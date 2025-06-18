Надругались и сняли на видео. История 24-летней девушки-инвалида, которая покончила с собой после издевательств

Анастасия до смерти боялась воды и не умела плавать — ее тело нашли в реке Источник: МВД; Артем Устюжанин, Филипп Сапегин / E1.RU











В маленьком свердловском городе Карпинске 3 июня простились с 24-летней Анастасией Поляковой. Девушка пропала 27 мая, через несколько дней ее тело нашли в реке Турья. Перед исчезновением над Настей жестоко надругалась местная судимая жительница, а ее подельник снял издевательства на видео и опубликовал. Журналист E1.RU Евгений Кошек рассказывает, с чего началась эта невероятно трагическая история, объединившая весь город, и что стало с насильниками.

«Была совершенно безобидная и добрая»

«Настя была совершенно безобидная девушка. Мама у нее умерла в начале нулевых, папа от нее отказался. После этого у нее пошатнулось душевное здоровье, дали инвалидность. О ней заботилась бабушка со стороны отца: забирала пособие по инвалидности и давала по 100 рублей в день, на них она покупала себе быстро завариваемую лапшу. Ей осталась квартира от мамы, у нее не было там ни обоев, ни холодильника, ни плитки».

Она жила там, как собачка в будке. И никто не помогал. Олеся жительница Карпинска

По словам знакомых, отец Анастасии после смерти жены получил дом и хотел забрать у Насти еще и квартиру, но не смог. С дочкой он не общался, забыл ее ради другой семьи. Родному дяде тоже было наплевать на девушку. Бабушка по материнской линии умерла.

«Она была добрая и позитивная, любила животных, помогала всегда, за пенсией мне ходила. После случившегося она всего очень боялась. Шарахалась от всех», — рассказала E1.RU одна из жительниц города.

У Насти были подруги, которые делились одеждой и едой, учили готовить и другим бытовым вещам. Но защитить ее они не смогли.

«Что ей отдадут из одежды, то и носила. Денег у нее не было. Сердобольные люди ее подкармливали, отдавали ненужные вещи, но глобально ничего не менялось», — говорят знакомые погибшей.

Заступиться за Анастасию было некому. Единственный человек, с которым у нее были отношения, незадолго до трагедии отказался от нее.

«Она была очень ранимая, совершенно безобидная и добрая. По развитию — как ребенок. Жила в своем детском мире, поэтому работать на обычной работе не могла, решать серьезные проблемы и конфликты не умела. У нее были отношения со взрослым человеком, она ему верила, а он в такой момент тоже не поддержал ее, предложил расстаться. На нее навалилось это всё. Но я не верю, что она утопилась, она всегда боялась воды».

Никому из живых родственников она не была нужна. Елена подруга Насти

Анастасия очень боялась воды и даже не загорала на пляже, когда ее звали.

Виталий и Наталья прежде уже имели проблемы с законом. Парой они не являются Источник: читатель E1.RU











Что известно о мучителях девушки

Садистами оказались 36-летняя Наталья Бродовикова и 43-летний Виталий Герасимов. Наталью в 2011 году посадили за убийство мужчины, с которым она жила.

«Помню, что за день до убийства отца он мне позвонил и сказал: „Держитесь с сестрой подальше от Наташи“. Это было днем, когда я гуляла. Мне было 12 лет. В июне 2011 года она пришла к нему в квартиру еще с двумя мужчинами на разборки. Они втроем шли туда к нему целенаправленно, „решать вопросы“. Он спал. Его много раз кололи ножом. Один удар был прямо в сердце. Порезали его и убежали. В реанимации пытались спасти, не удалось. Наталья взяла вину на себя, ей дали пять лет», — рассказала E1.RU дочь убитого.

По ее словам, Наталья так и не извинилась перед семьей убитого и не раскаялась. Жители Карпинска отзываются о ней как об агрессивной женщине, которая любит выпить, подраться и легко впадает в ярость. С ней предпочитают не связываться.

У нападавшей женщины двое детей Источник: читатель E1.RU











У Натальи есть гражданский муж и двое детей — шести и трех лет. Младший — общий с сожителем. Она работает маляром-штукатуром. Когда к ней пришла полиция, женщина написала явку с повинной, и суд ограничился домашним арестом.

После того как тело Анастасии нашли в реке, местные жители обрушились в соцсетях на Наталью. Ей желают умереть и гореть в аду:

«Будь проклята»; «Сказать, что ты конченая, ничего не сказать. Пишу это, чтобы дать как можно больше огласки этому делу, чтобы судьи понимали, что люди недовольны и ждут справедливого суда!»; «Какая же ты мразь… Гореть тебе в аду!»; «Тварь последняя»; «Сволочь!» — эти и другие проклятия карпинцы десятками оставляют под фотографиями Натальи.

Наталья получила пять лет за убийство мужчины, с которым жила Источник: читатель E1.RU

О Виталии говорят, что он якобы тоже ранее был судим, был в Чечне и на СВО, но продлевать контракт не стал. Работа у него связана с лесозаготовками.

Когда местные жители спросили, почему он не остановил Наталью, а наоборот, снимал, он заявил, что был пьян, его просто попросили включить камеру, и он будто бы даже не видел, что именно снимал. После избиения и надругательства Виталий отвез Анастасию в больницу, но потом опубликовал видео издевательств на своей странице (сейчас уже удалил. — Прим. ред.).

Виталий знал и Наталью, и Анастасию Источник: читатель E1.RU

«Я демон, я хочу крови»

В тот роковой день Анастасия пришла в гости к своей знакомой Елене, живущей в частном доме в районе садов. Та попросила принести лекарства для ее 13-летнего сына. С ней находился участник будущей расправы, Виталий. Втроем они некоторое время сидели за столом и общались. Потом Виталию позвонила пьяная Наталья и услышала на заднем фоне голос Насти. После этого ее словно прорвало.

«Она говорит: „Там эта курва! Я сейчас приеду“. Она давно ненавидела Настю, просто по-женски ревновала. Я говорю: „Наташа, сюда ехать не надо“. Но она резко телефон скинула, где-то через час небольшим залетает, и вот понеслось. Одна сидела за убийство, другой — бывший чеченец и эсвэошник, а я с маленьким ребенком одна. Полицию вызывать при них испугалась. Начинаю останавливать одного — подбегает второй. Больше всего зверствовала Наталья».

Она кричала: «Я хочу крови, хочу крови. Я демон. Ты меня знаешь — если я уничтожу, так я уничтожу». Елена свидетель нападения

По словам Елены, она пыталась закрыть девушку от Натальи, но та продолжала бить через нее. Ударила Настю в лицо. Кровь была даже на стене. Потом они вышли на веранду и продолжили избиение руками и ногами, заперев Елену в доме.

«Они подперли дверь поленом. Как они избивали ее, я не видела. Вернулись довольные. Виталий врет, что его кто-то просил — он активно участвовал и сам снимал. Возможно, голову или челюсть ей повредили, потому что она с трудом могла говорить. Я потом Настю обтерла, и мы поехали в больницу. Заявление она не писала, дело возбудили по факту обращения к врачам», — рассказала Елена.

Видео издевательств над Анастасией попало в соцсети в конце мая, спустя три недели после того, как ее избили и потом мучили на камеру (полиция начала проверку по факту ее обращения в больницу). Запись с телефона выложил и разослал знакомым сам снимавший — Виталий.

Мучители сняли видео своих издевательств и распространили его в соцсетях. После этого Анастасию нашли мертвой Источник: читатель E1.RU











«Наташ, что ты делаешь?»

На шокирующем видео Наталья сидит на Анастасии сверху, держит ее руки и угрожает ей. Девушка умоляет отпустить ее и взывает к человечности, в ответ та сняла трусы и помочилась на лицо своей жертве. При этом она смеялась, а Виталий рядом снимал всё на видео.

Мы остановили видео перед самыми жесткими кадрами Источник: читатель E1.RU

Мы не публикуем самые жесткие кадры в конце видео, чтобы не шокировать читателей, но сделали полную текстовую расшифровку диалогов и происходящего. Перед издевательствами девушку сильно избили. Пинали по ногам, били в голову.

Наталья. А если серьезно, тебе *** [крышка].

Анастасия. Наташа, да успокойся ты!

Наталья садится сверху на Анастасию и держит ее руки. Девушка пытается вырваться, но силы неравны. Женщина намного тяжелее ее и сильнее.

А. Наташ, ну серьезно, ну ты чего, не человек что ли, а?

Н. Человек.

А. Ну вот.

Н. Только ты не знаешь, какой я человек.

А. Наташ, ну серьезно, я же тебе говорю. Наташ, что ты делаешь?

Подавив сопротивление девушки, Наталья садится голой попой на лицо девушки, удерживая ее бедрами и не давая вырваться. «*** [зашибись]», — комментирует оператор.

Далее Наталья начинает мочиться на лицо девушки, комментируя и веселясь.

Н. Прими то, что тебе сейчас польется в рот, сука! Давай, сучка, на, получай! А-ха-ха, сука, на! Всё, я ее обо***ла!

А. *** человек…

На этом беды у Анастасии не закончились. По словам местных жителей, она стала получать угрозы от Натальи и Виталия. Они требовали от нее забрать заявление, угрожали убийством. Виталий распространил видео с надругательствами.

После этого против Натальи возбудили уголовное дело. Официально его не комментируют. По неофициальной информации, ей вменили развратные действия (ст. 135 УК РФ). Следователи ходатайствовали о взятии мучительницы под стражу, но суд учел наличие маленьких детей и решил оставить ее под домашним арестом.

Сама же Настя не чувствовала себя защищенной. Местные жители говорят, что она получала угрозы, от нее требовали забрать заявление. В один из дней она просто исчезла.

«Я так устала, я хочу к маме»

«Настя боялась и Виталия, и Наташу. Очень сильно. Она лично мне рассказывала об этом. Думала, что ее могут убить. Еще была одна девушка, которая угрожала приехать и поджечь ее вместе с квартирой. Перед тем как пропасть, Настя говорила жуткие вещи: „Я хочу уйти от всех, я так устала, я хочу к маме“ (умершей). В день исчезновения мы договорились встретиться с ней после моей работы, она прислала странное СМС, и потом телефон уже был недоступен», — вспоминает Елена.

Текст последнего СМС Анастасии Поляковой был такой: «Лена, береги своего мужа, ребенка и свою семью».

Другие карпинцы подтвердили, что перед исчезновением Анастасия очень нервничала, выглядела запуганной, растерянной, не пришла на медосвидетельствование. Последний раз ее видели у церкви, она словно прощалась с этим миром.

Это последнее фото живой Анастасии Поляковой Источник: читатель E1.RU











Затем похожую на нее девушку видели упавшей с моста в реку, но из воды она так и не вышла. Через несколько дней тело Анастасии нашли полицейские в акватории реки Турья, а разъяренные карпинцы пришли домой к Наталье.

Попытка самосуда

Муж Натальи рассказал, что недовольные правосудием люди пытались устроить самосуд, поэтому они вызвали полицию. Его слова подтвердили местные жители.

«Да, действительно. Приходили три девушки, которые хотели поговорить с Натальей. Ломились в квартиру. Но она не открыла им двери, а полицию вызвала. Полиция приехала, всех разогнала, защитила ее от самосуда. То есть Настю не могли защитить, когда над ней издевались, угрожали — а эту, цензурных слов нет, мы теперь защищаем», — рассказала E1.RU возмущенная местная жительница.

Также муж рассказал, что думает о своем поступке сама Наталья. По ее версии, она таким образом защищала чужого ребенка.

«Ревет по ночам»

«Наташе позвонила ее подруга и пожаловалась, что Анастасия показывает ее несовершеннолетнему ребенку грудь и дает потрогать. Наташа знает этого ребенка хорошо, относится к нему как к сыну, и она поехала туда. И вот на эмоциях, на злости это всё произошло», — рассказал E1.RU супруг Натальи.

По его словам, женщина не думала, что ролик увидят посторонние.

«Она признаёт свою вину и очень сожалеет. Она ревет по ночам и не знает, как теперь с этим жить. Наталья не знала, что у Анастасии была инвалидность. Она в первый раз ее увидела, не знала, что человек больной (другие жители опровергают его слова. — Прим. ред.)», — говорит муж Натальи.

Также он рассказал, что зарезанный Бродовиковой сожитель был плохим человеком и бил ее. Он заявил, что больше всего женщина боится сейчас не уголовного наказания, а народной мести. Каждый день ей поступают угрозы.

Бывшая зэчка рассказала, что так хотела защитить чужого ребенка Источник: читатель E1.RU

Реакция органов

Карпинский городской суд не стал сажать Наталью Бродовикову в СИЗО, а отпустил под домашний арест, потому что у нее двое малолетних детей. За развратные действия ей грозят принудительные работы или реальный срок до трех лет колонии.

После общественного резонанса эту историю взял на контроль главный следователь РФ Александр Бастрыкин, он поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел.

Снимавшего видео Виталия Герасимова тоже отправили под домашний арест. Его обвиняют в ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»). По самой тяжелой статье ему грозит до шести лет колонии.

Похоронили рядом с мамой

Анастасию Полякову похоронили 3 июня. Организацией похорон и сбором средств занималась ее подруга Екатерина. Поскольку это был рабочий день, народу пришло немного.

Церемония прошла скромно, пришли только самые близкие Источник: читатель E1.RU











«Она лежала в гробу такая спокойная, красивая, как маленький ангел. Будто уснула. Отмучилась. Люди плакали, просили прощения, что не уберегли ее. Родной отец ее пришел, но заходить внутрь не стал, остался около дверей. Бабушка тоже была. Она, как и другие, не могла сдержать слез. В церкви отпевать не стали», — рассказали E1.RU местные жители.

Так выглядела могила Анастасии Поляковой Источник: читатель E1.RU











Похоронили Анастасию Полякову на местном кладбище, рядом с ее мамой. Последнее желание девушки, которой этот мир принес одни страдания, сбылось.