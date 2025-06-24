На месте работали пожарные: в Ярославле в аварии пострадал человек. Видео

Во вторник, 24 июня, около четырех часов дня в Ярославле на Московском проспекте произошла авария. Столкнулись автомобили «Лада», ГАЗ и грузовик.
«Водитель автомобиля „Лада“ доставлен в медицинское учреждение», — сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Последствия аварии попали на камеру очевидца. Судя по кадрам, другие автовладельцы объезжали стороной место происшествия. Позади стояла пожарная машина. На записи отчетливо видно, как пострадала боковая часть легкового автомобиля.
На месте образовалась пробка. Судя по фотографиям свидетелей происшествия, машины стояли плотными рядами.
«Вместо 10 минут проехал за 1 час 20 минут», — сообщил в телеграм-канале «Жесть Ярославль» подписчик.