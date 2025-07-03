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Происшествия Пассажирский паром затонул на Бали — десятки человек пропали без вести. Кадры поисков

Пассажирский паром затонул на Бали — десятки человек пропали без вести. Кадры поисков

Несколько человек погибли

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Люди находятся без сознания в воде | Источник: BASARNAS via APЛюди находятся без сознания в воде | Источник: BASARNAS via AP

Люди находятся без сознания в воде

Источник:

BASARNAS via AP

Паром с 65 пассажирами на борту затонул рядом с туристическим островом Бали в Индонезии, сообщает агентство France Press. Несколько десятков человек пропали без вести.

Инцидент произошел в среду вечером. На борту находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства. Как пишет Associated Press, судно пошло ко дну примерно через полчаса после выхода из порта. По планам паром должен был пройти 50 километров.

По данным индонезийской полиции, 20 человек удалось спасти, они были без сознания после нескольких часов в воде. Еще два человека погибли. Спасатели продолжают поиски еще 43 человек. Были ли на судне россияне — пока неизвестно.

Источник:

«Извести» / Telegram

Отмечается, что поиск пропавших осложняются ночной темнотой и волнами до 2 метров в высоту.

Источник:

Daily Mail

Как сообщает Daily Mail, на судне произошла критическая утечка в машинном отделении, что привело к полному отключению электроэнергии и последующему опрокидыванию.

Ранее мы рассказывали, что во Владивостоке сгорело рыболовное судно. 24 человека удалось спасти, но один погиб.

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