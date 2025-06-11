Снежная буря накрыла Южную Африку — погибли десятки людей, сотни тысяч домов обесточены, на дорогах пробки

Из-за снегопада на дорогах образовываются пробки Источник: Правительство Квазулу-Натал











Южную Африку накрыл снегопад, и это вызвало настоящие проблемы — массовые обесточивания и аварии. Из-за непогоды погибли уже 49 человек. Об этом сообщил портал Africa News со ссылкой на данные местных властей.

«По меньшей мере 49 человек погибли в результате наводнения в провинции Восточный Кейп в ЮАР после того, как экстремально холодный фронт принес в некоторые части страны сильные дожди и снегопады», — пишет издание.

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В стране сейчас идет сильная непогода: много снега, наводнений и штормовых ветров. Из-за этого без электричества осталось около полумиллиона домов. В одном из регионов перевернулся микроавтобус — водитель пытался объехать падающее дерево, но не справился с управлением, пятеро человек погибли. Местные СМИ пишут, что в одной из провинций потопы смели школьный автобус с детьми.

Дороги заблокированы: грузовики и легковушки застряли, образовались километровые пробки. У побережья тоже проблемы — суда сталкиваются с трудностями навигации из-за сильных ветров и больших волн.