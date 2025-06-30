«Встали и не двигались»: центр Ярославля сковали пробки. Причина

Утром понедельника Ярославль встал в пробки Источник: читательница 76.RU

Утром 30 июня центральные улицы в Ярославле сковали пробки. Жители города пожаловались, что из-за заторов они опоздали на работу.

«Выехала из дома в то же время, что и обычно, но еще на пересечении Суздальского шоссе и Московского проспекта поняла, что дорога будет долгой. Когда подъехали к Первомайской улице, встали и не двигались минут пять. Как оказалось потом, одна из причин — небольшое ДТП с двумя машинами у Волковского театра», — рассказала читательница 76.RU.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 30 июня движение было сильно затруднено на проспекте Фрунзе и Суздальском шоссе. Также заторы сковали центральные улицы, в том числе Первомайскую, Советскую, Республиканскую, Богоявленскую площадь и, частично, Октябрьскую.

Агрегатор оценил заторы в городе на пять баллов Источник: Яндекс.Карты

Автомобилисты сообщали о нескольких ДТП в городе, одно из которых произошло на площади Волкова. Еще одна авария случилась на Юбилейном мосту. Также ярославцы рассказали, что ДТП произошло в районе улицы Полушкина Роща.