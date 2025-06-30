Мошенники окажутся под цифровым колпаком: в России создадут базу с биометрией аферистов. Новости 30 июня

В России создали систему распознавания драк, оружия и пожаров Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 июня.

В Нижнем Новгороде легковушка влетела в остановку

Две машины столкнулись на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Один из автомобилей отбросило в сторону остановки, где люди ожидали транспорт. ДТП случилось накануне поздно вечером.

По информации МВД, сотрудникам Госавтоинспекции удалось выяснить, что автомобиль марки «ЗАЗ», поворачивая налево на перекрестке, по касательной столкнулся с «Хондой». Из-за сильного удара японская легковушка буквально впечаталась в столб на остановке «Улица Саврасова». Пока автомобиль летел, он задел пешеходов.

Делом будет заниматься прокуратура Источник: «Нижний Новгород с огоньком» / Telegram

В региональном Минздраве сообщили, что в результате ДТП погибло два человека. Еще трое, включая ребенка, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Наши коллеги из NN.RU сообщили, что на месте происшествия работали сотрудники ГАИ и МЧС, а прокуратура начала проверку обстоятельств аварии. Полиция опубликовала видео момента столкновения.

Страшные кадры попали на видео Источник: Полиция Нижегородской области / Telegram

В России еще один экзамен по ЕГЭ дошел до суда

Мировой суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело в отношении еще одного участника ЕГЭ 2025 года. Об этом стало известно из карточки на сайте суда.

Нашим коллегам из «Фонтанки» в объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали, что выпускник сдавал ЕГЭ по иностранному языку, но в ходе экзамена у молодого человека выпала шпаргалка.

Протокол по 4 части статьи 19.30 КоАП РФ зарегистрировал мировой суд в Петроградском районе. В статье говорится о нарушении закона, связанного с итоговыми экзаменами. Суть нарушения — преднамеренное изменение результатов государственных экзаменов или нарушение правил их проведения.

В США снайпер поджег лес и расстрелял спасателей

Накануне в американском штате Айдахо загорелся лес. Спасатели прибыли на место около 13:30, но через полчаса полиция получила сообщение о выстрелах.

Двое спасателей получили огнестрельные ранения, они не выжили. Третий сильно пострадал, мужчина тяжело ранен. Его госпитализировали в больницу и уже провели операцию.

По информации местных СМИ, спасатели попали в засаду — нападавший мужчина сначала поджег лес, а затем расстрелял прибывших на место пожарных. Перестрелка с подозреваемым продолжалась несколько часов. Когда стрельба стихла, тело преступника нашли в лесу. Рядом с трупом криминалисты обнаружили и винтовку.

Сотрудники спецназа обнаружили тело мужчины Источник: Baza / Telegram

За это время лесной пожар разгорелся еще сильнее. Жителей округа просят быть наготове — из-за упущенного времени огонь пока не удалось потушить.

База биометрии мошенников и «умный охранник»

В России предложили создать специализированный реестр биометрической информации о мошенниках. Такое поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал Минцифры, МВД, Роскомнадзору и ЦБ.

«Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников», — говорится в поручении Мишустина.

Кроме того, в России уже создали систему распознавания драк, оружия и пожаров. «Умного охранника» на основе искусственного интеллекта разработала дочерняя компания МТС VisionLabs. Нейросеть способна выявлять активность в местах большого скопления людей. Эту систему уже тестируют в концертном зале МТС Live Hall.

ИИ анализирует видеопоток в реальном времени. Если нейросеть обнаружит потенциально опасную ситуацию, то отправит сигнал службе безопасности объекта. Также система умеет считать число людей и фиксировать их нахождение в запретных зонах.

«В ближайшее время разработчики планируют добавить функции поиска оставленных предметов, лежащих людей и признаков паники в толпе», — рассказал в интервью РБК гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.

Во время тестирования точность отработки детектора драк составила почти 89%, а оружие определялось верно в 84% случаев.

Взрыв на химзаводе в Индии

В результате взрыва и последующего пожара на химическом предприятии Sigachi Chemical Industry в индийском штате Телангана погибли десять рабочих, еще около двадцати получили ранения. Инцидент произошел утром 30 июня, сообщает Hindustan Times.

По информации от представителей пожарной службы, в ликвидации последствий участвовали одиннадцать расчетов. По предварительным данным, около пятнадцати-двадцати человек получили травмы.