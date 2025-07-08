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Происшествия Стихия оставила без крыш дома в поселке Ярославской области

Стихия оставила без крыш дома в поселке Ярославской области

Фото и видео с места происшествия

590
3 комментария
Из-за сильного ветра дома в поселке Красный Бор остались без части крыш | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramИз-за сильного ветра дома в поселке Красный Бор остались без части крыш | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Из-за сильного ветра дома в поселке Красный Бор остались без части крыш

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В поселке Красный Бор Ярославского района Ярославской области во время сильной грозы с ветром и ливнем 8 июля сорвало часть крыш с домов. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

«В рамках надзорных мероприятий прокурор Ярославского района Алексей Корнилов выехал в поселок Красный Бор для проверки соблюдения прав граждан, крыши многоквартирных домов которых пострадали от сильных порывов ветра. Совместно со специалистами определены мероприятия по восстановлению покрытия и порядок проведения ремонтных работ», — проинформировали в прокуратуре.

Видео последствий непогоды

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Более того, прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поручил прокурорам районов взять на личный контроль ход аварийно- восстановительных работ по ликвидации последствий непогоды.

«В ходе проверок будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций, а также своевременности и полноте мер, принимаемых для устранения их последствий», — отметили в прокуратуре.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион попал 8 июля в сильный грозовой фронт. Порывы ветра привели к обрывам линий электропередачи и обрушению деревьев. Только в Ярославле в результате непогоды, по данным мэрии, произошло падение около сотни деревьев, повреждены более 10 автомобилей.

Не обошлось без пострадавших. На 12-летнего ребенка в Ярославле упали дерево и столб. Мальчика госпитализировали.

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Комментарии
3
Гость
17 минут
Какая дорога, такая и крыша. Почему кстати машины на газоне запаркованы?
Гость
6 минут
надо отнестись с пониманием сплотиться вокруг ТВ и ждать
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