Иран выдвинул условия для прекращения огня

Последствия одной из атак по Израилю Источник: Ariel Schalit / AP Photo











Иран готов прекратить удары по Израилю, если против него прекратят агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.

«Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия», — объяснил Аракчи.

Также страна готова пойти на соглашение по ядерному оружию. При этом права Ирана не должны нарушать.

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», — подчеркнул Аракчи

Он отметил, что если цель договора — лишить Иран законных ядерных прав, то страна к такому не готова. Тегеран хотел представить Вашингтону предложения на отмененных переговорах в Омане, которые могли привести к сделке, отметил Аббас Аракчи. Однако, по его словам, Израиль не хочет никакого соглашения по ядерной сделке.

По мнению официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахима Резаи, Ирану вовсе нужно выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия», — приводит его слова агентство Fars.

В Тегеране уверены, что атака Израиля была направлена на срыв переговоров по ядерной программе Ирана. Они сожалеют, что США поддержали это нападение. МИД Ирана не верит утверждениям Штатов о том, что они не участвовали в ударах по республике. Тегеран ожидает от Вашингтона осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

«Необходимо, чтобы США четко объявили свою позицию и искренне осудили атаку на ядерную инфраструктуру», — сказал он в эфире иранского телевидения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заверил, что Штаты не имеют отношения к ударам Израиля. Хотя американские СМИ утверждают, что за последние двое суток США несколько раз пытались втянуть в конфликт.