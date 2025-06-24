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Происшествия На месте работали пожарные: в Ярославле в аварии пострадал человек. Видео

На месте работали пожарные: в Ярославле в аварии пострадал человек. Видео

Рассказываем подробности

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2 комментария
В Ярославле произошло ДТП | Источник: «Свободный Ярославль» / Vk.com, «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле произошло ДТП | Источник: «Свободный Ярославль» / Vk.com, «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле произошло ДТП

Источник:

«Свободный Ярославль» / Vk.com, «Жесть Ярославль» / Telegram

Во вторник, 24 июня, около четырех часов дня в Ярославле на Московском проспекте произошла авария. Столкнулись автомобили «Лада», ГАЗ и грузовик.

«Водитель автомобиля „Лада“ доставлен в медицинское учреждение», — сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Последствия аварии попали на камеру очевидца. Судя по кадрам, другие автовладельцы объезжали стороной место происшествия. Позади стояла пожарная машина. На записи отчетливо видно, как пострадала боковая часть легкового автомобиля.

На Московском проспекте произошла авария

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

На месте образовалась пробка. Судя по фотографиям свидетелей происшествия, машины стояли плотными рядами.

На Московском проспекте выстроилась пробка | Источник: «Свободный Ярославль» / Vk.comНа Московском проспекте выстроилась пробка | Источник: «Свободный Ярославль» / Vk.com

На Московском проспекте выстроилась пробка

Источник:

«Свободный Ярославль» / Vk.com

«Вместо 10 минут проехал за 1 час 20 минут», — сообщил в телеграм-канале «Жесть Ярославль» подписчик.

В Ярославле произошла авария | Источник: «Свободный Ярославль» / Vk.comВ Ярославле произошла авария | Источник: «Свободный Ярославль» / Vk.com

В Ярославле произошла авария

Источник:

«Свободный Ярославль» / Vk.com

Ранее в Ярославской области многодетную мать признали виновной в смертельном ДТП. Авария произошла 25 февраля 2024 года на дороге Углич — Некоуз — Брейтово в Мышкинском районе.

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Комментарии
2
Гость
7 часов
Писать больше не о чем ?
Гость
6 часов
Да потому что не надо в плотном трафике всех обмануть и петлять из ряда в ряд
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