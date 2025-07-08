Стихия оставила без крыш дома в поселке Ярославской области

Из-за сильного ветра дома в поселке Красный Бор остались без части крыш Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В поселке Красный Бор Ярославского района Ярославской области во время сильной грозы с ветром и ливнем 8 июля сорвало часть крыш с домов. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

«В рамках надзорных мероприятий прокурор Ярославского района Алексей Корнилов выехал в поселок Красный Бор для проверки соблюдения прав граждан, крыши многоквартирных домов которых пострадали от сильных порывов ветра. Совместно со специалистами определены мероприятия по восстановлению покрытия и порядок проведения ремонтных работ», — проинформировали в прокуратуре.

Видео последствий непогоды Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Более того, прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поручил прокурорам районов взять на личный контроль ход аварийно- восстановительных работ по ликвидации последствий непогоды.

«В ходе проверок будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций, а также своевременности и полноте мер, принимаемых для устранения их последствий», — отметили в прокуратуре.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион попал 8 июля в сильный грозовой фронт. Порывы ветра привели к обрывам линий электропередачи и обрушению деревьев. Только в Ярославле в результате непогоды, по данным мэрии, произошло падение около сотни деревьев, повреждены более 10 автомобилей.