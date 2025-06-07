Пострадали более 100 туристов: суд вынес решение после отравления пассажиров теплохода «Михаил Булгаков»

Вспышка вируса случилась на теплоходе «Михаила Булгакова» Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Работа туристического теплохода «Михаил Булгаков» приостановлена судом на 90 дней после массового отравления пассажиров. Об этом свидетельствуют данные Головинского районного суда Москвы от 2 июня.

Всё случилось во время круиза в конце мая 2025 года. Судно направлялось в Москву, но по пути следования пассажирам стало плохо. 28 мая теплоход причалил в Угличе Ярославской области. На тот момент плохое самочувствие наблюдалось у 19 человек. Туристов осмотрели врачи, двум предложили госпитализацию. По информации Роспотребнадзора, за девять дней круиза, с 19 по 28 мая, за медицинской помощью обратились более 100 пассажиров.

«В биоматериале от 12 членов экипажа, из которых пять сотрудников пищеблока, выявлены РНК норовирусов 1 и 2 типа и РНК астровируса (норовирус второго генотипа — шесть человек, норовирус первого генотипа — 3 человека, астровирус — 2 человека, микст норовирус 1 и 2 генотипа — 1 человека). По результатам лабораторного обследования силами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в адрес“ в биоматериале от заболевших пассажиров из 17 у 9 чел. (53%) выявлен норовирус 2 генотипа», — говорится в материалах Головинского районного суда Москвы.

В ходе проверки после завершения круиза были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. 30 мая Федеральный следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.