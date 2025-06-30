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В центре Ярославля загорелся троллейбус. Видео

Первые подробности от МЧС

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4 комментария
Троллейбус загорелся на остановке | Источник: читатель 76.RUТроллейбус загорелся на остановке | Источник: читатель 76.RU

Троллейбус загорелся на остановке

Источник:

читатель 76.RU

В центре Ярославля загорелся троллейбус. Всё случилось на остановке «Площадь Волкова» у театра утром 30 июня.

Судя по кадрам с места происшествия, густой черный дым охватил территорию Волковской площади. На месте работают спасатели МЧС и сотрудники Росгвардии.

Очевидцы сняли на видео пожар на площади Волкова в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Ушинского затруднено движения транспорта. Вся дорога вдоль Первомайского бульвара отмечена на карте бордовым.

Из-за происшествия с троллейбусом образовалась пробка | Источник: «Яндекс Карты»Из-за происшествия с троллейбусом образовалась пробка | Источник: «Яндекс Карты»

Из-за происшествия с троллейбусом образовалась пробка

Источник:

«Яндекс Карты»

Как сообщили 76.RU в ярославском управлении МЧС, вызов о происшествии поступил в 11:10. На место выехали две единицы техники и девять человек личного состава.

«Пострадавших нет. На данный момент ликвидировано открытое горение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Кстати, утром 30 июня ярославцы пожаловались на многокилометровые пробки. Движение было сильно затруднено на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе. Также заторы сковали центральные улицы, в том числе Первомайскую, Советскую, Республиканскую, Богоявленскую площадь и частично Октябрьскую. В чём причина утренних пробок в городе — рассказали в материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Троллейбус Общественный транспорт
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Комментарии
4
Гость
14 минут
в нищей Костроме просто убрали все троллейбусу и всё Денег нет ни на что но налоги платите
Гость
1 час
Может для студентов, наконец найдут нормальный транспорт а не страшные 5, или как обычно по ляжкам будем хлопать, постфактум.
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