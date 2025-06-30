В центре Ярославля загорелся троллейбус. Видео

В центре Ярославля загорелся троллейбус. Всё случилось на остановке «Площадь Волкова» у театра утром 30 июня.
Судя по кадрам с места происшествия, густой черный дым охватил территорию Волковской площади. На месте работают спасатели МЧС и сотрудники Росгвардии.
По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Ушинского затруднено движения транспорта. Вся дорога вдоль Первомайского бульвара отмечена на карте бордовым.
Как сообщили 76.RU в ярославском управлении МЧС, вызов о происшествии поступил в 11:10. На место выехали две единицы техники и девять человек личного состава.
«Пострадавших нет. На данный момент ликвидировано открытое горение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Кстати, утром 30 июня ярославцы пожаловались на многокилометровые пробки. Движение было сильно затруднено на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе. Также заторы сковали центральные улицы, в том числе Первомайскую, Советскую, Республиканскую, Богоявленскую площадь и частично Октябрьскую. В чём причина утренних пробок в городе — рассказали в материале.