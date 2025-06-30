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Дороги и транспорт «Встали и не двигались»: центр Ярославля сковали пробки. Причина

«Встали и не двигались»: центр Ярославля сковали пробки. Причина

Жители города пожаловались, что они опоздали на работу

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3 комментария
Утром понедельника Ярославль встал в пробки | Источник: читательница 76.RUУтром понедельника Ярославль встал в пробки | Источник: читательница 76.RU

Утром понедельника Ярославль встал в пробки

Источник:

читательница 76.RU

Утром 30 июня центральные улицы в Ярославле сковали пробки. Жители города пожаловались, что из-за заторов они опоздали на работу.

«Выехала из дома в то же время, что и обычно, но еще на пересечении Суздальского шоссе и Московского проспекта поняла, что дорога будет долгой. Когда подъехали к Первомайской улице, встали и не двигались минут пять. Как оказалось потом, одна из причин — небольшое ДТП с двумя машинами у Волковского театра», — рассказала читательница 76.RU.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 30 июня движение было сильно затруднено на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе. Также заторы сковали центральные улицы, в том числе Первомайскую, Советскую, Республиканскую, Богоявленскую площадь и, частично, Октябрьскую.

Агрегатор оценил заторы в городе на пять баллов | Источник: Яндекс.КартыАгрегатор оценил заторы в городе на пять баллов | Источник: Яндекс.Карты

Агрегатор оценил заторы в городе на пять баллов

Источник:

Яндекс.Карты

Автомобилисты сообщали о нескольких ДТП в городе, одно из которых произошло на площади Волкова. Еще одна авария случилась на Юбилейном мосту. Также ярославцы рассказали, что ДТП произошло в районе улицы Полушкина Роща.

Ранее стало известно, что в Ярославле будут ремонтировать проблемную улицу, на которой часто собираются пробки. Власти обозначили сроки.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пробки Заторы ДТП
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Комментарии
3
Гость
1 час
ГАИ не для регулирования движения и помощи а для сопровождения кортежей и взимания штрафов
Гость
1 час
Во сколько это было? В 8:30 без проблем проехал
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