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Происшествия Снежная буря накрыла Южную Африку — погибли десятки людей, сотни тысяч домов обесточены, на дорогах пробки

Снежная буря накрыла Южную Африку — погибли десятки людей, сотни тысяч домов обесточены, на дорогах пробки

Около полумиллиона домов остались без электричества

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1 комментарий
Из-за снегопада на дорогах образовываются пробки | Источник: Правительство Квазулу-НаталИз-за снегопада на дорогах образовываются пробки | Источник: Правительство Квазулу-Натал

Из-за снегопада на дорогах образовываются пробки

Источник:

Правительство Квазулу-Натал

Южную Африку накрыл снегопад, и это вызвало настоящие проблемы — массовые обесточивания и аварии. Из-за непогоды погибли уже 49 человек. Об этом сообщил портал Africa News со ссылкой на данные местных властей.

«По меньшей мере 49 человек погибли в результате наводнения в провинции Восточный Кейп в ЮАР после того, как экстремально холодный фронт принес в некоторые части страны сильные дожди и снегопады», — пишет издание.

Источник: Shot / TelegramИсточник: Shot / Telegram
Источник:

Shot / Telegram

В стране сейчас идет сильная непогода: много снега, наводнений и штормовых ветров. Из-за этого без электричества осталось около полумиллиона домов. В одном из регионов перевернулся микроавтобус — водитель пытался объехать падающее дерево, но не справился с управлением, пятеро человек погибли. Местные СМИ пишут, что в одной из провинций потопы смели школьный автобус с детьми.

Дороги заблокированы: грузовики и легковушки застряли, образовались километровые пробки. У побережья тоже проблемы — суда сталкиваются с трудностями навигации из-за сильных ветров и больших волн.

Сейчас спасательные службы продолжают работу, а власти призывают жителей не отправляться в путь без крайней необходимости.

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Комментарии
1
Гость
5 часов
Срочно собираем гуманитарную помощь братским народам многополярной Африки, отправляем самолёты и корабли
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