мужчину задержали в этот же день.
Эрреру написал в своем посте фразу «Я не промахнусь» и прикрепил фото Трампа, сделанное в день июльского покушения. Следом на своей странице в соцсети он опубликовал другой пост, в который добавил фото штурмовой винтовки и магазинов с патронами.
Ему предъявили два обвинения в угрозах в адрес президента. По каждой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В России введут ID-карты для мигрантов
В России появятся ID-карты, которые будут удостоверять личность мигрантов в России, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Такие карты введут на базе информресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина».
В этом профиле будут содержаться сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее, а также пребывающих на территории РФ. Заработать новая система должна в 2026 году.
Президент России Владимир Путин поручил создать ресурс МВД РФ в целях формирования актуальной информации о миграционной ситуации в стране, а также регулирования миграционных процессов в России.
Умер экс-министр транспорта Роман Старовойт
Тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта нашли в Одинцовском городском округе рядом с личным автомобилем 7 июля. Рядом обнаружили наградной пистолет.
За несколько часов до этого его отправили в отставку президентским указом. Как уточнили в Кремле, решение было принято не по утрате доверия. Временно исполняющим обязанности министра транспорта РФ назначили бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
До мая 2024 года Роман Старовойт возглавлял Курскую область, его преемником стал первый заместитель Алексей Смирнов. В декабре 2024-го Смирнов ушел в отставку, а затем правоохранительные органы стали сообщать о коррупции в регионе. О жизни бывшего министра можно почитать по ссылке.
Чуть позднее появилась информация о том, что не стало еще одного чиновника из Минтранса — Алексея Корнейчука. По информации РБК, смерть замначальника отдела управления имуществом Росжелдора наступила прямо во время совещания в здании Минтранса на Старой Басманной. Предварительная причина смерти — остановка сердца.
Церемония прощания со Старовойтом прошла в морге Центральной клинической больницы управделами президента в Крылатском. Похороны прошли на Смоленском кладбище 11 июля.
Проводить его приехали родители, брат, бывшая жена, дочери, молодая спутница и коллеги. А одним из последних на похоронах появился губернатор Петербурга Александр Беглов. О чем говорили близкие, провожая Старовойта в последний путь, рассказывает «Фонтанка».
На карте может появиться новое государство
Соглашение о создании государства Новая Каледония заключили в Буживале, пригороде Парижа. Об этом пишет Politico со ссылкой на участников переговоров.
Документ предусматривает создание нового государства, частично зависимого от Франции. Предполагается, что жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и в связи с этим смогут быть обладателями двух паспортов. Кроме того, новому государству могут передать полномочия по ведению собственной международной политики, сообщает газета Les Nouvelles Calédoniennes.
Однако прежде чем документ вступит в силу, его должен одобрить французский парламент. Затем соответствующий референдум должен пройти в Новой Каледонии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в X заключение «исторического» соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории. Переговоры с участием избранных представителей Новой Каледонии, по его словам, длились десять дней.
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