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Происшествия Угнал машину отца: в Ярославле вынесли приговор после смертельного ДТП

Угнал машину отца: в Ярославле вынесли приговор после смертельного ДТП

Грозит лишение свободы

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2 комментария
В Ярославле вынесли приговор по смертельному ДТП | Источник: Прокуратура Ярославской области В Ярославле вынесли приговор по смертельному ДТП | Источник: Прокуратура Ярославской области

В Ярославле вынесли приговор по смертельному ДТП

Источник:

Прокуратура Ярославской области

В Ярославле в прокуратуре Красноперекопского района огласили приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. 3 января 2025 годы 26-летний житель Владимирской области врезался в Nissan Almera, который в последующем столкнулся с автомобилем Opel. При этом он не имел прав.

«В результате ДТП 28-летнему водителю автомобиля Nissan Almera причинены травмы, повлекшие его смерть», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В результате аварии погиб человек | Источник: Прокуратура Ярославской области В результате аварии погиб человек | Источник: Прокуратура Ярославской области

В результате аварии погиб человек

Источник:

Прокуратура Ярославской области

Напомним, авария произошла в ночное время. 26-летний нарушитель угнал автомобиль Nissan Note, принадлежащий его отцу.

«Двигаясь по Юго-западной окружной дороге, со стороны Московского проспекта в направлении промзоны улицы Декабристов со скоростью более 100 км/ч, выехал на запрещающий сигнал светофора», — рассказали подробности ДТП в Прокуратуре Ярославской области.

В январе водитель без прав произвел столкновение | Источник: Прокуратура Ярославской области В январе водитель без прав произвел столкновение | Источник: Прокуратура Ярославской области
В Ярославле произошла авария | Источник: Прокуратура Ярославской области В Ярославле произошла авария | Источник: Прокуратура Ярославской области

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

«Виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — добавили в Прокуратуре Ярославской области.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции.

Ранее в Ярославле на Московском проспекте произошла тройная авария. Столкнулись автомобили «Лада», ГАЗ и грузовик.

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Комментарии
2
Гость
5 часов
Семь лет тюрьмы за смерть человека очень мало для негодяя будет.
Гость
4 часа
если бы не авария то и угона бы не было, просто дали покататься и всё Соучастие в преступлении это и срок позорно малый
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