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Происшествия «Лежит на асфальте»: в Ярославле мотоциклист пострадал в ДТП. Видео

«Лежит на асфальте»: в Ярославле мотоциклист пострадал в ДТП. Видео

Первые подробности аварии

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В Ярославле мотоциклист пострадал в ДТП | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле мотоциклист пострадал в ДТП | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле мотоциклист пострадал в ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Днем 13 июня во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП. Около 13:40 на проспекте Фрунзе в районе дома № 30 столкнулись «Рено», за рулем которого был 23-летний парень и мотоцикл. Им управлял 37-летний водитель.

После удара байкера выбросило на асфальт. Очевидцы рассказали, что он получил травмы, но был в сознании.

«Легковая авто с мотоциклом. Мотоциклист лежит на асфальте, живой, но сильно пострадал», — говорится в посте телеграм-канала «Жесть Ярославль».

Видео с места ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, на место выезжали медики скорой помощи.

«В результате ДТП мотоциклист доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в региональном УМВД.

В ярославском управлении Росгвардии рассказали, что сотрудники помогали пострадавшему мотоциклисту до приезда медиков.

«Проезжавшие патрульные Росгвардии остановились, убедились, что пострадавший в сознании, перекрыли служебным автомобилем полосу движения и до приезда медиков находились с пострадавшим», — рассказали в Росгвардии.

Затем правоохранители помогли погрузить мотоциклиста в карету скорой помощи.

Днем ранее в Ярославской области в аварии на перекрестке погибли две женщины. Момент столкновения автомобилей попал на видео.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Мотоциклист Полиция
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