«Лежит на асфальте»: в Ярославле мотоциклист пострадал в ДТП. Видео

В Ярославле мотоциклист пострадал в ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Днем 13 июня во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП. Около 13:40 на проспекте Фрунзе в районе дома № 30 столкнулись «Рено», за рулем которого был 23-летний парень и мотоцикл. Им управлял 37-летний водитель.

После удара байкера выбросило на асфальт. Очевидцы рассказали, что он получил травмы, но был в сознании.

«Легковая авто с мотоциклом. Мотоциклист лежит на асфальте, живой, но сильно пострадал», — говорится в посте телеграм-канала «Жесть Ярославль».

Видео с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, на место выезжали медики скорой помощи.

«В результате ДТП мотоциклист доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в региональном УМВД.

В ярославском управлении Росгвардии рассказали, что сотрудники помогали пострадавшему мотоциклисту до приезда медиков.

«Проезжавшие патрульные Росгвардии остановились, убедились, что пострадавший в сознании, перекрыли служебным автомобилем полосу движения и до приезда медиков находились с пострадавшим», — рассказали в Росгвардии.

Затем правоохранители помогли погрузить мотоциклиста в карету скорой помощи.