«Намотал не один десяток километров»: в Ярославской области нашли пропавшего грибника

В Ярославской области нашли пропавшего грибника Источник: предоставлено Мариной Пушкаревой, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области хеппи-эндом закончилась история с пропавшим грибником.

2 июля 73-летний Юрий Кармаков из поселка Борисоглебского отправился в лес за грибами. Из дома вышел еще днем, около половины третьего. Думал, что скоро вернется. Но заплутал. Сначала пытался найти дорогу домой самостоятельно — не смог. Около 17:30 сумел дозвониться до дочери Марины, которая живет в Ярославле и сообщил, что попал в беду.

«Я сразу позвонила по номеру 112, меня соединили с полицией. Начались поиски. Нервы уже сдавали. На улице дождь, холодно, стало быстро темнеть. Связи с папой практически не было, да и батарея на его телефоне очень быстро садилась», — рассказала порталу 76.RU дочь Юрия Петровича Марина Пушкарева.

«Шел по лесу очень долго»

К поискам подключились полицейские, бывшая коллега и хорошая знакомая Марины Пушкаревой Лариса Коновалова с мужем. Сама Лариса несколько лет назад пережила потерю близкого родственника в лесу и уже знала, как себя вести в такой ситуации. Также вспомнили, что среди знакомых есть лесник Михаил Гусев. Позвонили и ему. Оказалось, он очень хорошо знает места, где пропал Юрий Петрович. Он тоже примчался на помощь. Сама Марина с мужем выехали из Ярославля в Борисоглебский. На месте уже находились два ее брата. Все, кто был, начали прочесывать лес.

«Отец рассказал, шёл по лесу очень долго, прошел болотистые места, намотал не один десяток километров. Вышел в лесу к газовой трубе, на которой были написаны цифры „45“ и к старой деревянной линии электропередачи со снятыми проводами. Это и стало ориентиром для поиска. Когда появлялась связь, то папа общался с полицией и мной. Какое-то время сидел у этой газовой трубы, ждал. Потом вышел к кукурузному полю, шел вдоль него. Сказал, было очень тяжело идти, ноги утопали в глине, болели, сил уже не было. И в этот момент его нашел на своем квадроцикле Михаил Гусев», — рассказала Марина.

Юрия Петровича обнаружили уже в десятом часу вечера. Он почти не разговаривал, потому что очень замерз, промок и находился в стрессовом состоянии.

На фото справа Юрий Кармаков, а справа — его спаситель, начальник Борисоглебского лесничества Михаил Гусев Источник: предоставлено Мариной Пушкаревой

«Мой папа по натуре активный, но физические возможности человека его возраста и с его болячками в таких погодных условиях не безграничны. Когда отца нашли, я первый раз увидела его таким бледным, беззащитным. Он мне показался очень маленьким», — поделилась Марина.

«Не колебалась ни минуты»

Дочь очень благодарна всем, кто участвовал в поисках ее отца.

«Благодаря слаженной работе всех служб и помощи неравнодушным жителей мой папа был найден живым. Вся наша семья благодарит тех людей, кто участвовал в этой спасательной операции. Низкий вам земной поклон, здоровья и благополучия! Все, кто участвовал в поиске моего папы заслуживают самых высоких благодарностей и поощрений. Это люди с большой буквы!» — подчеркнула Марина.

Она рассказала, что даже и не знает всех, кто был задействован в поисках, но всем говорит «спасибо».

«Уже после случившегося мне прислала сообщение жена работника газораспределительной станции в Переславле. Он в тот день дежурил и сообщил полиции координаты газовой трубы, к которой вышел папа. Вот и ещё неизвестный помощник!», — добавила Марина.

Кстати, о благородном поступке Ларисы Коноваловой уже сообщили на сайте УФССП по Ярославской области. Сама Лариса уже много лет работает судебным приставом.

«Несмотря на непогоду и уже поздний час, она без раздумий собралась и отправилась на поиски потерявшегося пенсионера. Она не колебалась ни минуты, ведь несколько лет назад Лариса сама оказалась в подобной ситуации. Ее отец также ушел в лес и заблудился. К несчастью, история поисков ее отца имела трагический исход. Приняв новость о заблудившемся пожилом мужчине близко к сердцу, она с супругом присоединилась к его поиску. Вместе с сотрудниками полиции, лесничим и родственниками потерявшегося они прочесывали лес и перелески, несмотря на дождь и надвигающуюся темноту», — рассказали в УФССП.

Лариса Коновалова принимала участие в поисках пропавшего мужчины Источник: УФССП по Ярославской области

Сейчас, по словам дочери, с Юрием Петровичем всё в порядке. К частью, он не заболел после пережитого.