В центре Ярославля загорелся троллейбус. Видео

Троллейбус загорелся на остановке Источник: читатель 76.RU

В центре Ярославля загорелся троллейбус. Всё случилось на остановке «Площадь Волкова» у театра утром 30 июня.

Судя по кадрам с места происшествия, густой черный дым охватил территорию Волковской площади. На месте работают спасатели МЧС и сотрудники Росгвардии.

Очевидцы сняли на видео пожар на площади Волкова в Ярославле Источник: читатель 76.RU

По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Ушинского затруднено движения транспорта. Вся дорога вдоль Первомайского бульвара отмечена на карте бордовым.

Из-за происшествия с троллейбусом образовалась пробка Источник: «Яндекс Карты»

Как сообщили 76.RU в ярославском управлении МЧС, вызов о происшествии поступил в 11:10. На место выехали две единицы техники и девять человек личного состава.

«Пострадавших нет. На данный момент ликвидировано открытое горение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.