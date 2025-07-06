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Происшествия В Саратовской области пьяный водитель влетел в толпу и насмерть сбил 15-летнюю девочку. Он пытался скрыться

В Саратовской области пьяный водитель влетел в толпу и насмерть сбил 15-летнюю девочку. Он пытался скрыться

Опубликовано видео с места аварии

77
1 комментарий
Водитель этой машины оказался пьян | Источник: прокуратура Саратовской областиВодитель этой машины оказался пьян | Источник: прокуратура Саратовской области

Водитель этой машины оказался пьян

Источник:

прокуратура Саратовской области

Вечером 6 июля в поселке Новое Осокорье в Саратовской области водитель ВАЗ-2112 вылетел на пешеходную зону и насмерть сбил девушку. О случившемся сообщают 164.RU.

За рулем «двенадцатой» был 30-летний мужчина. Судя по кадрам с места аварии, водителя занесло на дороге, и он въехал в пешеходов, стоявших на светофоре. После случившегося он попытался скрыться, однако водителя задержали. На мужчину завели уголовное дело.

Опубликовано видео с моментом ДТП

Источник:

СК по Саратовской области

Под колеса попали три человека, 15-летняя девушка погибла, двоих пострадавших, подростка и женщину, госпитализировали.

Авария собрала десятки зевак

Источник:

ГИБДД по Саратовской области

Каким образом машина попала сюда, по фото не понятно | Источник: прокуратура Саратовской областиКаким образом машина попала сюда, по фото не понятно | Источник: прокуратура Саратовской области

Каким образом машина попала сюда, по фото не понятно

Источник:

прокуратура Саратовской области

В пресс-службе регионального СК заявили, что в отношении 30-летнего водителя возбуждено дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершённом лицом в состоянии опьянения с оставлением места происшествия. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Прочитайте несколько полезных инструкций от E1.RU. В них мы рассказываем, как помочь пострадавшему в ДТП и не навредить при этом еще больше, как реанимировать человека и как достать пассажира или водителя из разбитой машины.

Проверьте в тесте, сможете ли вы правильно оказать помощь людям, пострадавшим в ДТП.

Всё самое интересное вы можете прочитать в нашем телеграм-канале 164.RU. Сообщить новость, поделиться проблемой можно, написав нам в телеграм-чат.

ПО ТЕМЕ
Семен Коротов-МайбахСемен Коротов-Майбах
Семен Коротов-Майбах
корреспондент 164.RU
Энгельс Смертельное ДТП ГИБДД по Саратовской области Прокуратура Саратовской области СУ СК по Саратовской области
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Комментарии
1
Гость
6 минут
И восемьдесят лет назад были точно такие же трагедии. Поменялись только марки машин.
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