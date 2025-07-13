В России произошла череда странных смертей, а в мире появится новое государство: итоги недели

Франция отпустила Новую Каледонию в свободное плавание Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ежедневно в России и мире происходит множество событий. Знать обо всех просто невозможно. Для удобства читателей каждое воскресенье мы собираем в одном материале главное, что произошло за неделю.

В Госдуме хотят ввести новый налог для россиян

В России хотят ввести налог на «достойную старость». С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Он рассуждал на тему, кто должен помогать человеку в старости, который жил для себя и не завел детей.

«Почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — возмутился депутат в беседе с «Царьградом».

Налог на бездетность существовал во времена СССР как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели с ноября 1941 года. Такое налоговое отчисление платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять государству 6% от зарплаты.

Гурулев отметил, что в России нужно провести целый комплекс мер, направленных на повышение рождаемости. Для этого требуются грамотные решения со стороны чиновников и наличие хотя бы базовых медицинских условий для женщин, которые собираются рожать.

Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с резким ростом тарифов на ЖКУ

В России проверят правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги. Такое поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ и жалобы граждан. В первую очередь внимание будут обращать на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков. По выявленным нарушениям прокуроры примут меры для восстановления прав граждан.

Люди погибли при обрушении моста в Индии

В индийском штате Гуджарат обрушился автомобильный мост. По меньшей мере погибли девять человек.

Министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави, выступая перед СМИ, сообщил, что шесть человек спасли, пишет Hindustantimes.

Машины упали в воду с большой высоты Источник: Zoo_beer / X

«Девять тел были обнаружены, а шесть человек были спасены. Глава правительства направил на место происшествия утром высокопоставленную комиссию и запросил отчет в кратчайшие сроки. Учитывая серьезность ситуации, глава правительства поручил группе отправиться туда и принять конкретные меры», — заявил министр.

Очевидцы рассказали, что за несколько мгновений до происшествия раздался громкий треск. Автомобили падали прямо в реку. Местные жители помогали доставать пострадавших из воды.

Директор МХАТа связан с делом о растрате

Силовики пришли с обысками по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТа к Кехману 9 июля. Контракт на ремонт заключили в конце 2023 года, работы начались в 2024-м.

Изначально за ремонт хотели заплатить 927 миллионов рублей, но в итоге цена выросла до 938 миллионов. Подрядчик должен был обновить почти весь театр: санузлы, фойе, зрительный зал, гримерки и даже вентиляцию.

Также стало известно, что Владимир Кехман задолжал по кредитам более 17,8 миллиарда рублей.

В банке исполнительных производств в отношении Кехмана открыто восемь дел. Шесть из них касаются долгов по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — задолженности по исполнительному делу.

Владимир Кехман возглавил МХАТ в 2021 году, сменив Татьяну Доронину. Кроме того, он является руководителем Михайловского театра в Петербурге и принимает участие в его постановках. Прежде он уже становился фигурантом дела о мошенничестве.

Аэропорт Геленджика открылся

Геленджикский аэропорт вновь начал работать 10 июля после снятия ранее действовавших ограничений на осуществление полетов. Первый регулярный рейс запланирован на 18 июля. Билеты уже есть в продаже.

Аэропорт был закрыт с 2022 года. Как напомнили в Минтрансе, он находится в числе 11 авиагаваней юга России, которые с 2022 года не принимали воздушные суда из соображений безопасности.

Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.

Тем не менее в сезон авиабилеты могут оказаться дорогими. Как сэкономить на перелетах, рассказали в отдельном материале.

Путин подписал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат при переезде

За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать на 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новым правилам, несообщение в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее штраф составлял от 1000 до 5000 рублей. В пояснительной записке авторы проекта указывали, что этот размер незначителен и не способствует законопослушному поведению.

Трампа хотели убить

Житель Сан-Антонио Роберт Эрреру написал в соцсети Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) о намерении расправиться с президентом США Дональдом Трампом. Мужчину задержали в этот же день.

Эрреру написал в своем посте фразу «Я не промахнусь» и прикрепил фото Трампа, сделанное в день июльского покушения. Следом на своей странице в соцсети он опубликовал другой пост, в который добавил фото штурмовой винтовки и магазинов с патронами.

Ему предъявили два обвинения в угрозах в адрес президента. По каждой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В России введут ID-карты для мигрантов

В России появятся ID-карты, которые будут удостоверять личность мигрантов в России, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Такие карты введут на базе информресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина».

В этом профиле будут содержаться сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее, а также пребывающих на территории РФ. Заработать новая система должна в 2026 году.

Президент России Владимир Путин поручил создать ресурс МВД РФ в целях формирования актуальной информации о миграционной ситуации в стране, а также регулирования миграционных процессов в России.

Умер экс-министр транспорта Роман Старовойт

Тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта нашли в Одинцовском городском округе рядом с личным автомобилем 7 июля. Рядом обнаружили наградной пистолет.

За несколько часов до этого его отправили в отставку президентским указом. Как уточнили в Кремле, решение было принято не по утрате доверия. Временно исполняющим обязанности министра транспорта РФ назначили бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Что случилось со Старовойтом Источник: Городские медиа

До мая 2024 года Роман Старовойт возглавлял Курскую область, его преемником стал первый заместитель Алексей Смирнов. В декабре 2024-го Смирнов ушел в отставку, а затем правоохранительные органы стали сообщать о коррупции в регионе. О жизни бывшего министра можно почитать по ссылке.

Чуть позднее появилась информация о том, что не стало еще одного чиновника из Минтранса — Алексея Корнейчука. По информации РБК, смерть замначальника отдела управления имуществом Росжелдора наступила прямо во время совещания в здании Минтранса на Старой Басманной. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

У больницы собрались коллеги умершего чиновника Источник: Иван Богданов / MSK1.RU

Церемония прощания со Старовойтом прошла в морге Центральной клинической больницы управделами президента в Крылатском. Похороны прошли на Смоленском кладбище 11 июля.

На кладбище собралось множество людей Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Проводить его приехали родители, брат, бывшая жена, дочери, молодая спутница и коллеги. А одним из последних на похоронах появился губернатор Петербурга Александр Беглов. О чем говорили близкие, провожая Старовойта в последний путь, рассказывает «Фонтанка».

На карте может появиться новое государство

Соглашение о создании государства Новая Каледония заключили в Буживале, пригороде Парижа. Об этом пишет Politico со ссылкой на участников переговоров.

Документ предусматривает создание нового государства, частично зависимого от Франции. Предполагается, что жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и в связи с этим смогут быть обладателями двух паспортов. Кроме того, новому государству могут передать полномочия по ведению собственной международной политики, сообщает газета Les Nouvelles Calédoniennes.

Однако прежде чем документ вступит в силу, его должен одобрить французский парламент. Затем соответствующий референдум должен пройти в Новой Каледонии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в X заключение «исторического» соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории. Переговоры с участием избранных представителей Новой Каледонии, по его словам, длились десять дней.

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