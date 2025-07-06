В Саратовской области пьяный водитель влетел в толпу и насмерть сбил 15-летнюю девочку. Он пытался скрыться

Водитель этой машины оказался пьян Источник: прокуратура Саратовской области

Вечером 6 июля в поселке Новое Осокорье в Саратовской области водитель ВАЗ-2112 вылетел на пешеходную зону и насмерть сбил девушку. О случившемся сообщают 164.RU.

За рулем «двенадцатой» был 30-летний мужчина. Судя по кадрам с места аварии, водителя занесло на дороге, и он въехал в пешеходов, стоявших на светофоре. После случившегося он попытался скрыться, однако водителя задержали. На мужчину завели уголовное дело.

Опубликовано видео с моментом ДТП Источник: СК по Саратовской области

Под колеса попали три человека, 15-летняя девушка погибла, двоих пострадавших, подростка и женщину, госпитализировали.

Авария собрала десятки зевак Источник: ГИБДД по Саратовской области

Каким образом машина попала сюда, по фото не понятно Источник: прокуратура Саратовской области

В пресс-службе регионального СК заявили, что в отношении 30-летнего водителя возбуждено дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершённом лицом в состоянии опьянения с оставлением места происшествия. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Проверьте в тесте, сможете ли вы правильно оказать помощь людям, пострадавшим в ДТП .