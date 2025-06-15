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Происшествия Иран выдвинул условия для прекращения огня

Иран выдвинул условия для прекращения огня

Последнее слово остается за Израилем

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1 комментарий
Последствия одной из атак по Израилю | Источник: Ariel Schalit / AP Photo Последствия одной из атак по Израилю | Источник: Ariel Schalit / AP Photo

Последствия одной из атак по Израилю

Источник:

Ariel Schalit / AP Photo

Иран готов прекратить удары по Израилю, если против него прекратят агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.

«Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия», — объяснил Аракчи.

Также страна готова пойти на соглашение по ядерному оружию. При этом права Ирана не должны нарушать.

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», — подчеркнул Аракчи

Он отметил, что если цель договора — лишить Иран законных ядерных прав, то страна к такому не готова. Тегеран хотел представить Вашингтону предложения на отмененных переговорах в Омане, которые могли привести к сделке, отметил Аббас Аракчи. Однако, по его словам, Израиль не хочет никакого соглашения по ядерной сделке. 

По мнению официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахима Резаи, Ирану вовсе нужно выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия», — приводит его слова агентство Fars.

В Тегеране уверены, что атака Израиля была направлена на срыв переговоров по ядерной программе Ирана. Они сожалеют, что США поддержали это нападение. МИД Ирана не верит утверждениям Штатов о том, что они не участвовали в ударах по республике. Тегеран ожидает от Вашингтона осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

«Необходимо, чтобы США четко объявили свою позицию и искренне осудили атаку на ядерную инфраструктуру», — сказал он в эфире иранского телевидения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заверил, что Штаты не имеют отношения к ударам Израиля. Хотя американские СМИ утверждают, что за последние двое суток США несколько раз пытались втянуть в конфликт. 

Атаки Израиля, по заверению властей, были направлены на предотвращение создания Ираном ядерного оружия. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран находился в «неделях от точки невозврата» в ядерной программе, что оправдало операцию. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Израиль Иран Прекращение огня Ядерная сделка США
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Комментарии
1
Гость
15 июня, 21:33
больше всего тирании бояться собственного народа
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