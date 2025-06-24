Угнал машину отца: в Ярославле вынесли приговор после смертельного ДТП

В Ярославле вынесли приговор по смертельному ДТП Источник: Прокуратура Ярославской области











В Ярославле в прокуратуре Красноперекопского района огласили приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. 3 января 2025 годы 26-летний житель Владимирской области врезался в Nissan Almera, который в последующем столкнулся с автомобилем Opel. При этом он не имел прав.

«В результате ДТП 28-летнему водителю автомобиля Nissan Almera причинены травмы, повлекшие его смерть», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В результате аварии погиб человек Источник: Прокуратура Ярославской области











Напомним, авария произошла в ночное время. 26-летний нарушитель угнал автомобиль Nissan Note, принадлежащий его отцу.

«Двигаясь по Юго-западной окружной дороге, со стороны Московского проспекта в направлении промзоны улицы Декабристов со скоростью более 100 км/ч, выехал на запрещающий сигнал светофора», — рассказали подробности ДТП в Прокуратуре Ярославской области.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

«Виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — добавили в Прокуратуре Ярославской области.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции.